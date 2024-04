ରେଲୱେରେ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ? ଇଂଜିନିୟରିଂ କରିଥିଲେ ତୁରନ୍ତ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ

ରେଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅଧିନରେ ଥିବା ଏକ କମ୍ପାନୀ ହେଉଛି RITES ଲିମିଟେଡ୍। ଏଠାରେ ମାସିକ ୨ ଲକ୍ଷ ୪୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦରମା ପାଇବା ଭଳି ଚାକିରି ସୁଯୋଗ ଅଛି। କମ୍ପାନୀ ଏନେଇ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛି।

ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ୱାକ୍‌-ଇନ୍-ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ମାଧ୍ୟମରେ ହେବ। ଏହି ପଦବୀ ପାଇଁ ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ଆବେଦନ କରିପାରିବେ।

ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଲିଡର, ରେସିଡେଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ପରି ଅନେକ ପଦବୀ ପୂରଣ ହେବ। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ମୋଟ ୩୧ଟି ପଦବୀ ପୂରଣ ହେବ।

ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତାରିଖ:

ୱାକ୍‌-ଇନ୍-ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଆରମ୍ଭ – ୧୨ ଏପ୍ରିଲ୍ ୨୦୨୪

ୱାକ୍‌-ଇନ୍-ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଶେଷ – ୧୬ ଏପ୍ରିଲ୍ ୨୦୨୪

ଖାଲି ପଦବୀ:

ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଲିଡର୍ (ସିଭିଲ୍) – ୧ଟି ପୋଷ୍ଟ୍‌

ଟିମ୍ ଲିଡର୍ (ସିଭିଲ୍) – ୫ ଟି ପୋଷ୍ଟ୍‌

ଡିଜାଇନ୍ ଏକ୍ସପର୍ଟ (ସିଭିଲ୍) – ୬ ଟି ପୋଷ୍ଟ୍‌

ରେସିଡେଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର (ଟ୍ରାକ୍) – ୩ ଟି ପୋଷ୍ଟ୍‌

ରେସିଡେଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର (ସିଭିଲ୍) – ୫ ଟି ପୋଷ୍ଟ୍‌

ରେସିଡେଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର (S&T) – ୪ ଟି ପୋଷ୍ଟ୍‌

ରେସିଡେଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର (ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍) – ୫ ଟି ପୋଷ୍ଟ୍‌

ଇଞ୍ଜିନିୟର (ଡିଜାଇନ୍) – ୧ ଟି ପୋଷ୍ଟ୍‌

ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା:

ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଭିନ୍ନ

ସିଭିଲ ଇଂଜିନିୟରିଂରେ ବ୍ୟାଚଲର୍ ଡିଗ୍ରୀ

୧୦/୧୫ ବର୍ଷର ଅଭିଜ୍ଞତା

ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ

ବୟସ ସୀମା:

ସର୍ବାଧିକ ବୟସ – ୫୫ ବର୍ଷ

ବୟସ ଗଣନା ୧୬।୦୪।୨୦୨୪ ଅନୁସାରେ ହେବ

ମାସିକ ଦରମା:

ସର୍ବନିମ୍ନ ଦରମା – ୩୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା

ସର୍ବାଧିକ ଦରମା – ୨,୪୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା

ଯୋଗ୍ୟ ଓ ଆଗ୍ରହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ RITES Ltd. ର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ https://www.rites.com ଯାଇ ଦେଖିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଏହାର ଅଫିସିଆଲ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଏହି ଲିଙ୍କ railway rites recruitment apply for engineer design expert and other posts Notification ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଦେଖିପାରିବେ।