ରାତିରେ ତକିଆ ତଳେ ଫୋନ୍ ରଖି ଶୁଅନ୍ତି କି? ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି ଆପଣ ନିଜେ ଡାକୁଛନ୍ତି ବଡ଼ ବିପଦ !

ଆପଣ ମଧ୍ୟ ରାତିରେ ଶୋଇବା ସମୟରେ ନିଜ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନକୁ ତକିଆ ତଳେ କିମ୍ବା ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ରଖି ଶୁଅନ୍ତି କି? ଯଦି ହଁ, ତେବେ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଆପଣଙ୍କ ଭାବନାଠାରୁ ଅଧିକ ବିପଜ୍ଜନକ ହୋଇପାରେ. ଜାଣନ୍ତୁ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କାହିଁକି ଶୋଇବା ସମୟରେ ଫୋନକୁ ଦୂରରେ ରଖିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି.

By Priyanka Das

Smartphone Safety Tips : ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଆଜି ଆମ ଜୀବନର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ପାଲଟିଗଲାଣି. ଅନେକ ଲୋକ ରାତିରେ ଶୋଇବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଫୋନକୁ ନିଜ ପାଖରେ, ତକିଆ ତଳେ କିମ୍ବା ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ରଖି ଶୋଇଯାଆନ୍ତି. ଯଦିଓ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଦେଖିବାକୁ ସାଧାରଣ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଗମ୍ଭୀର ବିପଦ ରହିପାରେ. ଫୋନର ବଢୁଥିବା ତାପମାତ୍ରା ଆପଣଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉଭୟ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ.

ତକିଆ ତଳେ ରଖିଲେ ଫୋନ୍ କାହିଁକି ଗରମ ହୁଏ?

ଫୋନ ଯେତେବେଳେ ଚାଲୁ ରହିଥାଏ କିମ୍ବା ଚାର୍ଜିଂରେ ଲାଗିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ସେଥିରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଗରମ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ. ସାଧାରଣ ସ୍ଥିତିରେ ଏହି ଗରମ ପବନ ମାଧ୍ୟମରେ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ତକିଆ କିମ୍ବା ଗଦି ତଳେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ବାୟୁ ଚଳାଚଳ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ. ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଫୋନର ତାପମାତ୍ରା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗେ.

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଭାରତ ବିରୋଧରେ ସମୁଦ୍ରରେ ପାକିସ୍ତାନର ବଡ଼…

ଭଡ଼ା ଘରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କଲେ ଆଇଆଇସି;…

ବ୍ୟାଟେରୀ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ

ତକିଆ ଏବଂ ଗଦି ଭଳି ନରମ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଫୋନରୁ ବାହାରୁଥିବା ଗରମକୁ ଅଟକାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି. ଏହାଦ୍ୱାରା ଫୋନ ଭିତରେ ଥିବା ଲିଥିୟମ୍-ଆୟନ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ ଚାପ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ତାହା ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ିଯାଏ. ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଏଭଳି ହେବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାଟେରୀ ଖରାପ ହେବା କିମ୍ବା ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବାର ବିପଦ ବଢ଼ିପାରେ.

ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଆବଶ୍ୟକତାଠାରୁ ଅଧିକ ଗରମ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ତା’ ଭିତରେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗେ. ଏହି ସ୍ଥିତିକୁ ଥର୍ମାଲ୍ ରନ୍‌ଆୱେ କୁହାଯାଏ. ଏହା କାରଣରୁ ବ୍ୟାଟେରୀ ଶର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ନିଆଁ ଲାଗିବା ଭଳି ଗମ୍ଭୀର ଦୁର୍ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଘଟିପାରେ.

