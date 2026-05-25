କରୋନା ପରର ଭୟଙ୍କର ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ: ଷ୍ଟେରଏଡ୍ ଯୋଗୁଁ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ଅଣ୍ଟା ଓ Hip Bone, ବଢ଼ୁଛି AVN ରୋଗ
Steroid Side Effects: କରୋନା ମହାମାରୀ ଏବେ ପ୍ରାୟତଃ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର କୁପ୍ରଭାବ ଏବେ ବି ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାକ୍ତରମାନେ ଏକ ନୂଆ ତଥା ଚିନ୍ତାଜନକ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ଅସ୍ଥିଶଲ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, କୋଭିଡ୍ ସମୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିବା କିଛି ଔଷଧ, ବିଶେଷ କରି ଷ୍ଟେରଏଡ୍ ଯୋଗୁଁ ଲୋକଙ୍କ କୁହୁକା ବା ଅଣ୍ଟା ହାଡ଼ ନଷ୍ଟ ହେବା ମାମଲା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି।
ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆୟୋଜିତ ‘DELHI HIP 360 Conference’ ରେ ଦେଶସାରାର ହାଡ଼ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ, କରୋନା ପରେ ଏବେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ହିପ୍ ଆର୍ଥ୍ରାଇଟିସ୍ (Hip Arthritis) ଏବଂ ଆଭାସ୍କୁଲାର ନେକ୍ରୋସିସ୍ (Avascular Necrosis – AVN) ଭଳି ଗମ୍ଭୀର ରୋଗର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ଚିନ୍ତାଜନକ କଥା ହେଉଛି, ଏହି ରୋଗ ବିଶେଷ କରି ୩୦ ରୁ ୪୦ ବର୍ଷ ବୟସର ଯୁବକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି।
କ’ଣ ଏହି AVN ରୋଗ?
ଆଭାସ୍କୁଲାର ନେକ୍ରୋସିସ୍ (AVN) ହେଉଛି ଏକ ଗମ୍ଭୀର ସ୍ଥିତି, ଯେଉଁଥିରେ କୁହୁକା ହାଡ଼ (Hip Bone) କୁ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ କମିଯାଏ କିମ୍ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। ହାଡ଼କୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ରକ୍ତ ନମିଳିବା ଯୋଗୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ହାଡ଼ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଲାଗେ। ଯଦି ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ଏହାର ଚିକିତ୍ସା କରାନଯାଏ, ତେବେ ହିପ୍ ଜଏଣ୍ଟ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ରୋଗୀର ଚାଲିବା-ବୁଲିବାରେ ପ୍ରବଳ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥିତି ଏତେ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇଯାଏ ଯେ ରୋଗୀକୁ ଟୋଟାଲ୍ ହିପ୍ ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ସର୍ଜରୀ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ।
କରୋନାର କେଉଁ ଔଷଧ ସାଜିଛି ସଂକଟ?
ଡାକ୍ତରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, କୋଭିଡ୍ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଅନେକ ଗମ୍ଭୀର ରୋଗୀଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଷ୍ଟେରଏଡ୍ ଔଷଧ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ଔଷଧ ସେତେବେଳେ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିଥିଲା ସତ, କିନ୍ତୁ କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହାର ଦୀର୍ଘଦିନର ବ୍ୟବହାର କିମ୍ବା ଅତ୍ୟଧିକ ମାତ୍ରା ଯୋଗୁଁ ଏବେ ଏହାର ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି।
ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ, ଅଧିକ ପରିମାଣର ଷ୍ଟେରଏଡ୍ ନେବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରର ରକ୍ତ କୁପିକା ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ, ଯାହାଫଳରେ ହିପ୍ ବୋନ୍କୁ ବ୍ଲଡ୍ ସପ୍ଲାଏ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏହାହିଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ AVN ଏବଂ ହାଡ଼ ନଷ୍ଟ ହେବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ସାଜିଥାଏ।
ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ୁଛି ମାମଲା
ପୂର୍ବରୁ ଏହି ରୋଗ ସାଧାରଣତଃ ବୃଦ୍ଧବୃଦ୍ଧା କିମ୍ବା ଗମ୍ଭୀର ଆଘାତ ପାଇଥିବା ରୋଗୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ୩୦ ରୁ ୪୦ ବର୍ଷ ବୟସର ଯୁବକମାନେ ଏହାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ହସ୍ପିଟାଲଗୁଡ଼ିକରେ ଏବେ ଏଭଳି ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଚାଲିବାରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଖଞ୍ଜା ଜଳାପୋଡ଼ା, ଅଣ୍ଟାରେ ଦରଜ ଏବଂ ବସିବା-ଉଠିବାରେ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି। ଯାଞ୍ଚ ପରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶଙ୍କଠାରେ AVN ଏବଂ ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ହିପ୍ ଆର୍ଥ୍ରାଇଟିସ୍ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛି।
ଡାକ୍ତରମାନେ କ’ଣ କହୁଛନ୍ତି?
ଡାକ୍ତରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, କୋଭିଡ୍ ପରେ ଯୁବକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହିପ୍ ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ସର୍ଜରୀ ମାମଲା ପ୍ରାୟ ୪୦ ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସେତେବେଳେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଷ୍ଟେରଏଡ୍ ଜରୁରୀ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି ରୋଗୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହାର ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବ୍ୟବହାର ହାଡ଼କୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଛି। ଏହି ରୋଗର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଲୋକମାନେ ଆରମ୍ଭରୁ ଏହାର ଲକ୍ଷଣକୁ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଅନେକେ ଏହାକୁ ସାଧାରଣ ମାଂସପେଶୀ ଜନିତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭାବି ଅଣଦେଖା କରନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି, ସେତେବେଳକୁ ହାଡ଼ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇସାରିଥାଏ।
କେଉଁ ଲକ୍ଷଣକୁ ଜମାରୁ ବି ଅଣଦେଖା କରିବେ ନାହିଁ?
ଯଦି କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ହେବା ପରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅଣ୍ଟା, କୁହୁକା କିମ୍ବା ଜଙ୍ଘରେ କ୍ରମାଗତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଛି, ଚାଲିବାରେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ବସିବା-ଉଠିବା କିମ୍ବା ସିଡ଼ି ଚଢ଼ିବା ବେଳେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ MRI ଟେଷ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଏହି ରୋଗ ସହଜରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇପାରିବ।
ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ଚିକିତ୍ସା କାହିଁକି ଜରୁରୀ?
ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ, ଯଦି ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ AVN ଚିହ୍ନଟ ହୁଏ, ତେବେ ବିନା ସର୍ଜରୀରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଚିକିତ୍ସା ସମ୍ଭବ। କିନ୍ତୁ ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ହିପ୍ ଜଏଣ୍ଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ଯାହା ପରେ ହିପ୍ ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ବିକଳ୍ପ ସାଜିଥାଏ। ତେବେ ଆଜିକାଲିର ନୂତନ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ, ଉନ୍ନତ ଇମ୍ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଏବଂ ରୋବୋଟିକ୍ ସର୍ଜରୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ହିପ୍ ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ସଫଳ ହୋଇପାରୁଛି ଏବଂ ରୋଗୀ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସ୍ୱାଭାବିକ ଜୀବନକୁ ଫେରିପାରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ କୋଭିଡ୍ ପରେ ହେଉଥିବା ଅଣ୍ଟା ବା କୁହୁକା ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ହାଲୁକା ଭାବେ ନନେବାକୁ ଏବଂ ବିନା ଡାକ୍ତରୀ ପରାମର୍ଶରେ ଷ୍ଟେରଏଡ୍ ବ୍ୟବହାର ନକରିବାକୁ ଅସ୍ଥିଶଲ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି।