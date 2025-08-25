ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ… ଅପରେସନ ଥିଏଟରରେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ସାମ୍ନା କଲେ ଡାକ୍ତର, ଇଶ୍ବରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲେ ନିଜ ହାର୍ଟ ସର୍ଜରୀ
ଅପରେସନ ଥିଏଟରରେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ସାମ୍ନା କଲେ ଡାକ୍ତର । ଉପରୁ ଦେଖିଲେ ନିଜ ହାର୍ଟ ସର୍ଜରୀ । ବାଣ୍ଟିଲେ ଅନୁଭୂତି ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିଶ୍ୱରେ ଅନେକ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁକୁ ବହୁତ ପାଖରୁ ଦେଖିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୃତ୍ୟୁ ନିକଟତର ହେବାର ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି। ଏହାକୁ “ମରଣ ନିକଟତରର ଅଭିଜ୍ଞତା” (Near death experiences) କିମ୍ବା “ମୃତ୍ୟୁ ପରର ଜୀବନ” (Afterlife) କୁହାଯାଏ। ଯଦିଓ ଏହା ଉପରେ ଅନେକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କେବେବି ଏହି ବିଷୟରେ ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଫଳାଫଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହାଁନ୍ତି। ହୁଏତ ଏହି କାରଣରୁ ଅନେକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ ଡାକ୍ତର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଥିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ।
ଡାକ୍ତର ରାଜୀବ ପାର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଥିଲେ । ଯଦିଓ ସେ ନିଜେ ଏପରି ଅଭିଜ୍ଞତା ଦେଇ ଯାଇ ନଥିଲେ। ତେବେ ଜଣେ ବୃତ୍ତିଗତ ଆନାସ୍ଥେସିଓଲୋଜିଷ୍ଟ, ଡାକ୍ତର ରାଜୀବ ପାର୍ତ୍ତି, ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିବା ଏକ ଅଭିଜ୍ଞତା ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି ।
ତାଙ୍କର ଏହି ଅଭିଜ୍ଞତା କେବେ ହୋଇଥିଲା?
ଡକ୍ଟର ପାର୍ତ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ବେକର୍ସଫିଲ୍ଡ ହାର୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମୁଖ୍ୟ ଆନାସ୍ଥେସିଓଲୋଜିଷ୍ଟ ଥିଲେ। ୨୦୦୮ ମସିହାରେ, ୫୧ ବର୍ଷ ବୟସରେ, ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ କର୍କଟ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ସମୟରେ ତାଙ୍କ ହାର୍ଟ ହଠାତ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ସେ ପରଲୋକକୁ ଯାତ୍ରା ବା ମୃତ୍ୟୁ ପରର ଅନୁଭବ କଲେ। ଏହି ଅଭିଜ୍ଞତା ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଲା।
ଏକ ଅନନ୍ୟ ପ୍ରକାରର ଯାତ୍ରା
ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ସମୟରେ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ହାର୍ଟ କାମ କରିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା, ସେ ଉପରୁ ତାଙ୍କର ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ନିଜେ ଦେଖିଲେ। ଏହା ପରେ, ସେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଥିବା ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଏବଂ ମା’ଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଯେ “ମରଣ ନିକଟତର ଅଭିଜ୍ଞତା” ସାଧାରଣ।
ନର୍କର ନିକଟତର ହେବାର ଅଭିଜ୍ଞତା
ତାଙ୍କ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ତାଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତା ସେୟାର କରି ଡକ୍ଟର ପାର୍ତ୍ତୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, “ମୁଁ ଦର୍ଦ୍ଦ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଚିତ୍କାର ଶୁଣିଲି। ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଯେପରି ମୁଁ ଏକ ଚଳନ୍ତା ଟ୍ରାକରେ ଅଛି, ଏବଂ ମୁଁ ଏକ ଜଳନ୍ତା ଗଭୀର ଖାଇ ଧାରରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ଧୂଆଁ ମୋ ନାକରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଗଲା, ଏବଂ ପୋଡ଼ି ଯାଉଥିବା ମାଂସର ଏକ ଭୟଙ୍କର ଗନ୍ଧ ଆସୁଥିଲା। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ମୁଁ ନର୍କ ଧାରରେ ଅଛି।”
ଯୀଶୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ
ତା’ପରେ ଏକ ସ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର “ଭୌତିକବାଦୀ” ଜୀବନଶୈଳୀ ପାଇଁ ଭର୍ତ୍ସନା କଲା ଏବଂ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ।ସେତେବେଳେ ସେ ଦୁଇଜଣ ଦୂତଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଡାକ୍ତର ପାର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ଏକ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ପରି ପୋର୍ଟାଲ୍ ଦେଇ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥାନକୁ ନେଇଗଲେ । ଯେଉଁଠାରେ ଜଣେ ଉଜ୍ଜ୍ବଳମାନ ପ୍ରତୀକକୁ ଦେଖିଲେ । ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଜଣେ ଦାଢ଼ିବାଲା ବ୍ୟକ୍ତି ରାଜୀବଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଲୋକରୁ ବାହାରି ଆସିଲେ। ସେ କହିଲେ, “ମୁଁ ଯୀଶୁ, ତୁମର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା।”
ଏହି ଅଭିଜ୍ଞତା ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳାଇ ଦେଲା। ମୃତ୍ୟୁରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପରେ, ଡାକ୍ତର ପାର୍ତ୍ତି ତାଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଡାକ୍ତରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କାହାଣୀକୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଇଥିଲା ଯେପରି ତାଙ୍କ ପୂର୍ବ ରୋଗୀମାନଙ୍କ ସହିତ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଏହି ଅଭିଜ୍ଞତା ଦ୍ୱାରା ଗଭୀର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ, ଏବଂ ସେ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଏତେ ସମୟ ବଡ଼ ଘର ଏବଂ ଚମକଦାର କାର ପଛରେ କାହିଁକି ବିତାଇଥିଲେ। ଶେଷରେ ସେ ବେକର୍ସଫିଲ୍ଡରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ । ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଘର ଏବଂ କାର ବିକ୍ରି କଲେ, ଏବଂ ଶେଷରେ ଏକ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଲେ, ଯାହାର ଶୀର୍ଷକ “ଡାଇଂ ଟୁ ୱେକ୍ ଅପ୍: ଏ ଡକ୍ଟରସ୍ ଭଏଜ୍ ଇନ୍ଟୁ ଦି ଆଫ୍ଟରଲାଇଫ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ଦି ୱିଜଡ୍ମ୍ ହି ବ୍ରଡ୍ ବ୍ୟାକ୍!” ।