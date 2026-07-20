ଚେସ ଖେଳିବା ଦ୍ୱାରା କ’ଣ ପ୍ରକୃତରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ହୋଇଥାଏ? ଜାଣନ୍ତୁ କ’ଣ କହୁଛନ୍ତି ଏକ୍ସପର୍ଟ
ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଚେସ ଖେଳିବା ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନଙ୍କର ଧ୍ୟାନ, ଚିନ୍ତା କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଏବଂ ମନେରଖିବାର କ୍ଷମତା ଭଲ ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ କେବଳ ଦାବା ଖେଳିବା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ।
International Chess Day : ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜୁଲାଇ ୨୦ ତାରିଖରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଦାବା ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଶତରଞ୍ଜ ଅର୍ଥାତ୍ ଦାବା ଏପରି ଏକ ଖେଳ, ଯେଉଁଥିରେ ମସ୍ତିଷ୍କର ପ୍ରଚୁର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଚେସ ଖେଳିବା ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଅନେକ ପିତାମାତା ମଧ୍ୟ ଚାହାଁନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ପିଲା ଚେସ ଖେଳୁ, ଯଦ୍ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା କରିବା ଏବଂ ବୁଝିବାର କ୍ଷମତା ଭଲ ହୋଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ କେବଳ ଚେସ ଖେଳିବା ଦ୍ୱାରା କ’ଣ ମସ୍ତିଷ୍କ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ହୋଇଯାଏ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଡାକ୍ତରମାନେ ଏହି ବିଷୟରେ କ’ଣ କହୁଛନ୍ତି।
ଚିନ୍ତା କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଭଲ ହୋଇଥାଏ
ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଚେସ ଖେଳିବା ସମୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାଲ୍ ଚିନ୍ତା କରି୍ ବୁଝି କରି ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେମାନଙ୍କୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼େ ଯେ ସାମ୍ନା ଖେଳାଳି ଜଣକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚାଲ୍ କ’ଣ ଚାଲିପାରନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ଜଲିବାଜିରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପ୍ରଥମେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। କ୍ରମଶଃ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ସଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଅଭ୍ୟାସ ଗଢ଼ି ଉଠିପାରେ।
ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିପାରେ
ଚେସ ଖେଳିବା ସମୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ ଖେଳ ଉପରେ ରହିଥାଏ। ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ଧ୍ୟାନ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ହଟିଯାଏ, ତେବେ ସେମାନେ ଖେଳ ହାରିଯାଇପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଖେଳ ପିଲାମାନଙ୍କର ଏକାଗ୍ରତା ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଏହାର ଫାୟଦା ପାଠପଢ଼ା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜରୁରୀ ଜିନିଷରେ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରିବ।
ମନେରଖିବାର ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ
ଚେସ ଖେଳିବା ସମୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଚାଲ୍, ନିୟମ ଏବଂ ଅଲଗା ଅଲଗା ତରିକା ମନେରଖିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ କାମ କରୁଥାଏ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହାଦ୍ୱାରା ମନେରଖିବାର କ୍ଷମତା ଭଲ ହୋଇପାରେ। ଏହା ସହିତ ପିଲାମାନେ ନୂଆ ଜିନିଷ ଶିଖିବାରେ ମଧ୍ୟ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିପାରନ୍ତି।
ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଶିଖିଥାଆନ୍ତି
ଚେସ ଏପରି ଏକ ଖେଳ ନୁହେଁ, ଯାହାକୁ ଜଲିବାଜିରେ ଖେଳାଯାଇପାରିବ। ଏଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାଲ୍ ଭାବିଚିନ୍ତି ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଅନେକ ସମୟରେ ଜିତିବା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବାକୁ ଶିଖିଥାଆନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବୁଝି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଅଭ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ଗଢ଼ିପାରନ୍ତି।
ହାର ଏବଂ ଜିତ ଉଭୟରୁ ଶିକ୍ଷା ମିଳିଥାଏ
ଚେସରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଥା ଜିତିବା ଜରୁରୀ ହୋଇନଥାଏ। ଅନେକ ସମୟରେ ହାରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ହାରିବା ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ନିଜର ଭୁଲ୍ ବୁଝିବାକୁ ଶିଖିଥାଆନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆହୁରି ଭଲ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଆଗକୁ ଯାଇ ପାଠପଢ଼ା ଏବଂ ଜୀବନର ଅନ୍ୟ କାମରେ ମଧ୍ୟ କାମରେ ଆସିପାରେ।
କେବଳ ଦାବା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ମିଳିବ ନାହିଁ
ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ କେବଳ ଚେସ ଖେଳିବା ଦ୍ୱାରା ପିଲାଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ହୋଇଯାଏ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଭଲ ନିଦ, ସଠିକ୍ ଖାଦ୍ୟ, ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ସମୟ ଖେଳାକୁଦ ଏବଂ ପାଠପଢ଼ା ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଏକାଠି ରହେ, ସେତେବେଳେ ପିଲାଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କ ଭଲ ଭାବେ ବିକଶିତ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଦାବା ସହିତ ପିଲାର ଦୈନନ୍ଦିନର ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଜରୁରୀ ଅଟେ।