ରାଜଧାନୀରେ ‘ଲଭ୍, ସେକ୍ସ ଓ ଧୋକା’, ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖି ୩୦ ଲକ୍ଷର ଗହଣା ଠକିନେଲେ ରସିକିଆ ଡାକ୍ତର, ଉମରକୋଟରୁ ଗିରଫ
ରାଜଧାନୀରେ ‘ଲଭ୍, ସେକ୍ସ ଓ ଧୋକା’, ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖି ୩୦ ଲକ୍ଷର ଗହଣା ଠକିନେଲେ ରସିକିଆ ଡାକ୍ତର
ଭୂବନେଶ୍ଵର: ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଜଣେ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରେମ ଓ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ସୁନା ଗହଣା ଠକେଇ କରିଥିବା ଭଳି ଏକ ସାଙ୍ଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏହି ମାମଲାରେ ପୁଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ଡାକ୍ତରଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଅବିନାଶ ମହାନ୍ତି।
ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏୟାରଫିଲ୍ଡ ଥାନାରେ ଜଣେ ମହିଳା ଏ ନେଇ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗକୁ ଆଧାର କରି ପୁଲିସ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇ ଶେଷରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଡାକ୍ତର ଅବିନାଶ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଉମରକୋଟରୁ ଗିରଫ କରିଛି।
ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, ଡାକ୍ତରଜଣକ ତାଙ୍କ ସହ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା ସହ ଜବରଦସ୍ତି ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିଲେ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ପ୍ରତାରଣା କରି ସେ ମହିଳାଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରାୟ ୩୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସୁନା ଗହଣା ମଧ୍ୟ ଠକି ନେଇଛନ୍ତି।
ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଡାକ୍ତର ଅବିନାଶ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ସାନଖେମୁଣ୍ଡି ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଏକ ସରକାରୀ ମେଡିକାଲରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ। ପୁଲିସ ଏହି ମାମଲାରେ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି।