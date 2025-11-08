Alcohol in Winter: ମଦ ପିଇଲେ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯିବ ଗାଏବ! ଏକ୍ସପର୍ଟଙ୍କ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଖୁଲାସା
ମଦ ପିଇଲେ ସତରେ କ’ଣ ଥଣ୍ଡା ପଳାଏ? ଜାଣନ୍ତୁ କଣ କୁହେବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ(WHO) ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ଶୀତର ଲହରୀ। ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଇବା ସହିତ, ଲୋକମାନେ ଥଣ୍ଡା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପଦ୍ଧତି ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତି। ଥଣ୍ଡା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ, ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ନିଆଁ ପୁଆଁନ୍ତି । ଗରମ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି, ଏବଂ କିଛି ମଦ୍ୟପାନ କରନ୍ତି। ଆପଣ ହୁଏତ ସାଧାରଣତଃ ଶୁଣିଥିବେ ଯେ ମଦ୍ୟପାନ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭବକୁ ହ୍ରାସ କରେ । ବିଶେଷକରି ରମକୁ ଥଣ୍ଡା ପାଗରେ ଲାଭଦାୟକ ବୋଲି ଦାବି କରାଯାଏ। ଅନେକ ଲୋକ ଥଣ୍ଡା ଏବଂ କାଶରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଗରମ ପାଣିରେ ମଦ ମିଶାଇ ମଧ୍ୟ ପିଇଥାନ୍ତି।
କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ’ଣ ଜାଣନ୍ତି ଏଥିରେ କେତେ ସତ ଅଛି? ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଜାଣିବା ଯେ ମଦ୍ୟପାନ ପ୍ରକୃତରେ ଥଣ୍ଡା ଦୂର କରେ କି ନାହିଁ ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ସତ କ’ଣ?
ପ୍ରକୃତରେ, ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ, ମଦ୍ୟପାନ ଶରୀରକୁ ପ୍ରକୃତ ଉଷ୍ମତା ପ୍ରଦାନ କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ଥଣ୍ଡା ପ୍ରତି ଅଧିକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ କରିଥାଏ। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ, ମଦ୍ୟପାନ ଶରୀରରେ ରକ୍ତବାହୀ ନଳୀଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରସାରିତ କରେ ଏବଂ ଚର୍ମ ପୃଷ୍ଠକୁ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହ ବୃଦ୍ଧି କରେ। ଏହା ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ଉଷ୍ମତା ଅନୁଭବ କରାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଶରୀରର ମୂଳ ତାପମାତ୍ରାକୁ ହ୍ରାସ କରେ।
କିଛି ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏହା ମଧ୍ୟ ମତ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଥଣ୍ଡାରେ ମଦ୍ୟପାନ ବିପଜ୍ଜନକ ହୋଇପାରେ। ମଦ୍ୟପାନ ଥଣ୍ଡା ପାଗରେ ଶରୀରର ତାପମାତ୍ରାକୁ ଶୀଘ୍ର ହ୍ରାସ କରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ହ୍ୱିସ୍କି କିମ୍ବା ରମ୍ ପିଇବା ପରେ ଥଣ୍ଡାରେ ବାହାରକୁ ଯିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଜ୍ଜନକ ହୋଇପାରେ।
ଯେତେବେଳେ ଶରୀରର ତାପମାତ୍ରା 35 ଡିଗ୍ରୀରୁ କମ୍ ହୁଏ, ଏହାକୁ ହାଇପୋଥର୍ମିଆ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଅବସ୍ଥା ଘାତକ ହୋଇପାରେ। ମଦ୍ୟପାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରର ତାପ ଚର୍ମ ପୃଷ୍ଠରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଙ୍ଗ – ହୃଦୟ, ଫୁସଫୁସ ଏବଂ ମସ୍ତିଷ୍କ – ପହଞ୍ଚି ପାରେ ନଥାଏ। ଫଳରେ ହାଇପୋଥର୍ମିଆ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ।
ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ (WHO) ର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ମଦର ଏକ ଟୋପା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ। ଅତ୍ୟଧିକ ମଦ୍ୟପାନ କର୍କଟ ସମେତ ଅନେକ ଗମ୍ଭୀର ରୋଗର ଆଶଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରେ। ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମଦ୍ୟପାନ ଜାରି ରଖନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କର ଯକୃତ, ହୃଦୟ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ିପାରେ। ଅତ୍ୟଧିକ ମଦ୍ୟପାନ ଅନେକ ପ୍ରକାରର କର୍କଟ ରୋଗର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ାଇପାରେ। ତେଣୁ, ମଦ୍ୟପାନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରିହାର କରିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଏହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ତେବେ ଏହାକୁ କେବଳ ସୀମିତ ପରିମାଣରେ ସେବନ କରିବା ଉଚିତ। ମଦରେ ଆଲକହଲ ଥାଏ, ଯାହା ଶରୀର ପାଇଁ ଗମ୍ଭୀର ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।
ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ, ଥଣ୍ଡା ଏଡାଇବାର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉପାୟ ହେଉଛି ଗରମ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା, ସୁପ୍ କିମ୍ବା ଚା ଭଳି ଗରମ ଜିନିଷ ପିଇବା ଏବଂ ହାଇଡ୍ରେଟେଡ୍ ରହିବା।ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ମଦ୍ୟପାନ ଅସ୍ଥାୟୀ ଉଷ୍ମତା ପ୍ରଦାନ କରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଥଣ୍ଡାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ କିମ୍ବା ନିରାପଦ ସମାଧାନ ନୁହେଁ।