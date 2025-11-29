ଭୟଙ୍କର ରାସ୍ତା; ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକଙ୍କ ମର ଶରୀର ଉପରେ ତିଆରି ହୋଇଛି, ଇତିହାସ ଜାଣିଲେ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ କେବେ ମଧ୍ୟ ଯିବେ ନାହିଁ…
ମଣିଷ ହାଡ଼ରେ ତିଆରି ହୋଇଛି ରାସ୍ତା !
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ରାସ୍ତା ତିଆରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମର ଶରୀରକୁ ପୋତି ତିଆରି ହୋଇଛି ରୁଷିଆରେ ଏକ ରାସ୍ତା। ଭୟଙ୍କର ଇତିହାସ ରହିଛି ଏହା ପଛରେ। ମୃତ୍ଯୁ ଦଣ୍ଡ ଠାରୁ ମଧ୍ଯ କଠୋର ଥିଲା ଏହି ରାସ୍ତା ତିଆରି କାମ। ଜାଣନ୍ତୁ କଣ ରହିଛି ‘ଷ୍ଟ୍ରିଟ ଅଫ ବୋନ୍ସ’ ପଛରେ ଇତିହାସ…
କେଉଁଠି ରହିଛି ଏହି ରାସ୍ତା:
ଏହି ରାସ୍ତାଟି ରୁଷିଆର ଏକ ଅତି ଦୁର୍ଗମ ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହା ପ୍ରକୃତରେ କୋଲିମା ହାଇୱେ ନାମକ ଏକ ଲମ୍ବା ରାଜପଥ, ପ୍ରାୟ ୨,୦୨୫ କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବା।
ରୁଷିଆର ଏହି ଅଂଶ ଏତେ ଥଣ୍ଡା ଯେ ବର୍ଷର ଅନେକ ମାସ ପର୍ଯ୍ଯନ୍ତ ଏହା ବରଫ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ ଧଳା ବରଫର ଏକ ଘନ ଆସ୍ତରଣ ତଳେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଏ।
ସଡକରେ କାହିଁକି ମିଳେ ମଣିଷ ଅସ୍ତି:
ଆଜି ମଧ୍ୟ, ଏହି ରାଜପଥରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ମଣିଷ ହାଡ଼ ଏବଂ କଙ୍କାଳ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏହା କୌଣସି ଭୟଙ୍କର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପରି ମନେ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ଯ।
କୁହାଯାଏ କି ଏହି ରାସ୍ତା ବରଫାବୃତ ରହୁଥିବାରୁ ଏଠାରେ ଯେତେବେଳେ ବି ଯାନବାହନ ଯାଉଥାଏ,ତାହା ଖସୁ ଅନେକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଥଇଲା।
ଏଣୁ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସୀମିତ ଥିଲା, ତେଣୁ ରାସ୍ତାକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ମଣିଷ ହାଡ଼କୁ ପଥର ଏବଂ ବାଲି ସହିତ ମିଶ୍ରଣ କରି ରୋଡ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଏ।
ଏହି ହାଡ଼ଗୁଡ଼ିକ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରମିକ ଏବଂ କଏଦୀଙ୍କର ଥିଲା ଯେଉଁମାନେ ଏହି ରାଜପଥ ନିର୍ମାଣ ସମୟରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ।
ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଏହି ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ସମୟରେ ୨୫୦,୦୦୦ ରୁ ୧୦୦,୦୦୦ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ରକ୍ତ, ଝାଳ ଏବଂ ହାଡ଼ ସବୁ ଏହି ରାସ୍ତାରେ ପୋତି ହୋଇ ରହିଛି।
ଏହି କାରଣରୁ ବିଶ୍ୱ ଏବେ ବି ଏହି ରାଜପଥକୁ ଗୋଟିଏ ପଟେ ସମ୍ମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଥିବା ବେଳେ ସମାନସ୍ଥଳେ ଭୟ ନଜରରେ ଦେଖିଥାଏ।
ଏହାକୁ ରୋଡ ଅଫ ବୋନ୍ସ କାହିଁକି କୁହାଯାଏ:
ଏହି ରାସ୍ତାଟି ସୋଭିଏତ୍ ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ଶାସକ ଜୋସେଫ ଷ୍ଟାଲିନଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଏହା ୧୯୩୦ ଦଶକରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କଏଦୀଙ୍କୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ବଳପୂର୍ବକ ଶ୍ରମିକ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଥିଲା।
କାର୍ଯ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ କୁହାଯାଏ ଯେ ସେଠାକୁ ଯାଇଥିବା କୌଣସି କଏଦୀ କେବେ ଫେରି ନଥିଲେ। ଶୀତ ଏତେ କଠୋର ଥିଲା, ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରାୟତଃ -୫୦ ଡିଗ୍ରୀ ତଳକୁ ଚାଲି ଯାଉଥିଲା।
ଉପଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ, ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ, ପୋଷାକ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କଏଦୀ ପାଖରେ ନଥିଲା। ଯେଉଁମାନେ କାମ କରି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରକୁ କବର ଦେବା ପାଇଁ ସମୟ ନଥିଲା; ସେମାନଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ତଳେ ସିଧା କବର ଦିଆଯାଇଥିଲା।
ଏହି କାରଣରୁ, ଏହି ରାଜପଥ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମୃତ ଲୋକଙ୍କ ହାଡ଼ ଉପରେ ନିର୍ମିତ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ଆଜି କୋଲିମା ରାଜପଥରେ ଯାନବାହାନ ଚଳାଚଳ କରେ। ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ଏକ ଦୁଃସାହସିକ ରାସ୍ତା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି। ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ କେହି ଏକୁଟିଆ ଗଲେ ଲୋକ ତାର ସାହସକୁ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି।