ସତରେ କ’ଣ Airplane Modeରେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଶୀଘ୍ର ଚାର୍ଜ ହୁଏ, ଜାଣନ୍ତୁ ଏହା ପଛର ପ୍ରକୃତ ସତ

ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ପାଇଁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ ଏହି ଟିପ୍ସ।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଏବେ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନର ଏକ ଆବଶ୍ୟକ ଅଂଶ ହୋଇଯାଇଛି। ଅନଲାଇନ୍ କାମଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କଲ୍ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଲୋକେ ଏବେ ବହୁତ କାମ ପାଇଁ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି।

କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ, ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍‌ର ବ୍ୟାଟେରୀ ଶୀଘ୍ର ଶେଷ ହୋଇଯାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ବାରମ୍ବାର ଫୋନ୍ ଚାର୍ଜ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଏହା ସହିତ ଏକ ଧାରଣା ରହିଛି ଯେ, ଏୟାରପ୍ଲେନ୍ ମୋଡ୍‌ରେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଚାର୍ଜ କଲେ ଡିଭାଇସ୍ ଅଧିକ ଶୀଘ୍ର ଚାର୍ଜ ହୁଏ।

ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା, ଏହି ଦାବିରେ କେତେ ସତ୍ୟତା ରହିଛି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

CJP ପରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ RHA, ୪.୨ ମିଲିୟନ…

ରଥରୁ ଚୋରି ହେଲା ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ…

ଏୟାରପ୍ଲେନ୍ ମୋଡ୍ କ’ଣ:

ଆପଣଙ୍କ ସୂଚନା ପାଇଁ ଜଣାଇଦେଉଛୁ ଯେ, ଏୟାରପ୍ଲେନ୍ ମୋଡ୍ ହେଉଛି ଏକ ଏଭଳି ଫିଚର୍‌, ଯାହା ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍‌ର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ୱାୟାରଲେସ୍ କନେକ୍ସନ୍‌ ଯେପରିକି ମୋବାଇଲ୍ ନେଟୱର୍କ, ୱାଇ-ଫାଇ, ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ଏବଂ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ NFCକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଏ।

ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ବିମାନ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଫୋନ୍‌ର ରେଡିଓ ସିଗନାଲ୍‌କୁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ରଖିବା, ଯାହା ଫଳରେ ବିମାନର ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ନ ପଡ଼େ।

ଏୟାରପ୍ଲେନ୍ ମୋଡ୍‌ରେ ସତରେ କ’ଣ ଡିଭାଇସ୍ ଶୀଘ୍ର ଚାର୍ଜ ହୁଏ:

ହଁ, ଏହା ସତ୍ୟ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଫୋନ୍ Airplane Mode ରେ ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଏହା ଲଗାତାର ମୋବାଇଲ୍ ଟାୱାର, Wi-Fi କିମ୍ବା Bluetooth ସହିତ କନେକ୍ଟ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ନାହିଁ।

ଏହା ଫଳରେ ବ୍ୟାଟେରୀର ଖର୍ଚ୍ଚ କମିଯାଏ ଏବଂ ଚାର୍ଜରରୁ ମିଳୁଥିବା ଅଧିକ ବିଦ୍ୟୁତ ସିଧାସଳଖ ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାର୍ଜ କରିବାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ।

ଏହି କାରଣରୁ Airplane Mode ରେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ସାଧାରଣ ଚାର୍ଜିଂ ତୁଳନାରେ ଅଳ୍ପ ଶୀଘ୍ର ଚାର୍ଜ ହୋଇପାରେ। ତେବେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ବହୁତ ବଡ଼ ନୁହେଁ। ଚାର୍ଜିଂ ସମୟରେ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର ନକରିବା କିମ୍ବା ସ୍କ୍ରିନ୍ ବନ୍ଦ ରଖିବାରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଟେରୀ ଶୀଘ୍ର ଚାର୍ଜ ହୋଇପାରେ।

କେତେ ହୋଇଥାଏ ଅନ୍ତର:

