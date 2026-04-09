ଏ କ’ଣ, ଜିଅନ୍ତା ମାଛକୁ ଗିଳିଦେଲା ୧ ବର୍ଷର ଛୁଆ, ଗଳାରେ ଫଡ଼ ଫଡ଼ ହେଲା, ଆଉ ତା’ପରେ ଯାହା ହେଲା…
Doctors Remove Live Fish: ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ସର୍ବବୃହତ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲ ମହାରାଜା ଯଶୱନ୍ତରାଓ ହସ୍ପିଟାଲ (MYH) ରେ ଡାକ୍ତରମାନେ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ଯାହା ଚିକିତ୍ସା ସମାଜକୁ ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ହସ୍ପିଟାଲର ENT ବିଭାଗର ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଏକ ବର୍ଷୀୟ ଶିଶୁର ଗଳାରେ ଥିବା ଏକ ୩ ଇଞ୍ଚ ଲମ୍ବା ଜୀବନ୍ତ ମାଛକୁ ସଫଳତାର ସହ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ବାହାର କରିଛନ୍ତି । ଯାହା ଫଳରେ ଶିଶୁଟିର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଯିବା ସହ ମାଛ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି ।
ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଶିଶୁଟିର ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଏକ ଆକ୍ୱାରିୟମ ସଫା କରୁଥିଲେ। ସଫା କରିବା ସମୟରେ, ଶିଶୁଟିର ଭାଇ ହାତରେ ଏକ ମାଛ ଧରିଥିଲା। ପାଖରେ ଖେଳୁଥିବା ଏକ ବର୍ଷର ଶିଶୁଟି ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣାବଶତଃ ଛୁଆଟି ଖେଳୁଥିବା ବେଳେ ମାଛଟି ଶିଶୁଟିର ପାଟି ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା। ଜୀବନ୍ତ ମାଛଟି ସିଧାସଳଖ ଗଳାର ପଛ ପାର୍ଶ୍ୱ (ସ୍ୱରବାହୀ ନଳୀ) କୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ରହିଗଲା।
ଯେତେବେଳେ ଶିଶୁଟିକୁ MYH କୁ ଅଣାଗଲା, ସେତେବେଳର ଦୃଶ୍ୟଟି ଭୟଙ୍କର ଥିଲା। ଶିଶୁଟି ନିଶ୍ୱାସ ନେବା କିମ୍ବା କାନ୍ଦିବାକୁ ଅକ୍ଷମ ଥିଲା। ପିଲାଟିର ପାଟିରୁ ନିରନ୍ତର ରକ୍ତ ବାହାରୁଥିଲା ଏବଂ ଅମ୍ଳଜାନର ଅଭାବରୁ ଶରୀର ନୀଳ ହେବାକୁ ଲାଗିଥିଲା।
ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର
ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ଇଏନଟି ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତର ୟାମିନୀ ଗୁପ୍ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ତୁରନ୍ତ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଏକ ଦଳକୁ ଏକତ୍ରିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାରର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା ଯେ, ମାଛଟି କେବଳ ତିନି ଇଞ୍ଚ ଲମ୍ବା ନୁହେଁ ବରଂ ଗଳା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଜୀବିତ ଥିଲା। ମାଛର ଡେଣା ଏବଂ ଗାଲିସିର ଫଡ଼ଫଡ଼ ପିଲାଟିର ଖାଦ୍ୟ ନଳୀ ଏବଂ ଶ୍ୱାସନଳୀ ଫାଟିଯିବାର ଏକ ଗମ୍ଭୀର ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା।
ଅପାର ଧର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି, ଡାକ୍ତରମାନେ ଏଣ୍ଡୋସ୍କୋପିକ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବ୍ୟବହାର କରି ମାଛକୁ ସଫଳତାର ସହ ଜିଅନ୍ତା ବାହାର କରିଥିଲେ। ସଫଳ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପରେ ତୁରନ୍ତ, ପିଲାଟିର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଶିଶୁଟିକୁ ବିପଦମୁକ୍ତ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା।
ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ ଏକ ବିରଳ ମାମଲା
ଇଏନଟି ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ଡକ୍ଟର ୟାମିନୀ ଗୁପ୍ତା କହିଛନ୍ତି, “ଏହା ମୋର ସମଗ୍ର କ୍ୟାରିୟରର ସବୁଠାରୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଏବଂ ବିରଳ ମାମଲା ଥିଲା। ଏତେ ଛୋଟ ବୟସର ପିଲାର ଗଳାରେ ଏକ ଜୀବନ୍ତ ମାଛ ଫସିଯିବାର ଏକ ମାମଲା ସମ୍ଭବତଃ ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏହା କେବଳ ଏକ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ନଥିଲା, ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ବୃତ୍ତିଗତ ଦକ୍ଷତାର ଏକ ପ୍ରକୃତ ପରୀକ୍ଷା ଥିଲା।
ପିତାମାତାମାନେ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଛୋଟ, ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ରଖିବାରୁ ବିରତ ରହିବା ଉଚିତ । କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଶ୍ୱାସନଳୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ। ଏହି ସଫଳ ଅପରେସନ ପୁଣି ଥରେ MYH ର ବିଶେଷଜ୍ଞତାକୁ ପୁନଃନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ, ପିଲାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି ଏବଂ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ରହିଛି।