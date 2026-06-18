ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପତ୍ନୀ; ଦୁଇ ମାସରେ ପୂରିଗଲା ସାତ ଜନମର ସ୍ୱପ୍ନ!
ନିର୍ଯାତନା ଅସହ୍ୟ ହେବାରୁ ବିଶାଖା ଏନେଇ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ଫୋନ୍ରେ କହିଥିଲେ। ନିର୍ଯାତନାର କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ପରିବାର ଲୋକେ ଝିଅକୁ ଫେରାଇ ନେବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ
ମୁମ୍ବାଇ: ପେଶାରେ ଡାକ୍ତର। ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭଗବାନ। ହେଲେ ସନ୍ଦେହୀ। ସ୍ତ୍ରୀର ଚରିତ ସନ୍ଦେହ କରୁଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଘର ଭିତରେ ଓ ବାହାରେ ଲଗାଇଥିଲା ସିସିଟିଭି। ସ୍ତ୍ରୀ କାହା ସହିତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, କାହାକୁ ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଉପରେ ନଜର ରଖୁଥିଲା। ଆଉ ଦେଉଥିଲା ଅକଥନୀୟ ନିର୍ଯାତନା। ଶେଷରେ ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ପତ୍ନୀ। ଅଫେରା ରାଇଜକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚାଲିଗଲେ। ଏପରି ଘଟଣା ମୁମ୍ବାଇରେ ଘଟିଛି।
ନିତିନ ତିଲକରଙ୍କ ଘର ମୁମ୍ବାଇ ଠାଣେ ଅମ୍ବରନାଥରେ। ସେ ପେଶାରେ ଜଣେ ଡାକ୍ତର। ଏପ୍ରିଲ ୩୦ ତାରିଖରେ ସେ ବିଶାଖାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ବିବାହ ପରେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଶାଖାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଚରିତ୍ର ବଦଳି ଥିଲା। ଅଧିକ ଗହଣା ଓ ଟଙ୍କା ଆଣିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପଡ଼ିଲା। ହେଲେ ଏଥିରେ ରାଜି ହେଲେନି ବିଶାଖା। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଯାତନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ମାନଶିକ ଓ ଶାରୀରିକ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଏଥିସହ ତାଙ୍କୁ କଥାକଥାରେ ସନ୍ଦେହ କରୁଥିଲେ।
ଟିକେ ଟିକେ କଥାରେ ମାଡ଼ ମାରୁଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଥରେ ବିଶାଖା ଜଣେ ମହିଳା ପଡୋଶୀ ସହ କଥା ହେଉଥିଲେ। ଶାଶୁଘର ଲୋକେ ଦେଖିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ। ବିଶାଖାଙ୍କ ଗତିବିଧି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଘର ଭିତରେ ଓ ବାହାରେ ସିସିଟିଭି ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ସିସିଟିଭିର ଲିଙ୍କ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିଥିଲେ ଡାକ୍ତର ସ୍ୱାମୀ ନିତିନ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଆସୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ବିଶାଖାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରୁଥିଲେ।
ନିର୍ଯାତନା ଅସହ୍ୟ ହେବାରୁ ବିଶାଖା ଏନେଇ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ଫୋନ୍ରେ କହିଥିଲେ। ନିର୍ଯାତନାର କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ପରିବାର ଲୋକେ ଝିଅକୁ ଫେରାଇ ନେବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ହେଲେ ବାପ ଘରକୁ ଫେରିପାରିଲେ ନାହିଁ ବିଶାଖା। ସେହି ରାତିରେ ଅଫେରା ରାଇଜକୁ ଚାଲିଗଲେ। ନିଜ ଶୋଇବା ଘରେ ଝୁଲି ପଡ଼ିଲେ।
ବିଶାଖାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଜାଣିବା ପରେ ଏନେଇ ଶିବାଜୀନଗର ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପୋଲିସ ନିତିନ ତିଲକରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ମା’ ଛାୟା ଓ ଭାଇ ନିନାଦଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାନସିକ ଓ ଶାରୀରିକ ନିର୍ୟାତନା ଏବଂ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପାଇଁ ଉସକାଇବା ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି। ବାକି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଖୋଜା ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଖୁବ୍ଶୀଘ୍ର ଗିରଫ କରାଯିବ ବୋଲି ପୋଲିସ କହିଛି।