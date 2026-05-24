ଆମ୍ୱ ଖାଇଲେ ବ୍ରଣ ବାହାରେ… ଡାକ୍ତର କହିଲେ ପିମ୍ପଲ୍ସର ଅସଲ କାରଣ, ଜାଣିଲେ ଏହି ଭୁଲ ଆଉ କେବେ କରିବେନି
ସତରେ କ'ଣ ଆମ୍ୱ ଖାଇଲେ ବ୍ରଣ ବାହାରେ? ଜାଣନ୍ତୁ ଏହା ପଛର ସତ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଆସିବା ସହିତ ଆମ୍ବ ବିଷୟରେ ପୁଣି ଥରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ: କ’ଣ ଅଧିକ ଆମ୍ବ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ରଣ ହୁଏ? ଅନେକ ଲୋକ କେବଳ ଏହି ଭୟରେ ଆମ୍ବ ଖାଇବାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଏହା ବ୍ରଣକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇବ।
କିନ୍ତୁ, ମୁମ୍ବାଇର ଜେନୋଭା ଶାଲବି ହସ୍ପିଟାଲର ପରାମର୍ଶଦାତା ଚର୍ମରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡକ୍ଟର ସୁରଭି ଦେଶପାଣ୍ଡେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଆମ୍ବକୁ ସିଧାସଳଖ ବ୍ରଣ ପାଇଁ ଦାୟୀ କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ।
ଆପଣ କ’ଣ ବ୍ରଣର କାରଣ:
ଡକ୍ଟର ସୁରଭି ଦେଶପାଣ୍ଡେଙ୍କ ମତରେ, ଆମ୍ବ ନିଜେ ସାଧାରଣତଃ ବ୍ରଣ ସୃଷ୍ଟି କରେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟଧିକ ସେବନ ଏବଂ ଖରାପ ଜୀବନଶୈଳୀ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚର୍ମ ସମସ୍ୟାକୁ ବଢ଼ାଇପାରେ।
ସେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ ଯେ ହରମୋନ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ତେଲିଆ ଚର୍ମ, ଚାପ, ନିଦ୍ରାର ଅଭାବ, ଅନୁପଯୁକ୍ତ ଚର୍ମ ଯତ୍ନ, ଜଙ୍କ ଫୁଡ୍, ଡିହାଇଡ୍ରେସନ୍ ଏବଂ ଜେନେଟିକ୍ କାରଣ ହେଉଛି ବ୍ରଣ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ କାରଣ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯଦି ଏହି କାରଣଗୁଡ଼ିକ ଉପସ୍ଥିତ ଥାଏ, ତେବେ ଆମ୍ବ ନ ଖାଇ ମଧ୍ୟ ବ୍ରଣ ହୋଇପାରେ।
ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ବ୍ରଣ କାହିଁକି ବାହାରେ:
ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ଆମ୍ବ ଚର୍ମ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ନୁହେଁ ବରଂ ଉପକାରୀ। ଏଥିରେ ଭିଟାମିନ୍ ଏ, ଭିଟାମିନ୍ ସି ଏବଂ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ରହିଛି, ଯାହା ସୁସ୍ଥ ଚର୍ମ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।
ଡାକ୍ତରଙ୍କ ମତରେ ସମସ୍ୟା ଆମ୍ବରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଏହାର ସେବନର ପଦ୍ଧତି ଏବଂ ପରିମାଣରେ ଅଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଅନେକ ଲୋକ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍, ମିଠା ଏବଂ ଭଜା ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ଆମ୍ବ ଖାଆନ୍ତି।
ଏହି ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରଦାହ ଏବଂ ଚର୍ମ ସମସ୍ୟାରେ ସହାୟକ ହୁଏ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଝାଳ, ମୁହଁକୁ ବାରମ୍ବାର ଛୁଇଁବା ଏବଂ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତାର ଅଭାବ ମଧ୍ୟ ବ୍ରଣ ସମସ୍ୟାକୁ ବଢ଼ାଇପାରେ। ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୋକମାନେ ଭୁଲବଶତଃ ଏଥିପାଇଁ ଆମ୍ବକୁ ଦାୟୀ କରନ୍ତି।
ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କର ଏହି ସମସ୍ୟା ଅଛି କି:
ଡକ୍ଟର ସୁରଭି ଦେଶପାଣ୍ଡେ ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟତଃ, ଲୋକମାନେ ଯାହାକୁ ବ୍ରଣ ବୋଲି ଭାବି ଭୁଲ କରନ୍ତି ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଆମ୍ବ ଚର୍ମ ରୋଗ। ଆମ୍ବ ଚୋପାରେ ଥିବା ଉରୁଶିଓଲ ନାମକ ଏକ ଯୌଗିକ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲର୍ଜିକ୍ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।
ଏହା ମୁହଁ ଏବଂ ମୁହଁ ଚାରିପାଖରେ କୁଣ୍ଡାଇ, ଲାଲ କିମ୍ବା ଛୋଟ ବ୍ରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଏହାକୁ ବ୍ରଣ ବୋଲି ଭୁଲକରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଆଲର୍ଜିକ୍ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା।
ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଆମ୍ବ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇବା ଏବଂ କାଟିବା ପରେ ହାତ ସଫା କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି। ଡାକ୍ତରମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଆମ୍ବ ଖାଇବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରାପଦ।
ଦିନକୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଆମ୍ବ ଗ୍ରହଣୀୟ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ମଧୁମେହ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଦୁଇ ରୁ ତିନୋଟି ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ରଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଏ।
ଏହାକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ:
ଡାକ୍ତରମାନେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ କୃତ୍ରିମ ଆମ୍ବ ପାନୀୟ ଏବଂ ସ୍ୱାଦଯୁକ୍ତ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକୁ ଏଡାଇ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ କାରଣ ଏଥିରେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ରିଫାଇନ୍ ଚିନି ଏବଂ ପ୍ରିଜରଭେଟିଭ୍ ରହିଥାଏ, ଯାହା ପ୍ରକୃତରେ ଚର୍ମ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉଭୟ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ।