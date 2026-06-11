ଡାକ୍ତରୀ ପତ୍ନୀ ଥାଉଁଥାଉଁ ନର୍ସଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ନିବେଦନ କରୁଥିଲେ; ଧରାପଡ଼ିବା ପରେ…

ଡାକ୍ତରୀ ପତ୍ନୀ ଥାଉଁଥାଉଁ ନର୍ସଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ନିବେଦନ କରୁଥିଲେ; ଧରାପଡ଼ିବା ପରେ…
ଡା. ମୀନାକ୍ଷୀ ଘର କିଣିବା ପାଇଁ ଋଣ ଆଣିବାକୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ୨.୫ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଋଣ ଉଠିଛି
ଜଳନ୍ଧର: ପତ୍ନୀ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତର। ତା’ ସତ୍ତ୍ୱେ ମେଡିକାଲ୍ର ନର୍ସଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଉବୁଟୁବୁ ହେଉଥିଲେ ଡାକ୍ତର ସ୍ୱାମୀ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପରେ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସ୍ୱାମୀଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା ରହୁଥିଲେ। ଛାଡ଼ପତ୍ର ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଥିଲେ ଡା. ମୀନାକ୍ଷୀ ସୁଦ। ହେଲେ ସୁଧୁରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏପରି ହତ୍ୟା ଘଟଣା ପଞ୍ଜାବ ଜଳନ୍ଧରରେ ଘଟିଛି।
କପୁରଥଳାର ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲର ଡାକ୍ତର ଡା. ମୀନାକ୍ଷୀ ସୁଦଙ୍କ ବିବାହ ୨୦୧୮ ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଡାକ୍ତର ପିୟୂଷ ସୁଦଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ବିବାହ ପରେ ପରିବାର ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଥିଲା। ତେଣୁ ଡାକ୍ତର ପିୟୂଷ ସୁଦ ଏକ ଥାର ଗାଡ଼ି କଣି ଥିଲେ। ସେହି ଗାଡ଼ିର କିସ୍ତି ଡା. ମୀନାକ୍ଷୀଙ୍କ ଦରମାରୁ କଟୁଥିଲା।
ଡା. ମୀନାକ୍ଷୀ ଘର କିଣିବା ପାଇଁ ଋଣ ଆଣିବାକୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ୨.୫ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଋଣ ଉଠିଛି। ସବୁଠାରୁ ମଜାଦାର କଥା ହେଉଛି, ଋଣ ଉଠିଥିବା କାଗଜପତ୍ରରେ ଡା. ମୀନାକ୍ଷୀଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ ନାହିଁ। ତଥାପି ତାଙ୍କ ନାଁ ଋଣ ଟଙ୍କା ଉଠିଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଡା. ମୀନାକ୍ଷୀ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ। ହେଲେ ସନ୍ତୋଷ ଜନକ ଉତ୍ତର ପାଇନଥିଲେ।
ସେହି ସମୟରେ ଡାକ୍ତର ପିୟୂଷ ସୁଦଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥିଲା।
ହସ୍ପିଟାଲରେ କାମ କରୁଥିବା ଜଣେ ନର୍ସଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ଅନୈତିକ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପରେ ଡା. ମୀନାକ୍ଷୀ ହସ୍ପିଟାଲର ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ। ଫୁଟେଜରେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଏକାଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହା ପରେ ଡା. ମୀନାକ୍ଷୀଙ୍କ ସନ୍ଦେହ ଦୃଢ଼ିଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଡା. ମୀନାକ୍ଷୀଙ୍କ ଉପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ନିର୍ଯାତନା। ତାଙ୍କୁ ମାନସିକ ଓ ଶାରୀରିକ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଉଲା। ଏପରିକି ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଉଥିଲା ବୋଲି ଡା. ମୀନାକ୍ଷୀଙ୍କ ବାପା-ମାଆ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।
ତେବେ ନିର୍ଯାତନା ଅସହ୍ୟ ହେବାରୁ ଡା. ମୀନାକ୍ଷୀ ୨୦୨୫ ଜୁଲାଇ ମାସରୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା ରହୁଥିଲେ। ଆଉ ସ୍ୱାମୀଙ୍କଠାରୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ନେବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଥିଲେ। ହେଲେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିପାରିଥିଲେ ଡା. ପିୟୂଷ। ସେ ଡା. ମୀନାକ୍ଷୀଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଆଉ ସମୟ ସୁବିଧା ଦେଖି ମୀନାକ୍ଷୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।
ଏନେଇ ଏଏସ୍ଆଇ ସତପାଲ କହିଛନ୍ତି; ସୂଚନା ମିଳିବା ପରେ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଘରର କବାଟ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। ଲୋକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଘରର କାଚ ଭାଙ୍ଗି ଭିତରେ ପଶିଥିଲା ପୋଲିସ। ଡାକ୍ତର ମୀନାକ୍ଷୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ମାଟିରେ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପୋଲିସ ମୃତଦେହକୁ ଜବତ କରି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। ପୋଷ୍ଟମୋର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟରୁ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିବ ବୋଲି ଏଏସ୍ଆଇ କହିଛନ୍ତି।