ନକଲି ଚାର୍ଜର ବିପଦକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇ ଦେଇପାରେ

ଯଦି ଫୋନ୍ କୌଣସି ଖରାପ, ଶସ୍ତା କିମ୍ବା ନକଲି ଚାର୍ଜର ସାହାଯ୍ୟରେ ଚାର୍ଜ ହେଉଥାଏ ଏବଂ ତାହାକୁ ତକିଆ ତଳେ ରଖାଯାଇଥାଏ, ତେବେ ବିପଦ ଅନେକ ଗୁଣ ବଢ଼ିଯାଏ. ଏଭଳି ଚାର୍ଜରଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ ସୁରକ୍ଷା ମାନଦଣ୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ ତିଆରି ହୋଇନଥାଏ ଏବଂ ଏହା ବ୍ୟାଟେରୀକୁ ଅସ୍ବାଭାବିକ ଭାବରେ ଗରମ କରିଦେଇପାରେ.

ନିଦ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ

ଫୋନକୁ ମୁଣ୍ଡର ସାଙ୍ଗରେ ଅତି ପାଖରେ ରଖି ଶୋଇବା ଦ୍ୱାରା ନିଦର ଗୁଣବତ୍ତା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ. ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ସକାଳୁ ଉଠିବା ସମୟରେ ମୁଣ୍ଡ ଭାରି ଲାଗିବା, ଥକ୍କାପଣ ଅନୁଭବ ହେବା କିମ୍ବା ବିରକ୍ତିକର ଲାଗିବା ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ. ଭଲ ନିଦ ପାଇଁ ଫୋନକୁ କିଛି ଦୂରତାରେ ରଖିବା ସବୁଠାରୁ ଭଲ ବୋଲି ଧରାଯାଏ.

ବ୍ଲୁ ଲାଇଟ ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ କାରଣ

ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଫୋନ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ସ୍କ୍ରିନରୁ ବାହାରୁଥିବା ବ୍ଲୁ ଲାଇଟ ଶରୀରରେ ତିଆରି ହେଉଥିବା ମେଲାଟୋନିନ୍ ହରମୋନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ. ଏହି ହରମୋନ୍ ନିଦକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ. ଏହା ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ନିଦ ଆସିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଆରାମଦାୟକ ନିଦ ମିଳିନଥାଏ.

ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ପାଇଁ ଆପଣାନ୍ତୁ ଏହିସବୁ ଅଭ୍ୟାସ

ଶୋଇବା ସମୟରେ ଫୋନକୁ ନିଜ ଶରୀର ଏବଂ ମୁଣ୍ଡଠାରୁ କମ୍‌ରୁ କମ୍ ୩ ରୁ ୪ ଫୁଟ୍ ଦୂରରେ କୌଣସି ଟେବୁଲ୍ କିମ୍ବା ଟାଣ ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତୁ. ଏହାଦ୍ୱାରା ଉତ୍ତାପ ସହଜରେ ବାହାରକୁ ବାହାରିଯିବ ଏବଂ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଆଶଙ୍କା କମିଯିବ.

ଫୋନକୁ କେବେ ବି ବେଡ୍, ଗଦି କିମ୍ବା ସୋଫା ଉପରେ ରଖି ଚାର୍ଜ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ. ସର୍ବଦା ସମତଳ ଏବଂ କଠିନ ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ଚାର୍ଜ କରନ୍ତୁ, ଯେପରି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବାୟୁ ଚଳାଚଳ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଫୋନ୍ ଅଧିକ ଗରମ ହେବ ନାହିଁ.

ଯଦି କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ରାତିରେ ଫୋନ୍ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିବା ଜରୁରୀ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଏହାକୁ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ମୋଡରେ ରଖିପାରିବେ. ଏହାଦ୍ୱାରା ନେଟୱର୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କମିଯାଏ ଏବଂ ଅନାବଶ୍ୟକ ବ୍ୟାଟେରୀ ବ୍ୟବହାର ଓ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବିକିରଣ (ରେଡିଏସନ୍) ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ.

You might also like More from author
More Stories

ଭାରତ ବିରୋଧରେ ସମୁଦ୍ରରେ ପାକିସ୍ତାନର ବଡ଼…

ଭଡ଼ା ଘରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କଲେ ଆଇଆଇସି;…

ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ୩ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଲା ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ…

ଗିରଫ ନାଁରେ ଟିଏମ୍‌ସି ନେତାଙ୍କୁ ପ୍ୟାରେଡ୍‌;…

1 of 29,180