ଗାଢ଼୍ ମଦ ପିଇଲେ ହୁଏ ବେଶୀ ନିଶା ! ଜାଣନ୍ତୁ ଏହା କେତେ ସତ କେତେ ମିଛ, କଣ କୁହନ୍ତି ବିଷେଶଜ୍ଞ

By Jyotirmayee Das

Dark Liquor: ଅନେକ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ହ୍ୱିସ୍କି, ରମ୍, ବ୍ରାଣ୍ଡି କିମ୍ବା ରେଡ଼୍ ୱାଇନ୍ ଭଳି ଗାଢ଼ ମଦ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋଡକା, ଜିନ୍ କିମ୍ବା ହ୍ଵାଇଟ୍ ୱାଇନ୍ ଭଳି ହାଲୁକା ସ୍ପିରିଟ୍ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାବରେ ଭୁଲ। ମଦର ରଙ୍ଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରେ ନାହିଁ ଯେ ଆପଣ କେତେ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ ବରଂ ମଦର ପରିମାଣ ଏହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଥାଏ ।

ମଦ୍ୟପାନ ପରିମାଣ: ନିଶାର ତୀବ୍ରତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମଦରେ ଥିବା ଆଲକୋହଲର ପ୍ରତିଶତ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ। ୪୦% ଆଲକୋହଲ ଥିବା ମଦ ଆପଣଙ୍କୁ ସମାନ ପରିମାଣର ହିଁ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ କରିଥାଏ । ସେ ଗାଢ଼ ହ୍ୱିସ୍କି ହେଉ କିମ୍ବା କ୍ଲିୟର୍ ଭୋଡକା।

ଆପଣଙ୍କର ରକ୍ତରେ ଆଲକୋହଲ ଘନତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରେ ଯେ ଆପଣ କେତେ ନିଶାରେ ଅଛନ୍ତି । ତେଣୁ, ୪୦% ABV ଥିବା ଏକ ସ୍କଚ୍ ହ୍ୱିସ୍କି ସମାନ ଶକ୍ତିର ଏକ ରଙ୍ଗହୀନ ଧଳା ହ୍ୱିସ୍କି ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ନିଶାକାରକ ନୁହେଁ।

ଗାଢ଼ ମଦରେ କ’ଣ ଥାଏ: ଗାଢ଼ ମଦ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଉଛି କଞ୍ଜେନରର ଉପସ୍ଥିତି। ଏଗୁଡ଼ିକ ଫରମେଣ୍ଟେସନ୍ ଏବଂ ଏଜିଙ୍ଗରୁ ହେଉଥିବା ପ୍ରାକୃତିକ ରାସାୟନିକ ଉପଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ । ଏହି ଉପଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗାଢ଼ ମଦକୁ ରଙ୍ଗ, ସୁଗନ୍ଧ ଏବଂ ସ୍ୱାଦ ଦେଇଥାଏ। ଏସବୁରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ କଞ୍ଜେନର ଥାଏ।

ହ୍ୟାଙ୍ଗଓଭର ପ୍ରଭାବ: ଡାର୍କ ଆଲକୋହଲରେ ଥିବା କଞ୍ଜେନରଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ହ୍ୟାଙ୍ଗଓଭରକୁ ଆହୁରି ଖରାପ କରିପାରେ। ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଉଚ୍ଚ କଞ୍ଜେନର ସ୍ତର ଥିବା ମଦ, ଯେପରିକି ବର୍ବନ୍ କିମ୍ବା ରେଡ୍ ୱାଇନ୍ ପରଦିନ ସକାଳେ ଗମ୍ଭୀର ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଏବଂ ଡିହାଇଡ୍ରେସନ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।

ଭୁଲ ବୁଝାମଣା: ବାସ୍ତବରେ ପୁରୁଣା ସ୍ପିରିଟରେ ପ୍ରାୟତଃ ଗଭୀର ସ୍ୱାଦ, ଗନ୍ଧ ଏବଂ ଭାରୀପଣ ଥାଏ। ଏହା ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅନୁଭବ କରାଏ। ଏହା, ଏକ ଖରାପ ହ୍ୟାଙ୍ଗଓଭର ସହିତ ମିଶି, ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଧାରଣା କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ ଯେ ସେମାନେ ଅଧିକ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ।

ବାସ୍ତବରେ, ମଦ୍ୟପାନର ପ୍ରତିଶତ ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର କାରଣ ଯାହା ନିଶା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରେ। ମଦ ସ୍ପଷ୍ଟ କିମ୍ବା ଗାଢ଼, ଆପଣଙ୍କର ନିଶାର ସ୍ତର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର କେତେ ପରିମାଣର ମଦ୍ୟପାନ କରେ ତାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ।

 

