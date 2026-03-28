ପ୍ରଥମେ ଗୁପଚୁପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ ଦ୍ରୋପଦୀ, ଜାଣନ୍ତୁ ଭାରତୀୟଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ଖାଦ୍ୟର ମହାଭାରତର କନେକ୍ସନ

By Jyotirmayee Das

History of Golgappa: ଗୋଲଗପ୍ପା, ପାନିପୁରୀ, ପୁଚକା କିମ୍ବା ଗୁପଚୁପ୍ – ନାମ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି, ଏହି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟର ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ଦେଖିଲେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ପାଣି ଆସିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ଆପଣ ଯେଉଁ ମସଲାଦାର, କଟା, ଖଟା ପାଣିଭରା ଗୁପଚୁପ୍ ପାଇଁ ଏତେ ପାଗଳ ତାହାର ଇତିହାସ କଣ । ଆମ ଦେଶ ସହିତ ତାର ସମ୍ପର୍କ କଣ? ଏକ ପୁରୁଣା ଲୋକକଥା ଅନୁସାରେ, ଭାରତୀୟଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ଏହି ଖାଦ୍ୟ କୌଣସି ବୃତ୍ତିଗତ ରୋଷେୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇ ନଥିଲା ବରଂ ଦ୍ରୌପଦୀ ନିଜେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ।

ଗୁପଚୁପ୍ ଇତିହାସ

କାହାଣୀଟି ସେହି ସମୟର ଯେତେବେଳେ ଦ୍ରୌପଦୀ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନବବିବାହିତା କନ୍ୟା ଭାବରେ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ, ପାଣ୍ଡବମାନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିର୍ବାସନରେ ରହୁଥିଲେ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ବଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ନିର୍ବାସନ ଯୋଗୁଁ ସମ୍ବଳ କମ୍ ଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଚୁର ଥିଲା। ତାଙ୍କ ନୂତନ ବୋହୂ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିମତା ଏବଂ ସମ୍ବଳକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଶାଶୁ, ମାତା କୁନ୍ତୀ ଏକ କଷ୍ଟକର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। କୁନ୍ତୀ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ଦ୍ରୌପଦୀ ଏତେ କମ ସମ୍ବଳରେ କେତେ ଭଲ ଭାବରେ ଘର ପରିଚାଳନା କରିପାରିବେ।

କୁନ୍ତୀ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣର ମଇଦା ଏବଂ କିଛି ବଳକା ଆଳୁ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ଏଥିରେ ଏପରି କିଛି ରାନ୍ଧ ଯାହାକୁ ଖାଇ ପାଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ପେଟ ପୂରଣ ହୋଇଯିବ । ଦ୍ରୌପଦୀ ତାଙ୍କ ସୃଜନଶୀଳତାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ମଇଦାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୁଳା କରି ତାକୁ ବେଲି ପୁରା କୁରକୁରିଆ କରି ଛାଣିଥିଲେ । ଏହାପରେ ସେଥିରେ ସିଝା ଆଳୁର ମସଲା କରି ଭର୍ତ୍ତି କରି ତାକୁ ତେନ୍ତୁଳି ପାଣି ସହ ପରସିଦେଲେ । ଏହି ଖାଦ୍ୟ ଏତେ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଥିଲା ଯେ, ଛୋଟ ଅଂଶ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଏହା କେବଳ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ପେଟ ପୂରଣ କରିନଥିଲା ବରଂ ସେମାନଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତୃପ୍ତ କରିଥିଲା। କୁହାଯାଏ ଯେ, ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି ‘ଫୁଲକି’ (ଗୁପଚୁପର ପ୍ରାଚୀନ ନାମ) ର ଜନ୍ମକୁ ଚିହ୍ନିତ କରିଥିଲା।

ବିହାରରୁ ଜନ୍ମ

ପୌରାଣିକ ବର୍ଣ୍ଣନା ବ୍ୟତୀତ, ଇତିହାସକାରମାନେ ଏହି ଖାଦ୍ୟର ଉତ୍ପତ୍ତି ମଗଧ (ବର୍ତ୍ତମାନର ବିହାର) ଅଞ୍ଚଳରୁ ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ‘ଫୁଲକି’ ବା ‘ଗୁପଚୁପ୍’ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ଯଦିଓ ପ୍ରାଚୀନ ରେକର୍ଡଗୁଡିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏହାର ଉଦ୍ଭାବକଙ୍କ ନାମ ପ୍ରଦାନ କରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଏହି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ଆମର ସ୍ୱାଦ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇରହିଛି ।

ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଖାଦ୍ୟ ଇତିହାସକାର ପୁଷ୍ପେଶ ପନ୍ତଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଗୁପଚୁପର ଆଧୁନିକ ଅବତାର ପ୍ରାୟ ୧୦୦ ରୁ ୧୨୫ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା। ସେ ଏହାକୁ ‘ରାଜ କଚୋରି’ର ଏକ ଛୋଟ ଏବଂ ବିକଶିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭାବରେ ମାନନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଐତିହାସିକ ଯୁକ୍ତି ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ, ଗୁପଚୁପରେ ବ୍ୟବହୃତ ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ଆଳୁ ଏବଂ ଲଙ୍କା ପ୍ରାୟ ୩୦୦ ରୁ ୪୦୦ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜମାନେ ଭାରତରେ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଏହା କିଛିଟା ଅସମ୍ଭବ ମନେହୁଏ ଯେ ଏଗୁଡ଼ିକ ‘ମହାଭାରତ’ ଯୁଗରେ (ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ) ଅସ୍ତିତ୍ୱରେ ଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ଯୁକ୍ତି ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହା ମଗଧର ଗଳିରେ କିମ୍ବା ରାଣୀଙ୍କ ରାଜକୀୟ ରୋଷେଇ ଘରେ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା ।

