ସକେଟରେ ଲାଗିଥିବା ମୋବାଇଲ୍ ଚାର୍ଜର ବି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ କରେ? ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଥିରେ କେତେ ବଢ଼େ ବିଲ୍
ସକେଟ୍ରେ ଲାଗିଥିବା ଚାର୍ଜର ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ମୋବାଇଲ୍ ଚାର୍ଜର୍ ସବୁଠାରୁ ସାଧାରଣ ଜିନିଷ ପାଲଟିଛି। ଅନେକ ଲୋକ ଫୋନ୍ ଚାର୍ଜ କରିବା ପରେ କେବଳ ଫୋନରୁ ଚାର୍ଜରରୁ ଖୋଲି ଚାର୍ଜର୍କୁ ସକେଟ୍ରେ ପ୍ଲଗ୍ କରି ଛାଡିଦିଅନ୍ତି।
କିଛି ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଏହା କୌଣସି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାର କରେ ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ଏହାକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଅପଚୟ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। ଏହା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଏ: ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ କ’ଣ? କୌଣସି ମୋବାଇଲ୍ ଡିଭାଇସ୍ ସଂଯୋଗ ନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଚାର୍ଜର୍ କ’ଣ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ ଜାରି ରଖେ?
କ’ଣ ଚାର୍ଜର ପ୍ରକୃତରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଚାଲିଥାଏ:
ପ୍ରକୃତରେ, ଯେତେବେଳେ ଏକ ଚାର୍ଜର ସୁଇଚ୍ ଚାଲୁ ରଖି ସକେଟ୍ ସହିତ ପ୍ଲଗ୍ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ।
ଏହାକୁ “ଭାମ୍ପାୟାର ପାୱାର” କିମ୍ବା “ଷ୍ଟାଣ୍ଡବାଏ ପାୱାର” କୁହାଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦିଓ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ଚାର୍ଜ ହେଉନାହିଁ, ଚାର୍ଜର ଭିତରେ ଥିବା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସର୍କିଟ୍ରି ସକ୍ରିୟ ରହିଥାଏ ଏବଂ ବହୁତ କମ୍ ପରିମାଣର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାର କରିଚାଲିଥାଏ।
ଯଦିଓ ଏହି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାର ଅତ୍ୟନ୍ତ କମ୍, ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିରୋ ନୁହେଁ। ପୁରୁଣା ଏବଂ ଶସ୍ତା ଚାର୍ଜରଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ଅଧିକ ଷ୍ଟାଣ୍ଡବାଏ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ନୂତନ ଏବଂ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ଚାର୍ଜରଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତି-ଦକ୍ଷ ହେବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି।
ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲ୍ କେତେ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ:
ସାଧାରଣତଃ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏକ ଭଲ ମୋବାଇଲ୍ ଚାର୍ଜର୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡବାଏ ମୋଡ୍ରେ ଥିବା ସମୟରେ ପ୍ରାୟ ୦.୧ ରୁ ୦.୫ ୱାଟ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାର କରିପାରେ। ଏହି ବ୍ୟବହାର ଏତେ କମ ଯେ ଏହାର ମାସିକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ଉପରେ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ ନାହିଁ।
ଧରାଯାଉ ଆପଣଙ୍କ ଚାର୍ଜର୍ ୦.୩ ୱାଟ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଟାଣିଥାଏ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ମାସ ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ସକେଟ୍ରେ ପ୍ଲଗ୍ ହୋଇ ରହିଥାଏ; ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଏହାର ମୋଟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ନଗଣ୍ୟ ହେବ।
ଏଥିପାଇଁ ହେଉଥିବା ଖର୍ଚ୍ଚ କିଛି ଟଙ୍କାରୁ ମଧ୍ୟ କମ୍ ହୋଇପାରେ, ଅର୍ଥାତ୍ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମୋବାଇଲ୍ ଚାର୍ଜର୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ରେ ବଡ଼ ବୃଦ୍ଧି ଘଟାଇ ନଥାଏ।
ହେଲେ, ଯଦି ଘରେ ଅନେକ ଚାର୍ଜର, ଟିଭି, ସେଟ୍-ଟପ୍ ବାକ୍ସ, ମାଇକ୍ରୋୱେଭ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଉପକରଣ ନିରନ୍ତର ଷ୍ଟାଣ୍ଡବାଏ ମୋଡ୍ରେ ରହେ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, କ୍ଷୁଦ୍ର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାର ସାମୂହିକ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ।
ଏହା କେବଳ ବିଲ୍ର ବିଷୟ ନୁହେଁ ବରଂ ସୁରକ୍ଷାର ମଧ୍ୟ:
ଚାର୍ଜରକୁ ସକେଟ୍ରେ ଲଗାତାର ପ୍ଲଗ୍ କରି ରଖିବା କେବଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ନଷ୍ଟ କରିବାର ବିଷୟ ନୁହେଁ; ଏହା ଏକ ସୁରକ୍ଷା ବିପଦ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ।
ନିମ୍ନମାନର କିମ୍ବା ନକଲି ଚାର୍ଜରଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ଗରମ ହୋଇପାରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ, ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ କିମ୍ବା ବୈଦ୍ୟୁତିକ ସ୍ପାର୍କିଂର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ିଯାଏ।
ଏହି ବିପଦ ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଏ, ବିଶେଷକରି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ କିମ୍ବା ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ତାର ଥିବା ଘରେ। ତେଣୁ, ବ୍ୟବହାର ପରେ ଚାର୍ଜରକୁ ସକେଟରୁ କାଢ଼ିଦେବା ଉଚିତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
କ’ଣ କରିବା ସବୁଠାରୁ ଭଲ ହେବ:
ଯଦି ଆପଣ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଞ୍ଚୟ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉପାୟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ଚାର୍ଜ ହେବା ପରେ ସକେଟରୁ ଚାର୍ଜରକୁ ଅନପ୍ଲଗ୍ କରିବା।
ଏହା କେବଳ କମ୍ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚୟ କରେ ନାହିଁ ବରଂ ଆପଣଙ୍କ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଡିଭାଇସଗୁଡ଼ିକର ଜୀବନକାଳ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ।
ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଭ୍ୟାସ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଭାବରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥାଏ ଏବଂ ଏହି ବିଚକ୍ଷଣତା ହେଉଛି ସ୍ମାର୍ଟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାରର ପ୍ରକୃତ ଲକ୍ଷଣ।