କ’ଣ ଆଖିକୁ ଖରାପ କରିଥାଏ AC ପବନ ? ଜାଣନ୍ତୁ ଏୟାର କଣ୍ଡିସନର ପବନ ଦ୍ୱାରା କିଭଳି ନଷ୍ଟ ହୁଏ ଆଖି
ଖରାଦିନେ ACର ପବନ ବହୁତ ଆରାମଦାୟକ ତ ଲାଗିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଶରୀର ଉପରେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ପକାଇପାରେ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଆସନ୍ତୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କଠାରୁ ଜାଣିବା ଯେ AC ଆଖି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିକାରକ କି ନୁହେଁ।
AC Effects On Eyes: ଖରାଦିନେ ଏୟାର କଣ୍ଡିସନର (AC) ବିନା ବସିବା ମଣିଷ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼େ। କେବଳ ଘର ନୁହେଁ, ଅଫିସରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ଦିନସାରା AC ଚାଲିଥାଏ। କିନ୍ତୁ, ACରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଆଖି ଜନିତ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ଯେ, କ’ଣ ସତରେ AC ଆଖିକୁ ଡ୍ୟାମେଜ କରିଥାଏ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ କ’ଣ ସତରେ AC ଆଖି ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ।
ଆଖି ଉପରେ ACର କି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ
ଡାକ୍ତରଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ AC ଚଲାଇ ବସନ୍ତି, ସେତେବେଳେ AC କୁଲିଂ କରିବା ସହିତ ରୁମ୍ର ହ୍ୟୁମିଡିଟି ବା ଆଦ୍ରତାକୁ ମଧ୍ୟ କମାଇ ଦେଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ତ୍ୱଚାରେ ଶୁଷ୍କତା ଆସିବାକୁ ଲାଗେ, ଗଳା ଶୁଖିଯାଏ ଏବଂ ଏହି କମ୍ ଆଦ୍ରତା ଆଖିର ‘ଟିୟର ଫିଲ୍ମ’ ଅର୍ଥାତ୍ ଲୁହର ସ୍ତରକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ଫଳରେ ଟିୟର ଫିଲ୍ମ ଅସ୍ଥିର ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଆଖିରେ ଶୁଷ୍କତା ବା ଡ୍ରାଇନେସ୍ର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ।
ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ACରେ ରୁହନ୍ତି- ଅର୍ଥାତ୍ ଘରେ, ଅଫିସରେ ଏବଂ କାର୍ରେ ମଧ୍ୟ AC ଚଲାଇ ରଖନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କଠାରେ ଆଖି ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବାକୁ ଲାଗେ। ଆଖି ଶୁଖିଲା ଶୁଖିଲା ଲାଗେ, ଆଖିରେ କୁଣ୍ଡେଇ ହେବା ବା ପୋଡ଼ାଜଳା ହେବା ଭଳି ଅନୁଭବ ହୁଏ ଏବଂ ଆଖି ଭିତରେ ବାଲି ପଶିଗଲା ଭଳି ଖଚଖଚ ହୋଇଥାଏ।
ACରୁ ଆଖିକୁ କିଭଳି ରକ୍ଷା କରିବେ
ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କଠାରେ ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି କିଛି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଉଛି, ତେବେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଏହି ପରାମର୍ଶ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଆସିପାରେ –
ACର ସିଧାସଳଖ ପବନରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ: ଡାକ୍ତରଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦି ଆପଣ AC ରୁମ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି କଥା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଯେପରି ACର ପବନ ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ଉପରେ ନ ପଡ଼େ। AC ଯେଉଁ ପଟେ ଅଛି, ତାର ଠିକ୍ ସାମ୍ନାରେ ବସନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଖି ଉପରକୁ ACର ସିଧାସଳଖ ପବନ ଆସିବ ନାହିଁ।
ଆଦ୍ରତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ: ରୁମ୍ରେ ହ୍ୟୁମିଡିଫାୟର୍ (Humidifier) ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ହ୍ୟୁମିଡିଫାୟର୍ ନାହିଁ, ତେବେ ଏକ ପାତ୍ର ବା ବାଉଲ୍ରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରି ରୁମ୍ର ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ରୁମ୍ର ଆଦ୍ରତା ଅନେକାଂଶରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଥାଏ।
ଆଇ ଡ୍ରପ୍ର ବ୍ୟବହାର: ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଖିରେ ଅଧିକ ଶୁଷ୍କତା (Dryness) ଅନୁଭବ ହେଉଛି, ତେବେ ଆପଣ ଲୁବ୍ରିକେଟିଂ ଆଇ ଡ୍ରପ୍ସ (Lubricating Drops) ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଚକ୍ଷୁ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କରି ଆପଣ ଏହି ଆଇ ଡ୍ରପ୍ କିଣିପାରିବେ।
Disclaimer: ଏହି ଖବରଟି କେବଳ ସାଧାରଣ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ସର୍ବଦା ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞ କିମ୍ବା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ।