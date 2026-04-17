ବାରମ୍ୱାର AC ବନ୍ଦ କଲେ ଅଧିକ ମାଇଲେଜ୍ ଦିଏ କାର୍? ଏହି ତରିକା ଲାଭଦାୟକ ନା କ୍ଷତିକାରକ
ବାରମ୍ବାର ଏସି ବନ୍ଦ କରିବା କ’ଣ ଠିକ୍?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି ଏବଂ ଏହାର ଆରମ୍ଭ ହେବା ସହିତ, ଏସି ବିନା କାରରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ପ୍ରାୟ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ିଲାଣି।
ତେଣୁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବର୍ଦ୍ଧିତ ତାପମାତ୍ରା ମଧ୍ୟରେ, ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ କାରରେ ପାଦ ଦେବା ମାତ୍ରେ ଏସି ଚାଲୁ କରିଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ, ଏହା ପ୍ରାୟତଃ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଏ: ଏସି ଚଲାଇବା ଦ୍ୱାରା କ’ଣ କାରର ମାଇଲେଜ୍ ହ୍ରାସ ହୁଏ?
ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଏସି ବନ୍ଦ କରିବା କ’ଣ ପ୍ରକୃତରେ ଇନ୍ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରେ? ତେଣୁ, ଆଜି ଆମେ ବୁଝାଇବା ଯେ ବାରମ୍ବାର ଏସି ବନ୍ଦ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକୃତରେ କାରର ମାଇଲେଜ୍ ଉନ୍ନତ ହୁଏ କି ନାହିଁ ଏବଂ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଲାଭଦାୟକ ନା ସମ୍ଭାବ୍ୟ କ୍ଷତିକାରକ।
ବାରମ୍ବାର ଏସି ବନ୍ଦ କରିବା କ’ଣ ଠିକ୍:
ପ୍ରକୃତରେ, ଏକ କାରର AC ସିଧା ଇଞ୍ଜିନ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ଥାଏ; ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଯେତେବେଳେ AC ଚାଲୁ କରାଯାଏ ଏହା ଇଞ୍ଜିନ ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ ଭାର ପକାଇଥାଏ।
ଏହା ଫଳରେ ଇନ୍ଧନ ବ୍ୟବହାରରେ ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଏହି କାରଣରୁ AC ବ୍ୟବହାର ସମୟରେ ମାଇଲେଜ୍ ହ୍ରାସ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ, ଏହି ହ୍ରାସ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ।
ସାଧାରଣତଃ, AC ଚଲାଇବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାୟ ୪ ରୁ ୭ ପ୍ରତିଶତ ମାଇଲେଜ୍ ହ୍ରାସ ପାଏ। ଏହି ସମୟରେ, ଅନେକ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ AC କୁ ବାରମ୍ବାର ବନ୍ଦ ଏବଂ ଚାଲୁ କରି ଇନ୍ଧନ ସଂରକ୍ଷଣ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ଏହି ପଦ୍ଧତି ବିଶେଷ ଲାଭଦାୟକ ନୁହେଁ।
ବାରମ୍ବାର AC କୁ ଚାଲୁ ଏବଂ ବନ୍ଦ କରିବା ଦ୍ୱାରା କମ୍ପ୍ରେସର ଉପରେ ଚାପ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ କାରର କୁଲିଂ ସିଷ୍ଟମର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏହା ମାଇଲେଜ୍ ରେ କୌଣସି ଯଥେଷ୍ଟ ଉନ୍ନତି ଆଣେ ନାହିଁ।
ଝରକା ଖୋଲା ରଖି ଗାଡି ଚଲାଇବା କେତେ ଠିକ୍:
କିଛି ଲୋକ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଏସି ବନ୍ଦ କରି ଏବଂ ଝରକା ଖୋଲା ରଖି ଗାଡି ଚଲାନ୍ତି, ବିଶେଷକରି ରାଜପଥରେ, ଇନ୍ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ, ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୩୦ କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ ବେଗରେ, ଏହା କରିବା ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ।
ଖୋଲା ଝରକା ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବାୟୁ ପ୍ରତିରୋଧ ଗାଡ଼ି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଧକ୍କା ଦିଏ, ଇଞ୍ଜିନକୁ ଅଧିକ ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ ଏବଂ ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଇନ୍ଧନ ବ୍ୟବହାର ବୃଦ୍ଧି କରେ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଇନ୍ଧନ ଦକ୍ଷତା ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାଇଭିଂ ପରିବେଶ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ; ସହର ଟ୍ରାଫିକରେ ଏସି ବ୍ୟବହାରର ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ, ବାରମ୍ବାର ବ୍ରେକିଂ ଏବଂ ବନ୍ଦ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଯେତେବେଳେ ରାଜପଥରେ ସ୍ଥିର ଗତିରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ସମୟରେ ଏହି ପ୍ରଭାବ କିଛିଟା ହ୍ରାସ ପାଏ।
ଏକ AC କିପରି କାମ କରେ:
ଏକ କାରର AC ଇଞ୍ଜିନରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଶକ୍ତିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। AC କମ୍ପ୍ରେସର ଯାହା ରେଫ୍ରିଜରେଣ୍ଟ ଗ୍ୟାସକୁ ସଙ୍କୁଚିତ କରି ଥଣ୍ଡା ବାୟୁ ସୃଷ୍ଟି କରେ – କେବଳ ଇଞ୍ଜିନ ଚାଲୁଥିବା ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ।
ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଇଞ୍ଜିନ ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ ଲୋଡ୍ ପକାଇଥାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ଇନ୍ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ପ୍ରକୃତ ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଆଧାର କରି କାରର AC କୁ ବିଚାରର ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଠିକ୍।
ଗାଡ଼ି ଥଣ୍ଡା ହେବା ପରେ, ଆପଣ AC ସେଟିଂସ୍ କମ କରିପାରିବେ। ସର୍ବାଧିକ ତୀବ୍ରତାରେ AC ଚଲାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ସିଷ୍ଟମଟି ସମୟ ସମୟରେ ସର୍ଭିସିଂ କରୁଛି।
ଟାୟାରରେ ଠିକ୍ ପ୍ରେସର୍, ସଠିକ୍ ଟାୟାର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏବଂ ସୁଗମ ଡ୍ରାଇଭିଂ କୌଶଳ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ମଧ୍ୟ ଇନ୍ଧନ ଦକ୍ଷତାକୁ ଅପ୍ଟିମାଇଜ୍ କରିବାରେ ଅବଦାନ ରଖେ।