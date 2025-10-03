ଫୋନ Fast charging କରୁଛନ୍ତି? ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଉପରେ କଣ ପଡୁଛି ପ୍ରଭାବ
Fast charging ଆପଣଙ୍କ ଫୋନଙ୍କୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଏ? ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍କୁ କିପରି ପ୍ରଭାବିତ କରେ ପଢନ୍ତୁ...
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ସମସ୍ତେ ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି କାରଣ ଏହା ସେମାନଙ୍କ ଫୋନକୁ ଶୀଘ୍ର ଚାର୍ଜ କରେ, କିନ୍ତୁ ଯେପରି ସେମାନେ କୁହନ୍ତି, ଯଦି କୌଣସି ଜିନିଷର ସୁବିଧା ଅଛି, ତେବେ ଏହାର ଅସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଅଛି।
ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂର ଲାଭ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ’ଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନକୁ କ’ଣ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ? ସମସ୍ତ ନୂତନତମ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ୧୮ -ୱାଟ୍, ୨୫ -ୱାଟ୍, ଏବଂ ଏପରିକି ୧୨୦-ୱାଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ରୁତ ଚାର୍ଜିଂ ଭଳି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସହିତ ଲଞ୍ଚ ହେଉଛି।
ଏହାର ସୁବିଧା ହେଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଆପଣଙ୍କ ଫୋନକୁ ଚାର୍ଜରେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ପ୍ଲଗ୍ ଇନ୍ କଲେ ଏହା ମାତ୍ର କିଛି ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାର୍ଜ ହୋଇଯିବ।
କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ’ଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ସୁପରଫାଷ୍ଟ ସ୍ପିଡ୍ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନକୁ କିପରି ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି? ଯଦିଓ ଆପଣ ଆଜି ସୁପରଫାଷ୍ଟ ସ୍ପିଡର ଲାଭ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ଆପଣ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଭାବରେ ଏହାର ଅସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ।
ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ଫୋନ ଉପରେ ଏହି ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ:
ଆମେ କହୁନାହୁଁ ଯେ ଦ୍ରୁତ ଚାର୍ଜିଂ ଖରାପ, କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଭାବରେ, ଅତି ଦ୍ରୁତ ଗତି ଆପଣଙ୍କ ଫୋନର ବ୍ୟାଟେରୀ ଉପରେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ।
ବ୍ୟାଟେରୀ ଲାଇଫ୍ ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ, ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଚାର୍ଜ ହୁଏ, ଏହା ସେତେ ଅଧିକ ଗରମ ସୃଷ୍ଟି କରେ।
ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ କିଛି ପରିମାଣରେ ଗରମ ସୃଷ୍ଟି କରେ, କିନ୍ତୁ ଅତି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଚାର୍ଜ କରିବା ଦ୍ଵାରା ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ବିସ୍ଫୋରଣର ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।
କମ୍ପାନୀ ଦାବି କରିଛି ଯେ ନୂତନ ଫୋନ୍ ପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ କମ୍ ଚାର୍ଜିଂ ସମୟ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଫୋନ୍ ପୁରୁଣା ହେବା ସହିତ, ଆପଣ ଚାର୍ଜିଂ ସମୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ଦେଖିବେ।