ଆହତ ଯୋଗୁଁ IPL ରୁ ବାଦ ପଡିଥିବା ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ମିଳେ କି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦରମା? କ’ଣ କୁହେ BCCI ର ନିୟମ ଜାଣନ୍ତୁ

ମ୍ୟାଚ ନଖେଳିଲେ ଆହତ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ମିଳେ କି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟଙ୍କା?

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: IPL ୨୦୨୬ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଆଘାତର ଧାରାବାହିକ ଜାରି ରହିଛି। ପ୍ୟାଟ୍ କମିନ୍ସ ଏବଂ ହର୍ଷିତ ରାଣାଙ୍କ ପରି ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳିମାନେ ସିଜିନର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ।

ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଜିନ୍ ପାଇଁ ବାହାରେ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏହି ସମୟରେ, ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସର ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ନାଥନ୍ ଏଲିସ୍ ହାମଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ୍ ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ ସମଗ୍ର ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି ଖେଳାଳି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ସେ ମ୍ୟାଚ୍ ନ ଖେଳିଲେ ମଧ୍ୟ କ’ଣ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର କ୍ଷତିପୂରଣ ମିଳିବ? ଏ ସମ୍ପର୍କରେ BCCI ନିୟମ କ’ଣ?

ଯଦି କୌଣସି ଖେଳାଳି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଜାତୀୟ ଦଳ ପାଇଁ ଖେଳୁଥିବା ସମୟରେ ଆହତ ହୁଅନ୍ତି, ଏବଂ ଏହି ଆଘାତ ସେମାନଙ୍କୁ IPL ସିଜିନରୁ ବାହାର କରିଦିଏ, ତେବେ ଏହା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ ଯେ ସମସ୍ତ ଖେଳାଳି ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇବେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ହର୍ଷିତ ରାଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯଦିଓ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୁଅନ୍ତି, ତଥାପି ସେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷତିପୂରଣ, ଅର୍ଥାତ୍ ୪ କୋଟି ପାଇବେ।

ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସକୁ ଲାଗିଲା ୪୪୦ ଭୋଲ୍ଟର…

IPL 2026 ପୂର୍ବରୁ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସରେ ବୈଭବ…

ତାଙ୍କୁ BCCI ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ, KKR ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ। BCCI ବୀମା ପଲିସି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଚୁକ୍ତି ତାଲିକାରେ ଥିବା ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ।

ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଥିବା ଖେଳାଳିଙ୍କୁ IPL ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ନୁହଁନ୍ତି। ତଥାପି, ଯଦି କୌଣସି ଖେଳାଳି ସିଜିନ୍ ସମୟରେ କିଛି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବା ପରେ ଆହତ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଟଙ୍କା ଦେବେ। ତଥାପି, ଯଦି କୌଣସି ଖେଳାଳି ସିଜିନ୍ ସମୟରେ ଆହତ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ତାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସାର ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ବହନ କରିବ।

ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୬ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୮ ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ସିଜିନର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଏବଂ କିଙ୍ଗସ୍ ଇଲେଭେନ ପଞ୍ଜାବ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୬ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇନାହିଁ। ବିସିସିଆଇ କେବଳ ୨୦ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛି।

ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସକୁ ଲାଗିଲା ୪୪୦ ଭୋଲ୍ଟର…

IPL 2026 ପୂର୍ବରୁ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସରେ ବୈଭବ…

ପୁଣି ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ; ଏହି…

ଚାମ୍ପିଅନ୍ RCB ପୁଣିଥରେ ଟାଇଟଲ ଜିତିବ? ତେବେ…

