ସେଲୁନରେ ହେୟାର ଓ୍ୱାଶ୍ କରୁଥିଲେ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ସାବଧାନ! ହେଉଛି ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍, ଜାଣନ୍ତୁ କ’ଣ କହୁଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର
ସତରେ କଣ ସେଲୁନରେ କେଶ ଧୋଇଲେ ଆସୁଛି ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଆଜିକାଲି, ଯଦି ଆପଣ ଏକ ସେଲୁନକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତେବେ ସେଲୁନ ମାଲିକ କୁହନ୍ତି, “ମହାଶୟ, ଦୟାକରି ଆପଣଙ୍କ କେଶ ଧୋଇଦିଅନ୍ତୁ,” ଏବଂ ଆପଣ ତାହା କରନ୍ତି।
ସରଳ ଭାଷାରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହା ସାଧାରଣ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ଆରାମର ଏକ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ’ଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆରାମ ଦେବାର ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଘାତକ ହୋଇପାରେ?
ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିନାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ ଯେ ସେଲୁନରେ ଆପଣଙ୍କ କେଶ ଧୋଇବା ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ କି, ନା ଏହା କେବଳ ଏକ ମିଥ୍ୟା ଖବର।
ପ୍ରକୃତରେ କ’ଣ ସମସ୍ୟା ଅଛି:
ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ବ୍ୟୁଟି ପାର୍ଲର ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍ କୁହାଯାଏ। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କେଶ ଧୋଇବା ସମୟରେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି। ଏହା ଏକ ବହୁତ ବିରଳ ଅବସ୍ଥା।
ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ଏକ ସାଲୁନ୍ ୱାଶବେସିନ୍ ଚେୟାର ଉପରେ ମୁଣ୍ଡକୁ ପଛକୁ ଟାଣି ରଖନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସର୍ଭାଇକାଲ୍ ଧମନୀ ଉପରେ ଚାପ ପଡ଼ିପାରେ।
ଏହା ରକ୍ତ ପ୍ରବାହକୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧିତ କରିପାରେ, ଯାହା ଏହି ଅବସ୍ଥାର ବିପଦକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ୨୦୧୬ ର ଏକ ଡାକ୍ତରୀ ଅଧ୍ୟୟନ, ବ୍ୟୁଟି ପାର୍ଲର ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ରିଭିଜିଟେଡ୍ (PubMed), ୧୧ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କେଶ ଧୋଇବା ସହିତ ଜଡିତ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଲକ୍ଷଣର ୧୦ ଟି ମାମଲା ଦସ୍ତାବିଜ କରିଛି।
ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହି ଅବସ୍ଥା ବିରଳ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ମତରେ, “ଏହି ବିପଦ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କଠାରେ ଅଧିକ ଯାହାଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଦୁର୍ବଳ ଧମନୀ ଅଛି କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରକ୍ତଚାପ, ମଧୁମେହ, କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ହୃଦ୍-ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅବସ୍ଥା ଅଛି। ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ବେକ ଉପରେ ସାମାନ୍ୟ ଚାପ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।”
ଏହାକୁ କିପରି ରୋକାଯିବ:
ଏହାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ, କିଛି ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଇପାରିବ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, କେଶ ଧୋଇବା ସମୟରେ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ଚେୟାର ଉପରେ ମୁଣ୍ଡକୁ ପଛକୁ ଟାଣିବା ଛାଡନ୍ତୁ।
ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ତେବେ ତୁରନ୍ତ କେଶ ଧୋଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଅବସ୍ଥା ଅଛି, ଯେପରିକି ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ କିମ୍ବା ମଧୁମେହ, ତେବେ ବିଶେଷ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ।
ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ସାଲୁନରେ କେଶ ଧୋଇବା ସାଧାରଣତଃ ନିରାପଦ ଏବଂ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ବିନା ଏହା କରନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ବହୁତ କମ୍।
କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତି, ଯେପରିକି ବେକ ଯନ୍ତ୍ରଣା କିମ୍ବା ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇବା, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଜଣାନ୍ତୁ।