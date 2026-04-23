ପୋଲିସ କ୍ୟାଣ୍ଟିନରେ ମଦ ମିଳେ? ଗୋଟିଏ ବୋତଲ ମଦ ତାଙ୍କୁ କେତେ ଶସ୍ତାରେ ପଡେ; ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ!

ପୋଲିସ କ୍ୟାଣ୍ଟିନରେ ମଦ ମିଳେ? ଗୋଟିଏ ବୋତଲ ମଦ ତାଙ୍କୁ କେତେ ଶସ୍ତାରେ ପଡେ; ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ!
ୟୁପି ପୋଲିସ ମଦ କୋଟା
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ନିକଟରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ପ୍ରାୟ ୧୦ ଲକ୍ଷ ମୂଲ୍ୟର ପ୍ରିମିୟମ୍ ମଦ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଉଛି ଯେ ଏହି ମଦ ଏକ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ରୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା।
ଭାରତୀୟ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ସରକାର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଷ୍ଟୋର୍ସ ବିଭାଗ ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଏହି ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରିହାତି ଦରରେ ମଦ ପାଇବା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହି ସମୟରେ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ପୋଲିସକୁ ମଦ କୋଟା ଦିଆଯାଇଛି କି ନାହିଁ।
ଭାରତୀୟ ସେନା ପରି ଅନ୍ୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବାହିନୀ କିମ୍ବା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରିଜର୍ଭ ପୋଲିସ ବାହିନୀ ପରି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବାହିନୀ ପରି, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୋଟା ମଦ୍ୟପାନ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ସରକାରୀ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସବସିଡି କିମ୍ବା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହାରରେ ମଦ କିଣିବା ପାଇଁ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ।
ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଏବଂ ଉନ୍ନାଓ ଭଳି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପୋଲିସ କ୍ୟାଣ୍ଟିନର ସୁବିଧା ନେଇପାରିବେ। ଏହି କ୍ୟାଣ୍ଟିନଗୁଡ଼ିକ ବଜାର ହାରଠାରୁ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଜିନିଷ ଯେପରିକି ରୋଷେଇ ସାମଗ୍ରୀ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ ଘରୋଇ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇଥାଏ। କିଛି ଟିକସ ଛାଡ଼ ଏବଂ ଏକକ କ୍ରୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ଏହା ସମ୍ଭବ।
ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମିଛ ହେଉଛି ଯେ ପୋଲିସ କ୍ୟାଣ୍ଟିନରେ ମଦ ଉପଲବ୍ଧ। ବାସ୍ତବରେ, ଏହି କ୍ୟାଣ୍ଟିନରେ ମଦ ବିକ୍ରି ହୁଏ ନାହିଁ। ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ପରି ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ବଜାର ମୂଲ୍ୟରେ ଲାଇସେନ୍ସପ୍ରାପ୍ତ ଦୋକାନରୁ ମଦ କିଣିବାକୁ ପଡିବ।
ଏହି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ପ୍ରାୟତଃ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ କାରଣ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କର୍ମଚାରୀମାନେ(CRF) କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଷ୍ଟୋର୍ସ ବିଭାଗ ଭଳି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ମଦ୍ୟପାନ କରନ୍ତି, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସିତ ହାରରେ ମଦ୍ୟପାନ କିଣିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳେ।
ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଉତ୍ପାଦ ଶୁଳ୍କ ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ, ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ଯେପରି ନିୟମ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ, ମଦ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ନିୟମ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ।
ପୋଲିସ ପାଇଁ ମଦ୍ୟପାନ କୋଟାର ଅଭାବ ସାମରିକ ଏବଂ ବେସାମରିକ ବାହିନୀ ମଧ୍ୟରେ ନୀତିଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ। ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀର କିଛି କ୍ଷମତା ଥିବାବେଳେ, ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ଏକ ଭିନ୍ନ ପ୍ରଶାସନିକ ଢାଞ୍ଚା ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ।