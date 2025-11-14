ଗୀତ ଗାଇ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି ନା ବିଧାୟିକା ହେଲେ ଅଧିକ ରୋଜଗାର କରିବେ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ମୈଥିଳୀ ଠାକୁର
ଜଣେ ବିଧାୟକଙ୍କ ରୋଜଗାର କେତେ?
ବିହାର: ବିହାର ନିର୍ବାଚନର ଭୋଟ ଗଣତି ଯେତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ଆଲିନଗର ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରେ ଉତ୍ସାହ ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଉଣ୍ଡ ସହିତ ଚିତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି, ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ଲୋକ ଗାୟିକାରୁ ରାଜନେତା ହୋଇଥିବା ମୈଥିଳୀ ଠାକୁର।
ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ମଞ୍ଚର କରିସ୍ମା ତାଙ୍କୁ ବିଧାନସଭାକୁ ନେଇଯିବ କି, ଏବଂ ଯଦି ତାହା ହୁଏ, ତେବେ କ’ଣ ତାଙ୍କ ବିଧାୟକଙ୍କ ରୋଜଗାର ତାଙ୍କ ଷ୍ଟେଜ ଶୋ’ଠାରୁ ଅଧିକ ହେବ? ଗଣନା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଆକର୍ଷଣୀୟ ତୁଳନା ନିର୍ବାଚନୀ ପରିବେଶକୁ ଆହୁରି ଉଷ୍ମ କରିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା।
ମୈଥିଳୀ ଠାକୁର କେଉଁ ଆସନରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି:
୨୦୨୫ ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଗଣନା ଚାଲିଛି, ଏବଂ ସମସ୍ତ ୨୪୩ଟି ଆସନ ପାଇଁ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଆସିବା ସହିତ, ଆଲିନଗର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସାରା ଦେଶରେ ଖବରର ଶିରୋନାମା ପାଲଟିଛି।
ଦରଭଙ୍ଗା ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ଆସନ କେବଳ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ଜଣେ ଷ୍ଟାର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଲୋକପ୍ରିୟ ଲୋକ ଗାୟିକା ମୈଥିଳୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟ ଖବରରେ ଅଛି।
ବିଜେପି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି, ଯେତେବେଳେ ଆରଜେଡି ଏହାର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ବିନୋଦ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି, ଯାହା ପ୍ରତିଯୋଗିତାକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିଛି।
ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛି:
ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଗଣନା ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ ବିଜେପି ପ୍ରାୟ ୧୩୦ ଆସନରେ ଆଗୁଆ ଥିବା ଦେଖାଯାଉଥିବା ବେଳେ, ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଏନଡିଏ ଏକ ଦୃଢ଼ ସ୍ଥିତିରେ ଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି।
ଏହା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛି ଯେ ମୈଥିଳୀ ଠାକୁର ଆଲିନଗରରେ ତାଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତାକୁ ଭୋଟରେ ପରିଣତ କରିପାରିବେ କି? ସେ କ’ଣ ଗୀତ ଗାଇ ଯେତିକି ରୋଜଗାର କରନ୍ତି ତାହାଠାରୁ ବିଧାୟକ ଭାବରେ ଅଧିକ ରୋଜଗାର କରିବେ?
ଗାଇକା ଭାବରେ ମୈଥିଳୀଙ୍କ ରୋଜଗାର:
ମୈଥିଳୀ ଠାକୁର ଘରୋଇ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଏକ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ନାମ ପାଲଟିଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ସେ ପ୍ରତି ମାସରେ ୧୨ ରୁ ୧୫ ଟି ଲାଇଭ୍ ଶୋ କରନ୍ତି।
ଗୋଟିଏ ଶୋ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଫିସ୍ ୫୦,୦୦୦୦ ରୁ ୭୦,୦୦୦୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥାଏ। ହାରାହାରି, ସେ ପ୍ରତି ମାସରେ ସହଜରେ ୬ ଲକ୍ଷ ରୁ ୮ ଲକ୍ଷ ରୋଜଗାର କରନ୍ତି।
ଏହା ବାର୍ଷିକ ୭୦ ଲକ୍ଷରୁ ୯୦ ନିୟୁତ ଟଙ୍କା ଆୟ କରନ୍ତି। ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ, ମନୋରଞ୍ଜନ ଦୁନିଆରୁ ତାଙ୍କୁ କେବଳ ପରିଚିତି ଆଣିନାହିଁ ବରଂ ତାଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଆର୍ଥିକ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛି।
ବିଧାୟକ ଭାବରେ ରୋଜଗାର:
ବିହାରରେ ଜଣେ ବିଧାୟକଙ୍କ ମୂଳ ଦରମା ୫୦ ହଜାର। ଏହା ସହିତ, ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଭତ୍ତା ପାଆନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ୫୫ ହଜାର ଆଞ୍ଚଳିକ ଭତ୍ତା, ୩ ହଜାର ଦୈନିକ ବୈଠକ ଭତ୍ତା, ୪୦ ହଜାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସହାୟକ ଭତ୍ତା ଏବଂ ୧୫ ହଜାର ଷ୍ଟେସନାରୀ ଭତ୍ତା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ଏଗୁଡ଼ିକୁ ମିଶାଇଲେ, ଜଣେ ବିଧାୟକଙ୍କ ମାସିକ ଆୟ ୧,୪୩,୦୦୦ ଅତିକ୍ରମ କରେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଆୟ କେବଳ ଏଥିରୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ବିଧାୟକ ପଦବୀ ସହିତ ଆସୁଥିବା ସୁବିଧାରୁ ଆସିଥାଏ।
ବିଧାୟକଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ସୁବିଧା:
ବିହାର ବିଧାୟକମାନେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଅନେକ ସୁବିଧା ପାଆନ୍ତି: ବାର୍ଷିକ ୪ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୂଲ୍ୟର ରେଳ/ବିମାନ ଯାତ୍ରା କୁପନ୍, ୨୫ ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାନବାହନ ଋଣ, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାସିକ ୪୫ ହଜାର ପେନସନ୍, ୨୯ ହଜାର ଆତିଥ୍ୟ ଭତ୍ତା, ସୁରକ୍ଷା, ସରକାରୀ ବାସଗୃହ, ସବସିଡିଯୁକ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତ୍, ପାଣି ଏବଂ ଫୋନ୍ ବିଲ୍, ଏବଂ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚିକିତ୍ସା।
ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଯଦିଓ ଜଣେ ବିଧାୟକଙ୍କ ରୋଜଗାର ମନୋରଞ୍ଜନ ଜଗତର ରୋଜଗାର ପରି ନ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସମାଜରେ କ୍ଷମତା, ସୁବିଧା ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱୀକୃତି ଏହି ପଦବୀକୁ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିଥାଏ।
ତେବେ କିଏ ଅଧିକ ରୋଜଗାର କରିବ:
ସରଳ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମୈଥିଳୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଗୀତ ଗାଇବାର ଆୟ ଜଣେ ବିଧାୟକଙ୍କ ଦରମା ଏବଂ ସୁବିଧା ଅପେକ୍ଷା ଅନେକ ଗୁଣ ଅଧିକ। କିନ୍ତୁ ବିଧାନସଭାରେ ପହଞ୍ଚିବା ଦ୍ୱାରା କେବଳ ରୋଜଗାର ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ପ୍ରଭାବ, ପହଞ୍ଚ ଏବଂ ଜନସେବାର ଏକ ନୂତନ ଦୁନିଆ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବାଟ ଖୋଲିଯାଏ।