ଜଣାଇ ରଖୁଛୁ ଯେ, ଚାର୍ଜିଂ ସ୍ପିଡ୍‌ରେ ହେଉଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅନେକ କାରଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ନେଟୱର୍କ ସିଗ୍ନାଲ୍ ଦୁର୍ବଳ ଥାଏ, ତେବେ ଫୋନ୍ ଲଗାତାର ସିଗ୍ନାଲ୍ ଖୋଜୁଥାଏ।

ଏହା ଫଳରେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଓ ପ୍ରୋସେସର ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ ଚାପ ପଡ଼େ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ Airplane Mode ଅନ୍ କଲେ ଚାର୍ଜିଂରେ ଅଳ୍ପ ଅଧିକ ଲାଭ ମିଳିପାରେ।

ଅନ୍ୟପଟେ, ଯଦି ନେଟୱର୍କ ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଥାଏ, ତେବେ Airplane Mode ଅନ୍ କଲେ ଚାର୍ଜିଂ ସମୟରେ ମାତ୍ର କିଛି ମିନିଟ୍‌ର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ।

ଫୋନ୍ ସ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ କରି ଚାର୍ଜ କରିବା ଭଲ ବିକଳ୍ପ:

ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ରଖୁଛୁ ଯେ, ସବୁଠାରୁ ଶୀଘ୍ର ଚାର୍ଜିଂ ଚାହୁଁଥିଲେ ଫୋନ୍‌କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ କରି ଚାର୍ଜ କରିବାକୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉପାୟ ବୋଲି ମନାଯାଏ।

ଫୋନ୍ ବନ୍ଦ ଥିବାବେଳେ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଆପ୍, ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଓ ସିଷ୍ଟମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ କାମ କରେ ନାହିଁ। ଏହା ଫଳରେ କୌଣସି ଅତିରିକ୍ତ ଲୋଡ୍ ବିନା ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାର୍ଜ ହୋଇଥାଏ।

ତେବେ, ବର୍ତ୍ତମାନର ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ସୁବିଧା ଥିବା ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍‌ଗୁଡ଼ିକରେ ଏହି ପାର୍ଥକ୍ୟ ପୂର୍ବ ତୁଳନାରେ ବହୁତ କମିଯାଇଛି। ତେଣୁ ଫୋନ୍ ବନ୍ଦ କରି ଚାର୍ଜ କଲେ କିଛି ଲାଭ ମିଳିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହା ବହୁତ ବଡ଼ ଅନ୍ତର ସୃଷ୍ଟି କରେ ନାହିଁ।

ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ପାଇଁ ଟିପ୍ସ:

୧- ସବୁବେଳେ ଅରିଜିନାଲ୍ କିମ୍ବା ଭଲ କ୍ୱାଲିଟି ଚାର୍ଜର ଓ କେବଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ।

୨- ଚାର୍ଜିଂ ସମୟରେ ଗେମ୍ ଖେଳିବା, ଭିଡିଓ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ କରିବା କିମ୍ବା ଭାରୀ ଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।

୩- ଫୋନ୍‌କୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ହେବାରୁ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ, କାରଣ ଅଧିକ ତାପମାତ୍ରା ଚାର୍ଜିଂ ସ୍ପିଡ୍‌କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ।

୪- ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ତେବେ ଚାର୍ଜିଂ ସମୟରେ Wi-Fi, Bluetooth ଏବଂ GPS ବନ୍ଦ ରଖନ୍ତୁ।

୫- ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ସପୋର୍ଟ ଥିବା ଫୋନ୍‌ରେ ସେହି କ୍ଷମତାର ଚାର୍ଜର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ।

You might also like More from author
More Stories

CJP ପରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ RHA, ୪.୨ ମିଲିୟନ…

ରଥରୁ ଚୋରି ହେଲା ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ…

ଗର୍ଭବତୀ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିଲାନି ଛୁଟି,…

ଏବେ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି CJPର ଫାଉଣ୍ଡର ଅଭିଜୀତ…

1 of 29,595