(Video)ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରି-ୱେଡିଂ ଫଟୋଶୁଟ୍ କଲେ ଡାକ୍ତର, ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ପରେ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜିକାଲି ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରିୱେଡିଂ ଫଟୋଶୁଟ୍ କରିବା ଏକ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ପାଲଟିଗଲାଣି । ତେବେ ଏହି ଫଟୋଶୁଟ୍‌କୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଅଲଗା କରିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଆଜିକାଲି ସବୁ ସୀମା ଟପିଯାଉଛନ୍ତି । ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା କାହାର କିଛି କ୍ଷତି ହେଉଛି ବା କାହାକୁ ଆଘାତ ପହଞ୍ଚୁଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ଯେପରି କାହାର ସମୟ ନାହିଁ । ଏପରି କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଏକ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏଠାରେ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିରେ କାମ କରୁଥିବା ଜଣେ ଡାକ୍ତର ନିଜ ଭାବି ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହ ପ୍ରିୱେଡିଂ ଫଟୋଶୁଟ୍ କରାଇଛନ୍ତି ।

ଏହି ମାମଲା କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଚିତ୍ରଦୁର୍ଗ ଜିଲ୍ଲାର । ଏହି ଫଟୋଶୁଟ୍ ଅପରେସନ ଥିଏଟର ମଝିରେ ହୋଇଛି । ଏବେ ଏହାର ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବେଶ୍ ଭାଇରାଲ୍ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ।

A doctor's pre-wedding photoshoot in a govt hospital's operation theatre in #Bharamasagar of #Chitradurga. Dr. Abhishek, a contract physician, performed a 'surgery' with his fiancee.

DHO says it was unused OT & issues notice to the administrator.#Karnataka #PreWeddingShoot pic.twitter.com/Eve0g3K9p1

