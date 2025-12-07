ଦୁନିଆର ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମପତ୍ର, ଜାଣନ୍ତି କି କିଏ ଲେଖିଥିଲେ, ଆଉ କେବେ ଲେଖାହୋଇଥିଲା

ଦୁନିଆର ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମପତ୍ର, ଜାଣନ୍ତି କି କିଏ ଲେଖିଥିଲେ

By Jyotirmayee Das

First Love Letter: ପ୍ରେମ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ସବୁଠାରୁ ମଧୁର ଏବଂ ପୁରୁଣା ଉପାୟ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରେମପତ୍ର । ପ୍ରକୃତରେ ଆଜିର ପିଢ଼ିରେ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମପତ୍ର ଲେଖନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଲେଖନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ, ଏହା ସେମାନଙ୍କୁ କେତେ ଭିନ୍ନ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅନୁଭବ କରାଏ ।

ହ୍ୱାଟସଆପ୍-ଫେସବୁକ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ବି ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ।ତେବେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଦୁନିଆର ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମପତ୍ର କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଜାଣିବା ଏହାର ଉତ୍ତର…?

ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମପତ୍ର ବିଷୟରେ କଥା ହେବା, ତେବେ ଏହା ଭାରତୀୟ ପୁରାଣରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ଏହି ପ୍ରେମପତ୍ର ପ୍ରାୟ ୨୦୦୦ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା। ଯାହାକୁ ବିଦର୍ଭର ରାଜକୁମାରୀ ରୁକ୍ମିଣୀ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲେଖିଥିଲେ। ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ସେ ପରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ମଦ ପିଇବା ପୂର୍ବରୁ 3 ଥର ମାଟିରେ କାହିଁକି…

ନିଜର ଘର କିଣିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ହେବ ପୂରଣ! HBA…

ଏହା ମହର୍ଷି ବେଦ ବ୍ୟାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଅଧ୍ୟାୟ ୫୨ ର ସ୍କନ୍ଧ ୧୦ ରେ ୭ ଟି ସୁନ୍ଦର ଶ୍ଳୋକ ସହିତ ମିଳିଥାଏ। ଏହି ପ୍ରେମପତ୍ର ରୁକ୍ମିଣୀ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ସୁନନ୍ଦାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପଠାଇଥିଲେ। ଏହି ପୌରାଣିକ କାହାଣୀ ଅନୁସାରେ, ଯେତେବେଳେ ରୁକ୍ମିଣୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଗୁଣ ଏବଂ ସାହସ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିଲେ।

ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କ ଭାଇ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଶିଶୁପାଳଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ରୁକ୍ମିଣୀ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ ନଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖକୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମର ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଇଥିଲେ।

ପ୍ରଥମ ଲେଖାଯାଇଥିବା ପ୍ରେମପତ୍ର ମହାଭାରତ ସମୟରେ ଜଣାପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଲିଖିତ ପ୍ରେମପତ୍ର ପ୍ରାଚୀନ ମିଶରରେ ମିଳିଥିଲା। ଯାହାକୁ ବିଧବା ରାଣୀ ଆଙ୍ଖେସେନାମୁନ ହିଜିତର ରାଜାଙ୍କୁ ଲେଖିଥିଲେ। ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୁଅକୁ ମିଶର ପଠାଇ ରାଣୀ ଆଙ୍ଖେସେନାମୁନଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ ଦେବା ଉଚିତ।

You might also like More from author
More Stories

ମଦ ପିଇବା ପୂର୍ବରୁ 3 ଥର ମାଟିରେ କାହିଁକି…

ନିଜର ଘର କିଣିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ହେବ ପୂରଣ! HBA…

ବନ୍ଧୁ ନାଁରେ ଉଦାହରଣ: ନିଜର କୋଟି କୋଟି…

ସରିଲା ODI ସିରିଜ, ପୁଣି କେବେ ମଇଦାନକୁ…

1 of 27,984