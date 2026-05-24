ପେଟର ଚର୍ବି ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ କି? ଏହି ୫ଟି ଅଭ୍ୟାସ ବଦଳାଇ ଦେବ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀ

ଇନସୁଲିନ୍ ପ୍ରତିରୋଧ (Insulin Resistance) ଏବଂ ପେଟର ଚର୍ବି (Fluffy Belly) କମାଇବା ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ କେତେକ ସହଜ ଉପାୟ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମତରେ, ବାରମ୍ବାର ଜଳଖିଆ ଖାଇବା ବନ୍ଦ କରିବା ଏବଂ ଦିନକୁ ମାତ୍ର ତିନିଥର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ଖାଇବା ଉଚିତ୍।

By Shiv Sankar Singh

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଇନସୁଲିନ୍ ସେନ୍‌ସିଟିଭିଟି କହିଲେ ଆମ ଶରୀରର କୋଷଗୁଡ଼ିକ ଇନସୁଲିନ୍‌କୁ କିଭଳି ଭାବେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରୁଛନ୍ତି ତାହାକୁ ବୁଝାଏ, ଏବଂ କୋଷଗୁଡ଼ିକ ଏଥିପ୍ରତି ପ୍ରତିରୋଧକ ହୋଇପଡ଼ିଲେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦିଏ। ଏହା ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ଭାବେ ବହୁତ ବିପଜ୍ଜନକ ହୋଇପାରେ, କାରଣ ଏହା ରକ୍ତରେ ଶର୍କରାର ମାତ୍ରାକୁ ଅନବରତ ବଢ଼ାଇ ରଖେ, ଯାହା ମଧୁମେହ ଓ ହୃଦରୋଗ ଭଳି ଗମ୍ଭୀର ରୋଗର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ାଇଦିଏ। ଗତ ମେ ୨୨ ତାରିଖରେ, ଫଙ୍କ୍‌ସନାଲ ମେଡିସିନ୍ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡଃ କ୍ଲିଓ ଟେଟ୍‌ଜଲଫ୍ ଏକ ଇନ୍‌ଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଭିଡିଓ ଜରିଆରେ ୩ ମାସ ମଧ୍ୟରେ କିଭଳି ଇନସୁଲିନ୍ ପ୍ରତିରୋଧକୁ ଦୂର କରି ଶରୀରର ଚର୍ବି କମାଯାଇପାରିବ, ତାହାର କିଛି ଉପାୟ ଜଣାଇଛନ୍ତି।

ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଇନସୁଲିନ୍ ପ୍ରତିରୋଧ ଓ ପେଟର ଚର୍ବି କମାଇବା ପାଇଁ ୫ଟି ମୁଖ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ପ୍ରଥମତଃ, ବାରମ୍ବାର ଜଳଖିଆ ଖାଇବା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି, କାରଣ ପ୍ରତିଥର ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଇନସୁଲିନ୍ ବଢ଼ିଯାଏ ଏବଂ ଶରୀରକୁ ଇନସୁଲିନ୍ ମୁକ୍ତ ସମୟ ମିଳିଲେ ହିଁ କୋଷଗୁଡ଼ିକ ପୁନର୍ବାର ସକ୍ରିୟ ହୋଇପାରିବ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ପ୍ରତିଦିନ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଚାମଚ ଆପଲ୍ ସାଇଡର୍ ଭିନେଗାରକୁ ପାଣିରେ ମିଶାଇ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ବୃଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରାୟ ୩୦ ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋକାଯାଇପାରିବ। ତୃତୀୟରେ, ସକାଳେ ଖାଲି ପେଟରେ କଫି ପିଇବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏହା ରକ୍ତରେ ଶର୍କରା ଓ କର୍ଟିସୋଲ୍‌କୁ ବଢ଼ାଇ ଦିଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଦିନର ଆରମ୍ଭରୁ ଇନସୁଲିନ୍ ପ୍ରତିରୋଧ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ।

ଚତୁର୍ଥରେ, ଗାଧୋଇବା ସମୟରେ ଶେଷ ୩୦ ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ପିଠିର ଉପର ଭାଗରେ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରରେ ଥିବା ‘ବ୍ରାଉନ୍ ଫ୍ୟାଟ୍’ ସକ୍ରିୟ ହୁଏ, ଯାହା ଇନସୁଲିନ୍ ବ୍ୟବହାର ନକରି ରକ୍ତରୁ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍‌କୁ ଶକ୍ତି ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ। ଶେଷରେ, ଡଃ କ୍ଲିଓଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, କେବଳ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଚେକ୍ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନୁହେଁ, ‘ଫାଷ୍ଟିଂ ଇନସୁଲିନ୍’ (ଖାଲି ପେଟରେ ଇନସୁଲିନ୍) ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ରକ୍ତରେ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ବଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଇନସୁଲିନ୍ ସ୍ତର ବହୁତ ଆଗରୁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇସାରିଥାଏ, ତେଣୁ ଏହି ସ୍ତରକୁ ୬ ରୁ କମ୍ ରଖିବାକୁ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି।

