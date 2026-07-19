ନିଶ୍ୱାସ ରୋକି ଶୋଇପଡ଼ିଲେ କ’ଣ ସତରେ ଭାଲୁ ଆକ୍ରମଣ କରେ ନାହିଁ? ଜାଣନ୍ତୁ ଏହା ପଛର ସତ୍ୟ
ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଶୁଣିଥିବେ ଯେ ଭାଲୁ ଆକ୍ରମଣରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତଳେ ଶୋଇପଡ଼ିବା ଏବଂ ନିଶ୍ୱାସ ରୋକି ରଖିବା ଉଚିତ୍। ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ସର୍ଭାଇଭାଲ୍ ଗାଇଡ୍ ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରାୟତଃ ଏହି ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହା ପଛର ସତ୍ୟ କଣ।
Bear Attack Survival : ଭାଲୁର ଶୁଣିବା ଶକ୍ତି ବହୁତ ପ୍ରଖର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେ ମଣିଷ ଶରୀରର ଗନ୍ଧ, ସାମାନ୍ୟ ଚଳପ୍ରଚଳ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶାରୀରିକ ସଙ୍କେତରୁ ଚିହ୍ନିପାରେ। ଏହି କାରଣରୁ କେବଳ ସ୍ଥିର ରହି ଲୁଚି ରହିବା ଅସମ୍ଭବ।
ମୃତକର ନାଟକ କରିବା କେବଳ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ହିଁ କାମ ଦିଏ। ଯଦି କୌଣସି ବାଦାମୀ ଭାଲୁ (Brown bear) କିମ୍ବା ଗ୍ରିଜଲି ଭାଲୁ ନିଜର ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆକ୍ରମଣ କରେ, ତେବେ ପେଟ ମାଡ଼ି ଶୋଇବା ଏବଂ ହାତରେ ବେକର ପଛ ଭାଗକୁ ଢାଙ୍କି ରଖିଲେ ସେହି ପଶୁଟି ଭାବିପାରେ ଯେ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଆଉ କୌଣସି ବିପଦ ନାହିଁ।
କଳା ଭାଲୁ କିମ୍ବା ସ୍ଲଥ୍ ଭାଲୁ ସାମ୍ନାରେ କେବେବି ମରିଯିବାର ନାଟକ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବନ୍ୟଜୀବ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଏହି ଦୁଇ ପ୍ରଜାତିର ଭାଲୁ ସାମ୍ନାରେ ଶୋଇବାକୁ କଦାପି ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଏହି ଦୁଇ ପ୍ରଜାତି ଆକ୍ରମଣ ଜାରି ରଖିପାରନ୍ତି।ଗ୍ରିଜଲି ଭାଲୁ ପ୍ରାୟତଃ ବିପଦ ନ ଅନୁଭବ କଲେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମରକ୍ଷାମୂଳକ ଆଚରଣ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥାଏ। ଭାଲୁ ମଣିଷଠାରୁ ବହୁତ ଅଧିକ ବେଗରେ ଦୌଡ଼ିପାରେ ଏବଂ ଗଛ ଚଢ଼ିବାରେ ମଧ୍ୟ ମାହିର। ଏହି କାରଣରୁ ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇବା କିମ୍ବା ଗଛ ଚଢ଼ି ବଞ୍ଚିବା ଏକ ନିରାପଦ ଉପାୟ ନୁହେଁ।
ଭାଲୁର ପ୍ରଜାତି ଆଧାରରେ ବଞ୍ଚିବାର ଉପାୟ ଅଲଗା ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ସାଧାରଣ ଧାରଣା ଉପରେ ଭରସା କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ (Safety Guidelines) ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଅଧିକ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ।