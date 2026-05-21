କାତି ଛାଡ଼ିବା ପରେ ଅଧିକ ଭୟଙ୍କର ଓ ହିଂସ୍ର ହୋଇଯାଏ କି ସାପ, ଜାଣନ୍ତୁ ଏନେଇ କଣ କହୁଛି ବିଜ୍ଞାନ
Snake Shedding Skin: ଭାରତୀୟ ସମାଜରେ ସାପକୁ ନେଇ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ମାନ୍ୟତା ଏବଂ ଭ୍ରମ ରହିଛି। ସାଧାରଣରେ ଏକ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଯେ, ସାପ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ପୁରୁଣା ଚମଡ଼ା ବା କାତି ଛାଡ଼ିଦିଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ଅତ୍ୟଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ହିଂସ୍ର ପାଲଟିଯାଏ। ମାତ୍ର ଏହି କଥାରେ କେତେ ସତ୍ୟତା ରହିଛି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା..
ଯଦି ଆମେ ବିଜ୍ଞାନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିବା, ତେବେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ପରେ ସାପ ପାଇଁ ପୁରୁଣା ଚମଡ଼ା ତ୍ୟାଗ କରିବା ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ଓ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏକ ସାପ ବର୍ଷକୁ ପ୍ରାୟ ୬ ରୁ ୮ ଥର କାତି ଛାଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଏହା ଅଧିକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ।
କ’ଣ ଏହି କାତି ଛାଡ଼ିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା?
ବିଜ୍ଞାନ ଭାଷାରେ ସାପର ପୁରୁଣା ଓ ମୃତ ଚମଡ଼ା ବାହାରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ‘ଏକଡାଇସିସ୍’ (Ecdysis) କୁହାଯାଏ। ସାପ ଏକ ସରୀସୃପ ଜୀବ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଚମଡ଼ା ଏତେ ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକ ନୁହେଁ ଯେ ଶରୀର ବଢ଼ିବା ସହିତ ତାହା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଚାଲିବ। ଏହା ସହ ମାଟିରେ ରଗଡ଼ି ହୋଇ ଚାଲିବା ଯୋଗୁଁ ସାପ ଶରୀରରେ ଅନେକ କ୍ଷତ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପରଜୀବୀ କୀଟ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ସବୁ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ସାପ କାତି ଛାଡ଼ିଥାଏ।
ସାପ କାତି ଛାଡ଼ିବାର ୪ଟି ପ୍ରମୁଖ କାରଣ:
ଶରୀରର ଅଭିବୃଦ୍ଧି: ସାପର ଶରୀର ଜୀବନସାରା ବଢ଼ିଥାଏ, ମାତ୍ର ତାର ଚମଡ଼ା ବଢ଼େନାହିଁ। ତେଣୁ ନୂଆ ଏବଂ ବଡ଼ ଚମଡ଼ା ପାଇବା ପାଇଁ ସାପ ପୁରୁଣା ସ୍କିନ୍କୁ ବାହାର କରିଦିଏ।
ପରଜୀବୀଙ୍କଠାରୁ ମୁକ୍ତି: ଜଙ୍ଗଲ ଓ ବିଲବାଡ଼ିରେ ରହିବା ଯୋଗୁଁ ସାପ ଶରୀରରେ ଅନେକ ପରଜୀବୀ ଜୀବାଣୁ ଜାକି ହୋଇ ରହନ୍ତି। ସାପ ନିଜ ଶରୀରକୁ ସଫା କରିପାରୁ ନଥିବାରୁ କାତି ଛାଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଏହି ପରଜୀବୀଙ୍କଠାରୁ ସହଜରେ ମୁକ୍ତି ପାଏ।
ଘା’ ଏବଂ କ୍ଷତର ଚିକିତ୍ସା: କାତି ଛାଡ଼ିବା ପରେ ସାପ ନିଜର ପୁରୁଣା ମୃତ ଚମଡ଼ା ଏବଂ ଶରୀରର ଘା’ରୁ ଆରାମ ପାଏ। ନୂଆ ଚମଡ଼ା ଆସିବା ପରେ ତାର ଚାଲିବା କିମ୍ବା ବୁଲିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସହଜ ହୋଇଯାଏ।
ସାଥୀକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା: କାତି ଛାଡ଼ିବା ପରେ ସାପର ଶରୀର ଅଧିକ ଚମକଦାର ଏବଂ ସକ୍ରିୟ ଦେଖାଯାଏ। ଏହା ତାକୁ ଶିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ବଞ୍ଚିବା ଏବଂ ପ୍ରଜନନ ପାଇଁ ମାଇ ସାପକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ।
କାତି ଛାଡ଼ିବା ପରେ ସାପ ସତରେ ହିଂସ୍ର ହୁଏ କି?
ଏହି ଲୋକକଥାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟତା ନାହିଁ, ବରଂ ଏଥିରେ କେବଳ ଅଧା ସତ୍ୟ ରହିଛି। ବାସ୍ତବରେ, ସାପ କାତି ଛାଡ଼ିବା ପରେ ନୁହେଁ ବରଂ କାତି ଛାଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଅଧିକ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଥାଏ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ସାପର କାତି ଛାଡ଼ିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ତାର ଆଖି ଉପରେ ଥିବା ପାରଦର୍ଶୀ ପରସ୍ତ ଧୂସର ଓ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ଯାହାଫଳରେ ସାପକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ।
ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି କମିଯିବା ଯୋଗୁଁ ସାପ ନିଜକୁ ଅସୁରକ୍ଷିତ ମନେକରେ ଏବଂ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଅଧିକ ସତର୍କ ହୋଇଯାଏ। ଏହି ସମୟରେ ତାର ଆଖପାଖରେ ସାମାନ୍ୟ ହଲଚଲ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଭୟରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଦିଏ। ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ କାତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବାହାରିଯାଏ, ତାର ଆଖି ସଫା ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ସାପ ପୁଣି ଥରେ ସାଧାରଣ ସ୍ୱଭାବକୁ ଫେରିଆସେ।
ସାପର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୂଚନା ଦିଏ କାତି
ସାପ ଛାଡ଼ିଥିବା କାତିରୁ ତାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ। ଯଦି ସାପର କାତି ଗୋଟିଏ ଥରକରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନ ବାହାରି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇ ବାହାରେ, ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସାପଟି ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି କିମ୍ବା ତାକୁ ସଠିକ୍ ପରିମାଣର ଆର୍ଦ୍ରତା ମିଳୁନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କାତିରେ ଥିବା ଆଇଁଷିଆ ପରସ୍ତ (Scales) କୁ ଦେଖି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ସାପର ପ୍ରଜାତି ଚିହ୍ନଟ କରିଥାଆନ୍ତି।
(Disclaimer: ଏହି ଖବରଟି ସାଧାରଣ ସୂଚନା ପାଇଁ ଲେଖାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ଏହାର ସତ୍ୟତା ଉପରେ କୌଣସି ଦାବି କରେ ନାହିଁ।)