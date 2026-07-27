ସତରେ କ’ଣ Airplane Modeରେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଶୀଘ୍ର ଚାର୍ଜ ହୁଏ, ଜାଣନ୍ତୁ ଏହା ପଛର ପ୍ରକୃତ ସତ
ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ପାଇଁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ ଏହି ଟିପ୍ସ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଏବେ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନର ଏକ ଆବଶ୍ୟକ ଅଂଶ ହୋଇଯାଇଛି। ଅନଲାଇନ୍ କାମଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କଲ୍ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଲୋକେ ଏବେ ବହୁତ କାମ ପାଇଁ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି।
କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ, ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ର ବ୍ୟାଟେରୀ ଶୀଘ୍ର ଶେଷ ହୋଇଯାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ବାରମ୍ବାର ଫୋନ୍ ଚାର୍ଜ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଏହା ସହିତ ଏକ ଧାରଣା ରହିଛି ଯେ, ଏୟାରପ୍ଲେନ୍ ମୋଡ୍ରେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଚାର୍ଜ କଲେ ଡିଭାଇସ୍ ଅଧିକ ଶୀଘ୍ର ଚାର୍ଜ ହୁଏ।
ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା, ଏହି ଦାବିରେ କେତେ ସତ୍ୟତା ରହିଛି।
ଏୟାରପ୍ଲେନ୍ ମୋଡ୍ କ’ଣ:
ଫୋନ୍ ସ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ କରି ଚାର୍ଜ କରିବା ଭଲ ବିକଳ୍ପ:
ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ରଖୁଛୁ ଯେ, ସବୁଠାରୁ ଶୀଘ୍ର ଚାର୍ଜିଂ ଚାହୁଁଥିଲେ ଫୋନ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ କରି ଚାର୍ଜ କରିବାକୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉପାୟ ବୋଲି ମନାଯାଏ।
ଫୋନ୍ ବନ୍ଦ ଥିବାବେଳେ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଆପ୍, ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଓ ସିଷ୍ଟମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ କାମ କରେ ନାହିଁ। ଏହା ଫଳରେ କୌଣସି ଅତିରିକ୍ତ ଲୋଡ୍ ବିନା ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାର୍ଜ ହୋଇଥାଏ।
ତେବେ, ବର୍ତ୍ତମାନର ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ସୁବିଧା ଥିବା ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ଏହି ପାର୍ଥକ୍ୟ ପୂର୍ବ ତୁଳନାରେ ବହୁତ କମିଯାଇଛି। ତେଣୁ ଫୋନ୍ ବନ୍ଦ କରି ଚାର୍ଜ କଲେ କିଛି ଲାଭ ମିଳିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହା ବହୁତ ବଡ଼ ଅନ୍ତର ସୃଷ୍ଟି କରେ ନାହିଁ।
ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ପାଇଁ ଟିପ୍ସ:
୧- ସବୁବେଳେ ଅରିଜିନାଲ୍ କିମ୍ବା ଭଲ କ୍ୱାଲିଟି ଚାର୍ଜର ଓ କେବଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ।
୨- ଚାର୍ଜିଂ ସମୟରେ ଗେମ୍ ଖେଳିବା, ଭିଡିଓ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ କରିବା କିମ୍ବା ଭାରୀ ଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।
୩- ଫୋନ୍କୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ହେବାରୁ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ, କାରଣ ଅଧିକ ତାପମାତ୍ରା ଚାର୍ଜିଂ ସ୍ପିଡ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ।
୪- ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ତେବେ ଚାର୍ଜିଂ ସମୟରେ Wi-Fi, Bluetooth ଏବଂ GPS ବନ୍ଦ ରଖନ୍ତୁ।
୫- ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ସପୋର୍ଟ ଥିବା ଫୋନ୍ରେ ସେହି କ୍ଷମତାର ଚାର୍ଜର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ।