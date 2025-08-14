ଜାଣିଛନ୍ତି! 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 15 ରେ ନେହେରୁ ଉଡ଼ାଇଥିବା ଜାତୀୟ ପତାକା ଏବେ କେଉଁଠି ଅଛି….

ତ୍ରିରଙ୍ଗାକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଭାରତର ଗର୍ବ, ସମ୍ମାନ ଏବଂ ପରିଚୟର ପ୍ରତୀକ କରାଯାଇଥିଲା।

By Manash Ranjan Padhan

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର:  ଆଉ କେଇ ଘଣ୍ଟା ପରେ ଭାରତ ପାଳିବ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ । ଚାରିଆଡେ ଜନ ଗଣ ମନ ସହ ବଳିଦାନର ବାର୍ତ୍ତା ଶୁଭିବ । ତ୍ରିରଙ୍ଗାର ତାଳେ ତାଳେ ପ୍ରତିଟି ଭାରତୀୟଙ୍କ ମନରେ ଗଢ଼ି ଉଠିବ ଅନେକ ଆଶା, ଆକାଂକ୍ଷା ତଥା ସ୍ୱପ୍ନର ଭାରତ । ଏହିକ୍ରମରେ ଜାଣିବା ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ନେଇ ଏକ ରୋଚକ କଥା..

ପଣ୍ଡିତ ନେହେରୁ ଲାଲକିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ ତାହା କେବଳ ସ୍ୱାଧୀନତାର ପ୍ରତୀକ ନୁହେଁ, ବରଂ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଏବଂ ଏକତାର ଭାବନାର ଥିଲା ଏକ ଜୀବନ୍ତ ସାକ୍ଷୀ। ୨୨ ଜୁଲାଇ ୧୯୪୭ ରେ, ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ସଭା ପିଙ୍ଗାଲି ଭେଙ୍କେୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଥିବା ତ୍ରିରଙ୍ଗାକୁ ଜାତୀୟ ପତାକା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା।

ଏହା ସେହି ଐତିହାସିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ତ୍ରିରଙ୍ଗାକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଭାରତର ଗର୍ବ, ସମ୍ମାନ ଏବଂ ପରିଚୟର ପ୍ରତୀକ କରାଯାଇଥିଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ, ୧୫ ଅଗଷ୍ଟ ୧୯୪୭ ରେ, ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଲାଲକିଲ୍ଲାର ପ୍ରାଚୀରରୁ ଏହି ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତ ଉଦଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଏହି ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଖଦିରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ସ୍ୱାବଲମ୍ବନ ଏବଂ ସ୍ୱଦେଶୀ ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରତୀକ ଥିଲା। ଏହାର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଅଶୋକ ଚକ୍ର ଥିଲା, ଯାହା ଧର୍ମ ଏବଂ ପ୍ରଗତି ର ପ୍ରତୀକ।

ଐତିହାସିକ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଏବେ କେଉଁଠି?– ୧୯୪୭ ମସିହାର ୧୫ ଅଗଷ୍ଟରେ ଲାଲକିଲ୍ଲାରେ ଉଡ଼ାଯାଇଥିବା ତ୍ରିରଙ୍ଗା ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଆର୍ମି ବ୍ୟାଟେଲ୍ ଅନର୍ସ ମେସ୍‌ରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖାଯାଇଛି। ଏହି ସ୍ଥାନ ଭାରତୀୟ ସେନା ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ମାରକୀ, ଯେଉଁଠାରେ ଐତିହାସିକ ଏବଂ ସାମରିକ ଗୁରୁତ୍ୱର ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖାଯାଇଛି। ଏହି ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଏବେ ବି ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତାର କାହାଣୀକୁ ଜୀବନ୍ତ ରଖିଛି ଏବଂ ବିଶେଷ ଅବସରରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୁଏ।

ସାଧାରଣ ଜନତା ଏହାକୁ ଦେଖିପାରିବେ କି?- ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଆର୍ମି ବ୍ୟାଟେଲ୍ ଅନର୍ସ ମେସ୍‌ରେ ରଖାଯାଇଥିବା ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଦେଖିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅନୁମତି ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପାରେ । କାରଣ ଏହା ଏକ ସାମରିକ କ୍ଷେତ୍ର। ଆଗ୍ରହୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଭାରତୀୟ ସେନାର ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ କିମ୍ବା ଗଣରାଜ୍ୟ ଦିବସ ଭଳି ବିଶେଷ କାର୍ୟ୍ୟକ୍ରମ ସମୟରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପାଇପାରିବେ।

