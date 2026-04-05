ଚିନି ଖାଇଲେ ହଳଦିଆ ପଡ଼ିଯାଏ ଦାନ୍ତ? ଡାଇବେଟିସ୍ ବ୍ୟତୀତ ଏହା କେଉଁ ଜଟିଳ ରୋଗକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରେ…
ଚିନି ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଡାଇବେଟିସ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କ'ଣ ହୁଏ?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଅନେକ ଲୋକ ମିଠା ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଆଉ ବେଳେବେଲେ ମିଠା ନପାଇଲେ ଚିନି ପାଟିରେ ପକାଇଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଚିନି ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଦାନ୍ତ ହଳଦିଆ ପଡ଼ିଯାଏ ବୋଲି ପ୍ରାୟ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ।
ହେଲେ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ, ଚିନି ସିଧାସଳଖ ଦାନ୍ତକୁ ହଳଦିଆ କରେ ନାହିଁ; କିନ୍ତୁ, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରେ ଯାହା ଦାନ୍ତର ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଗମ୍ଭୀର ଦାନ୍ତ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ବୁଝାଇବା ଯେ ଚିନି ସେବନରୁ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଜଟିଳତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ, ମଧୁମେହ ବ୍ୟତୀତ।
ମଧୁମେହ କେଉଁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରେ:
ପ୍ରକୃତରେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମିଠା ଜିନିଷ, ଯେପରିକି କ୍ୟାଣ୍ଡି, କୁକିଜ୍, କିମ୍ବା ମିଠା ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ସେବନ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଟିରେ ଥିବା ଜୀବାଣୁ ଏହି ଚିନିକୁ ଭାଙ୍ଗି ଏସିଡ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରନ୍ତି।
କୋଲଗେଟର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଏସିଡ୍ ଦାନ୍ତର ବାହ୍ୟ ସ୍ତରକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଏ, ଯାହାକୁ ଏନାମେଲ୍ କୁହାଯାଏ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏନାମେଲ୍ ଦୁର୍ବଳ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ ଏବଂ ଦାନ୍ତରେ ପ୍ଲାକ୍ ଜମା ହେବା ଆରମ୍ଭ କରେ, ଯାହା ଫଳରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ହଳଦିଆ କିମ୍ବା ବିକୃତ ଦେଖାଯାଏ।
ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷରେ ଗହ୍ୱର ଗଠନକୁ ନେଇଯାଏ। ଜୀବାଣୁ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଏସିଡ୍ ଏନାମେଲ୍ରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗାତ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଯାହା ସମୟ ସହିତ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡ଼ ହୁଏ।
ଯଦି ଚିକିତ୍ସା ନ କରାଯାଏ, ତେବେ ଏହି ସଂକ୍ରମଣ ଦାନ୍ତର ଭିତର ସ୍ତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ, ଯାହା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଭାବରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଆହୁରି ସଂକ୍ରମଣ କିମ୍ବା ଦାନ୍ତ କ୍ଷତିର କାରଣ ହୋଇପାରେ।
କିନ୍ତୁ, ଶରୀର କିଛି ପରିମାଣରେ ଏହି କ୍ଷତିକୁ ନିଜେ ମରାମତି କରେ। ଲାଳରେ ଥିବା ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଯେପରିକି କ୍ୟାଲସିୟମ ଏବଂ ଫସଫେଟ୍ ଦାନ୍ତକୁ ପୁନର୍ବାର ମଜବୁତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଏହାକୁ ରିମିନେରାଲାଇଜେସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ।
କିନ୍ତୁ ଯଦି ଦିନସାରା ମିଠା ଖାଦ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ, କିମ୍ବା ପାଟି ଶୁଖିଲା ରହିଥାଏ, ତେବେ ଏହି ସନ୍ତୁଳନ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ଏବଂ କ୍ଷତି ଆହୁରି ବଢ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ।
ମଧୁମେହ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ୟା:
କେବଳ ଦାନ୍ତ ବ୍ୟତୀତ, ଅତ୍ୟଧିକ ଚିନି ସେବନ ସମଗ୍ର ଶରୀରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଅଧିକ ଚିନି ସେବନ ସ୍ଥୂଳତା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ, ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମଧୁମେହ ଏବଂ ହୃଦରୋଗର ଆଶଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରେ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଅତ୍ୟଧିକ ଚିନି ଚର୍ମର ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିପାରେ, ଯାହା ଫଳରେ ଚର୍ମ ଅକାଳରେ ଢିଲା ଏବଂ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୋଇଯାଏ। କିଛି ଅଭ୍ୟାସ ଏହି ବିପଦକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇଥାଏ।
ଯେପରିକି ବାରମ୍ବାର ମିଠା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା, ଧୀରେ ଧୀରେ ଚିନି କିମ୍ବା ଏସିଡିକ୍ ପାନୀୟ ପିଇବା, କିମ୍ବା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ପାଟିରେ ଚିପିଚିପି ଟଫି ଏବଂ କ୍ୟାଣ୍ଡି ରଖିବା। ଏହା ଦାନ୍ତକୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ଏସିଡ୍ ସହିତ ପ୍ରକାଶିତ କରେ, ଯାହା ଫଳରେ ଦାନ୍ତ କ୍ଷତିର ହାର ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୁଏ।
ପ୍ରତିଷେଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ’ଣ:
ଏହାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଚିନି ସେବନକୁ ସୀମିତ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଦିନସାରା ମିଠାଯୁକ୍ତ ଜିନିଷ ଖାଇବା ଅପେକ୍ଷା, ସୁସ୍ଥକର କାଦ୍ୟକୁ ସେବନ କରନ୍ତୁ।
ଏହା ସହିତ ଚିନି-ମୁକ୍ତ ଗମ୍ ଚୋବାଇବା, ପ୍ରଚୁର ପାଣି ପିଇବା ଏବଂ ନିୟମିତ ଭାବରେ ବ୍ରଶ୍ ଏବଂ ଫ୍ଲସ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦାନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ରହିଥାଏ। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଚିନିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦୂର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ; କିନ୍ତୁ, ସନ୍ତୁଳନ ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ମୁଖ ଯତ୍ନ ସହିତ, ଏହାର କ୍ଷତିକାରକ ପ୍ରଭାବକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ହ୍ରାସ କରାଯାଇପାରିବ।