ପାଖରେ 2000 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ ରଖିଛନ୍ତି କି? RBI ଆଣିଲା ନୂଆ ଗାଇଡଲାଇନ୍, କହିଲା ଏହି ବଡ଼ କଥା…

ପାଖରେ 2000 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ ରଖିଛନ୍ତି କି? ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ (RBI) 2,000 ଟଙ୍କାର ନୋଟ୍ ଉପରେ ଏକ ବଡ଼ ଅପଡେଟ ଦେଇଛି । ଜଣନ୍ତୁ କଣ ?

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ (RBI) 2,000 ଟଙ୍କାର ନୋଟ୍ ଉପରେ ଏକ ବଡ଼ ଅପଡେଟ ଦେଇଛି । ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ 2,000 ଟଙ୍କାର ନୋଟ୍ ପ୍ରଚଳନରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହ୍ରାସ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି। 30 ସେପ୍ଟେମ୍ବର, 2025 ସୁଦ୍ଧା, ଏହି ନୋଟ୍ଗୁଡ଼ିକର ମୋଟ ମୂଲ୍ୟ 5,884 କୋଟିକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ମେ 2023 ରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ 3.56 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଥିଲା, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏକ ବଡ଼ ହ୍ରାସ ।

ତଥାପି, ଏହି ନୋଟ୍ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଚଳନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପାଇଁ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତଥାପି, 2,000 ଟଙ୍କାର ନୋଟ୍ ଏବେ ବି ଆଇନଗତ ଟେଣ୍ଡର ସ୍ଥିତି ବଜାୟ ରଖିଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହାକୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏହାକୁ ଋଣ ପରିଶୋଧ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ।

ବିମୁଦ୍ରାକରଣ ପରେ ୨୦୦୦ ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା

କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନଭେମ୍ବର ୨୦୧୬ରେ ୫୦୦ ଏବଂ ୧୦୦୦ ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଏହି ବିମୁଦ୍ରାକରଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ, ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆରବିଆଇ ୨୦୦୦ ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଛାପିଥିଲା। ତଥାପି, ଆରବିଆଇ ଅନୁଯାୟୀ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ହେବା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମୂଲ୍ୟର ନୋଟ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ଛାପା ହେବା ପରେ ଏହି ନୋଟ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା। ୨୦୨୮-୧୯ରେ ୨୦୦୦ ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଛାପିବା ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଅଧିକାଂଶ ୨୦୦୦ ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୧୭ ପୂର୍ବରୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା।

ନୋଟଗୁଡ଼ିକୁ କିପରି ବଦଳ କରାଯାଇପାରିବ?

RBI ଦେଶର ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଏହି ୨୦୦୦ ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଚୁର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି। ୭ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୩ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆପଣ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଇ ୨୦୦୦ ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଜମା କିମ୍ବା ବଦଳ କରିପାରିଥାନ୍ତେ। ତଥାପି, ଏହି ସମୟସୀମା ବହୁତ ଦିନ ବିତିଗଲାଣି। କିନ୍ତୁ ୯ ଅକ୍ଟୋବର, ୨୦୨୩ ଠାରୁ, ଆପଣ ୨୦୦୦ ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ RBIର ୧୯ଟି କର୍ପୋରେଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇପାରିବେ। ଏହା ସହିତ, ଆପଣ ପୋଷ୍ଟାଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ RBI କର୍ପୋରେଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ୨୦୦୦ ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ପଠାଇପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବଦଳାଇ ପାରିବେ।

