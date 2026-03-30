ଜାଣନ୍ତି କି ଜୈନ ମୁନିମାନେ କାହିଁକି କପଡ଼ା ପିନ୍ଧନ୍ତି ନାହିଁ? କାରଣ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମହାବୀର ଜୟନ୍ତୀ ୩୧ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ପାଳିତ ହୁଏ। ଜୈନ ଧର୍ମରେ ଅନେକ ପରମ୍ପରା ଅଛି ଯାହା ଆମକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଆପଣ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ନାଗା ସାଧୁଙ୍କୁ ପୋଷାକ ବିନା ଦେଖିଥିବେ, ସେହିପରି ଜୈନ ଧର୍ମର ଅନେକ ସନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୋଷାକ ବିନା ଦେଖାଯାଏ।
ଜୈନ ଧର୍ମର ଦୁଇଟି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅଛି, ଶ୍ୱେତାମ୍ବର ଏବଂ ଦିଗମ୍ବର। କିଛି ସନ୍ଥ ଧଳା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ଉଲଗ୍ନ ରୁହନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ପୋଷାକ ବିନା ରୁହନ୍ତି ସେମାନେ ଦିଗମ୍ବର ସନ୍ୟାସୀ। ଏହି ସନ୍ଥମାନଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ବହୁତ କଷ୍ଟକର। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ଜୈନ ସନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କୁ ପୋଷାକ ବିନା କାହିଁକି ଦେଖାଯାଏ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା …
ଜୈନ ସନ୍ୟାସୀମାନେ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତି ନାହିଁ କାହିଁକି: ଦିଗମ୍ବର ସନ୍ୟାସୀଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନଶୈଳୀ କଠୋର। ଯେତେ ଥଣ୍ଡା ହେଉନା କାହିଁକି, ସେମାନେ ପୋଷାକ ବିନା ରହନ୍ତି ଏବଂ କମ୍ବଳ କିମ୍ବା ଗରମ ପୋଷାକ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଋତୁରେ ସେମାନେ ସର୍ବଦା ପୋଷାକ ବିନା ରହନ୍ତି । ପ୍ରକୃତରେ, ଜୈନ ସନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସାଂସାରିକ ସମ୍ପତ୍ତି ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ।
ଦିଗମ୍ବର ସନ୍ୟାସୀମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୁରାଚାରରେ ଘେରି ରହିଥାଏ ସେତେବେଳେ ପୋଷାକ ଆବଶ୍ୟକ। ସେମାନଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ପୋଷାକ ଦୁରାଚାର ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ଏକ ମାଧ୍ୟମ। ଦିଗମ୍ବର ସନ୍ୟାସୀମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ କୌଣସି ଦୁରାଚାର ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଲୁଙ୍ଗି ପିନ୍ଧନ୍ତି ନାହିଁ।
ଦିଗମ୍ବର ଜୈନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅନୁସାରେ, ଜଗତର ସମସ୍ତ ପୋଷାକ ଏବଂ ସାମଗ୍ରୀ ଆସକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଯାହା ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ପଥରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରେ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଦିଗଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜର ପୋଷାକ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରିଛନ୍ତି।
ଜୈନ ସନ୍ୟାସୀ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି ନାହିଁ: ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ, ଜୈନ ସନ୍ୟାସୀ ଏବଂ ମାତା ମାନେ କେବେ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି ନାହିଁ କାରଣ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରକୁ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ନଶ୍ୱର ବୋଲି ଭାବନ୍ତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଆତ୍ମାର ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ଏବଂ ପବିତ୍ରତା କେବଳ ଧ୍ୟାନ, ତପସ୍ୟା ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ, ଶରୀରର ପରିଷ୍କାରତା ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ।