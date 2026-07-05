କ’ଣ ସତରେ E-20 ପେଟ୍ରୋଲ ଦ୍ଵାରା କମିଯାଏ ଗାଡ଼ିର ମାଇଲେଜ? ଭାରତ ସରକାର ଦେଲେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର
ଇ-୨୦ (୨୦ ପ୍ରତିଶତ ଇଥାନଲ୍ ମିଶ୍ରିତ) ପେଟ୍ରୋଲ୍କୁ ନେଇ ସାରା ଦେଶର ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବିତର୍କ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି।ଏହିସବୁ ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଜାରି କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ E-20 ସହିତ ଜଡ଼ିତ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଆଯାଇଛି।
E-20 Petrol : ଇ-୨୦ (୨୦ ପ୍ରତିଶତ ଇଥାନଲ୍ ମିଶ୍ରିତ) ପେଟ୍ରୋଲ୍କୁ ନେଇ ସାରା ଦେଶର ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବିତର୍କ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଅସନ୍ତୋଷ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ନୂଆ ଓ ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ଖରାପ ହେବା, ମାଇଲେଜ୍ କମିଯିବା, ଇଞ୍ଜିନ ନଷ୍ଟ ହେବା, ବୀମା ବାତିଲ ହେବା ଏବଂ ଏପରିକି ପେଟ୍ରୋଲରେ ଆଖୁ ରସ ମିଶାଯାଉଥିବା ଭଳି ଅନେକ ଦାବି କରାଯାଉଛି। ଏହିସବୁ ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଜାରି କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ E-20 ସହିତ ଜଡ଼ିତ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଆଯାଇଛି।
କାହିଁକି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏହି ବିବାଦ?
ଏହି ବିବାଦ ସେତେବେଳେ ବଢ଼ିଲା, ଯେତେବେଳେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ଆଟର୍ଣ୍ଣି ଜେନେରାଲ ଆର. ଭେଙ୍କଟରମଣିଙ୍କ ଏକ ବୟାନକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଯେ E-20 ଏବେ ମଧ୍ୟ “ପରୀକ୍ଷଣ” (ପ୍ରୟୋଗ) ସ୍ତରରେ ରହିଛି। ପରେ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଇଥାନଲ୍ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଥିଲା, ଇନ୍ଧନର ପରୀକ୍ଷଣକୁ ନେଇ ନୁହେଁ। ଏହାପରେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ପଏଣ୍ଟ-ୱାଇଜ୍ (ବିନ୍ଦୁବାର) ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଜାରି କରିଛି।
କ’ଣ ସତରେ E-20 ଦ୍ଵାରା ଗାଡ଼ିର ମାଇଲେଜ୍ କମିଯାଏ?
ହଁ, କିଛି ମାତ୍ରାରେ। ସରକାର ଏବଂ ଅଟୋ ମୋବାଇଲ୍ ଶିଳ୍ପ (ଆଟୋ ଉଦ୍ୟୋଗ) ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସ୍ୱୀକାର କରିସାରିଛନ୍ତି ଯେ ଇଥାନଲ୍ର ଶକ୍ତି କ୍ଷମତା (ଏନର୍ଜି ଦକ୍ଷତା) ପେଟ୍ରୋଲ୍ ତୁଳନାରେ କମ୍ ଥିବାରୁ ମାଇଲେଜ୍ରେ ସାମାନ୍ୟ ହ୍ରାସ ଆସିପାରେ। ବିଭିନ୍ନ ପରୀକ୍ଷଣରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଏହି ହ୍ରାସ ସାଧାରଣତଃ ଦୁଇରୁ ଛଅ ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥାଏ।
କ’ଣ ୱାରେଣ୍ଟି ଏବଂ ବୀମା ଶେଷ ହୋଇଯିବ?
ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର କହିବା କଥା ଯେ E-20 ପାଇଁ ସ୍ୱୀକୃତ କିମ୍ବା ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଥିବା ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କମ୍ପାନୀର ୱାରେଣ୍ଟି ଏବଂ ବୀମା (ଇନସୁରାନ୍ସ) ଦୁଇଟିଯାକ ପୂର୍ବ ଭଳି ଲାଗୁ ରହିବ।
କ’ଣ E-20 ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଦ୍ଵାରା ଇଞ୍ଜିନ ଖରାପ ହୁଏ?
ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅନୁଯାୟୀ, ARAI, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ୍, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଏବଂ ଯାନବାହନ ନିର୍ମାତାମାନଙ୍କ ମିଳିତ ପରୀକ୍ଷଣରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଇଞ୍ଜିନ, ଧାତୁ କିମ୍ବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକର କୌଣସି ଗମ୍ଭୀର କ୍ଷତି ହୁଏ ନାହିଁ। ତେବେ, କିଛି ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ିରେ ରବରର କିଛି ଅଂଶକୁ ସାଧାରଣ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ବଦଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ।
କ’ଣ E-20 ବିନା ପରୀକ୍ଷଣର ଏକ ଇନ୍ଧନ?
ସରକାରଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଆମେରିକା, ବ୍ରାଜିଲ, କାନାଡା, ଜାପାନ, ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ ଅନେକ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶରେ ବହୁ ବର୍ଷ ହେବ ଇଥାନଲ୍ ମିଶ୍ରିତ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ARAI ର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ଵାବଧାନରେ ହଜାର ହଜାର କିଲୋମିଟରର ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଛି।
କ’ଣ E-20 ଦ୍ଵାରା ଟାଙ୍କିରେ ପାଣି ଜମା ହୋଇଯାଏ?
ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ ଆଧୁନିକ ଯାନବାହନ ଏବଂ ଇନ୍ଧନ ବିତରଣ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଏଭଳି ଭାବେ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି ଯେପରି ପାଣି ଟାଙ୍କି ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ।
କ’ଣ E-20 ପାଖକୁ ପିମ୍ପୁଡ଼ି କିମ୍ବା ମହୁମାଛି ଆସନ୍ତି?
ସରକାର ଏହି ଦାବିକୁ ମଧ୍ୟ ଭ୍ରମାତ୍ମକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଫ୍ୟୁଏଲ୍-ଗ୍ରେଡ୍ ଇଥାନଲ୍ରେ ଚିନି ନଥାଏ ଏବଂ ସେଥିରେ ଏଭଳି କେମିକାଲ୍ (ଡିନେଚୁରେଣ୍ଟ୍) ମିଶାଯାଇଥାଏ, ଯାହା ପୋକଜୋକମାନଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ରଖେ। ଏହା ସହିତ, E-20 ରେ ୮୦ ପ୍ରତିଶତ ଅଂଶ ପେଟ୍ରୋଲ୍ର ଥାଏ, ଯାହାର ଗନ୍ଧ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ରହିଥାଏ।
କ’ଣ ପେଟ୍ରୋଲ୍ରେ ଆଖୁ ରସ ମିଶାଯାଏ?
ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅନୁଯାୟୀ, ପେଟ୍ରୋଲ୍ରେ ସିଧାସଳଖ ଆଖୁ ରସ କିମ୍ବା ଚିନି ମିଶାଯାଏ ନାହିଁ। ଫ୍ୟୁଏଲ୍-ଗ୍ରେଡ୍ ଇଥାନଲ୍ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ଵାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଗୁଣବତ୍ତା ମାନଦଣ୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ ପେଟ୍ରୋଲ୍ରେ ମିଶାଯାଇଥାଏ।
କ’ଣ E-20 ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ବହୁତ ଅଧିକ ପାଣି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ?
ସରକାରଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଏକ ଲିଟର ଇଥାନଲ୍ ତିଆରି କରିବାରେ ୧୦ ହଜାର ଲିଟର ପାଣି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିବା ଦାବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ୍। ଡିଷ୍ଟିଲାରୀରେ ପ୍ରତି ଲିଟର ଇଥାନଲ୍ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ କେବଳ ତିନିରୁ ପାଞ୍ଚ ଲିଟର ପ୍ରସେସ୍ଡ (ପ୍ରସଂସ୍କୃତ) ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ଯାହାକୁ ପୁଣିଥରେ ରିସାଇକେଲ୍ କରାଯାଇଥାଏ।
E20 ଉପରେ ବିତର୍କ: ଗଡ଼କରୀ କ’ଣ କହିଲେ
ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଏହିସବୁ କଥା ସେତେବେଳେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ E20 ପେଟ୍ରୋଲ୍କୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଗଲା। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିହାରର ୟୁଟ୍ୟୁବର୍ ତଥା ଜନ ସୁରାଜ ପାର୍ଟିର କର୍ମୀ ମନୀଷ କଶ୍ୟପ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଥିଲେ। ସେ ଏକ ଭାଇରାଲ୍ ଭିଡିଓରେ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ E20 ପେଟ୍ରୋଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିର ଇଞ୍ଜିନ ଖରାପ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ଅଧିକ ଇଥାନଲ୍ ମିଶ୍ରଣ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଏହି କ୍ଷତି ହୋଇଛି। ଟୋୟୋଟା (Toyota) ତାଙ୍କ ନାମ ନନେଇ ଏହି ଦାବିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲା ଏବଂ କହିଥିଲା ଯେ ଏହି ସମସ୍ୟା ସାଧାରଣତଃ ଖରାପ କିମ୍ବା ଅପମିଶ୍ରିତ ଇନ୍ଧନ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଛି, E20 ଯୋଗୁଁ ନୁହେଁ।
କିଛି ଗାଡ଼ି ମାଲିକ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଧରଣର ଦାବି କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ମାଇଲେଜ୍ କମିଯିବା, ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିବା ଏବଂ ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଏହାର ତାଳମେଳ (କମ୍ପାଟିବିଲିଟି) ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ୟା ସାମିଲ ଅଛି। ସରକାର ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏହି କଥା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ E20 ଫ୍ୟୁଏଲ୍ ଏବଂ କୁହାଯାଉଥିବା ଯାନ୍ତ୍ରିକ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ସିଧାସଳଖ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇନାହିଁ। ସେହିପରି, କେନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତିନ ଗଡ଼କରୀ ସେହି ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ E20 ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଯୋଗୁଁ ଇଞ୍ଜିନ ଖରାପ ହୋଇଯାଏ; ସେ ଏଭଳି ଖବରକୁ “ଭୁଲ୍” ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।
ଗଡ଼କରୀ କହିଛନ୍ତି, ‘ମୋତେ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ଏଭଳି ଗାଡ଼ି ଦେଖାନ୍ତୁ ଯାହା E20 ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଯୋଗୁଁ ଖରାପ ହୋଇଛି।’ ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅଧ୍ୟୟନରେ ଏଭଳି କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ମିଳିନାହିଁ ଯାହା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ E20 ଦ୍ଵାରା ଇଞ୍ଜିନ ଖରାପ ହୋଇଥାଏ।