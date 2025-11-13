ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିବା ବେଳେ ବିଜୁଳି ମାରିଲେ ବିମାନ କ’ଣ କରେ, ଜାଣନ୍ତୁ ଏହା ପଛର ସତ

କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି ଉଡ଼ନ୍ତା ବିମାନ ଉପରେ ବଜ୍ରପାତର କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ବର୍ଷା, ପବନ ଆସିଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେତିକି ଭୟ ନଲାଗେ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଭୟଭୀତ କରେ ବିଜୁଳି, ଘଡ଼ଘଡ଼ି। କାରଣ ବର୍ଷା ପବନ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ପ୍ରାଣ ହାନି ଘଟାଏ ବଜ୍ରାଘାତ।

ତେଣୁ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ସମୟରେ ଲୋକେ ଘର ଭିତରେ ରହିବାକୁ ଉଚିତ୍ ମନେ କରନ୍ତି। ହେଲେ କେବେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଛି କି ଆକାଶରେ ବିମାନ ଉଡୁଥିବା ସମୟରେ କ’ଣ ବିଜୁଳିର ପ୍ରଭାବ ତା’ ଉପରେ ପଡ଼େ? ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ବିଷୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା।

ଝଡ଼ ମେଘ ମଧ୍ୟରେ ବିମାନରେ ବସି ଝରକା ବାହାରକୁ ଚାହିଁବା ଭୟଙ୍କର ହୋଇପାରେ, ବିଶେଷକରି ଯେତେବେଳେ ଆକାଶରେ ବିଜୁଳି ଚମକୁଥାଏ। ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ଯଦି ବିମାନରେ ବିଜୁଳି ଆଘାତ କରେ ତେବେ କ’ଣ ହେବ? ଆସନ୍ତୁ ଏହାର ଉତ୍ତର ଜାଣିବା।

ସତକଥା ହେଉଛି ବିଜୁଳି ମାରିବା ସମୟରେ ଆକାଶରେ ବି ବିମାନ ଗୁଡ଼ିକ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଥାଏ। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଫୈରାଡେ କେଜ୍ ନୀତି। ବିମାନର ବାହ୍ୟ ଆବରଣ ଆଲୁମିନିୟମ କିମ୍ବା ଏକ ପରିବାହୀ ଯୌଗିକ ସାମଗ୍ରୀରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ।

ଏହି ଆବରଣ ବଜ୍ରପାତ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବୈଦ୍ୟୁତିକ ପ୍ରବାହକୁ ଭିତରେ ନଯାଇ ଏହାର ବାହ୍ୟ ପୃଷ୍ଠରେ ପ୍ରବାହିତ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ।

ବଜ୍ରପାତ ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବେଶ କରେ, ଫ୍ୟୁସେଲେଜ୍ ଉପରେ ଦେଇ ଯାଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରେ, ସାଧାରଣତଃ ଲାଞ୍ଜ ପାଖରେ।

ଆଧୁନିକ ବିମାନଗୁଡ଼ିକ ଉନ୍ନତ ବଜ୍ରପାତ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ସହିତ ସଜ୍ଜିତ, ଯେଉଁଥିରେ ଡେଣା ଏବଂ ଲାଞ୍ଜରେ ଅବସ୍ଥିତ ସ୍ଥିର ୱିକ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଉଡ଼ାଣ ସମୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଚାର୍ଜକୁ ଦୂର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ବଜ୍ରପାତର ବିପଦକୁ ହ୍ରାସ କରେ।

ଯଦିଓ ବିମାନ ବଜ୍ରପାତର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରେ, ପାଇଲଟମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ଭବ ହୁଏ ଗମ୍ଭୀର ପାଗକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ତାଲିମ ଦିଆଯାଏ।

ଅନବୋର୍ଡ ୱେଦର ରାଡାର ବ୍ୟବହାର କରି, ସେମାନେ ବଜ୍ରପାତ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଷା କୋଷଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କିମ୍ବା ଚାରିପାଖରେ ଉଡ଼ିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଉଡ଼ାଣ ପଥ ଯୋଜନା କରନ୍ତି।

ଯାତ୍ରୀମାନେ ଏହା ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବାଣିଜ୍ୟିକ ବିମାନଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଷକୁ ହାରାହାରି ଥରେ କିମ୍ବା ଦୁଇଥର ବଜ୍ରପାତର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି। ଏହା ଏତେ ସାଧାରଣ ଯେ ବିମାନ ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନେ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ସମୟରେ ବିଶେଷ ବଜ୍ରପାତ-ପ୍ରତିରୋଧୀ ତାଲିମ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି।

ବଜ୍ରପାତ ସହିତ ଜଡିତ ଶେଷ ଜଣାଶୁଣା ମାରାତ୍ମକ ଦୁର୍ଘଟଣା ୧୯୬୭ ମସିହାରେ ଘଟିଥିଲା। ସେହି ଘଟଣାରେ, ଏକ ବୋଇଂ ୭୦୭ ବଜ୍ରପାତ ଦ୍ୱାରା ଆଘାତ ପାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ଇନ୍ଧନ ବାଷ୍ପ ପ୍ରଜ୍ବଳିତ ହୋଇଥିଲା।

ଯଦି ବିମାନଟି ଉଡ଼ାଣ ମଝିରେ ବଜ୍ରପାତ ହୁଏ, ତେବେ ଯାତ୍ରୀମାନେ କେବଳ ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆଲୋକ ଦେଖିପାରିବେ କିମ୍ବା ଏକ ଜୋରରେ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିପାରିବେ।

କିଛି ଯାତ୍ରୀ ସାମାନ୍ୟ କମ୍ପନ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ତଥାପି, କ୍ୟାବିନ ଭିତରେ କୌଣସି ବିପଦଜନକ ଘଟଣା ଘଟେ ନାହିଁ, ଏବଂ ସମସ୍ତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ସିଷ୍ଟମ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ।

ବଜ୍ରପାତ ଯୋଗୁଁ ବାହ୍ୟ କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ, ଯେପରିକି ଫ୍ୟୁସେଲେଜ୍, ଆଣ୍ଟେନା କିମ୍ବା ଡେଣାର ଟିପ୍ସ ପୋଡ଼ିଯାଏ। ତଥାପି, ଏହା ବିମାନର ଗଠନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ ନାହିଁ।

ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ପ୍ୟାନେଲ୍ କିମ୍ବା ଆଲୋକ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତି ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଏହାକୁ ବଦଳାଇ ଦିଅନ୍ତି।

