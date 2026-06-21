ରିଜର୍ଭରେ ବାଇକ୍ ଚଲାଇଲେ କ’ଣ ଖରାପ ହୋଇଯାଏ ଇଞ୍ଜିନ୍, ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ପାର୍ଟ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ
ରିଜର୍ଭରେ ବାଇକ୍ ଚଲାଇଲେ କାହିଁକି ଖରାପ ହୁଏ ଇଞ୍ଜିନ୍?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଦେଶର ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ଦୈନନ୍ଦିନ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ବାଇକ୍ ଏବଂ ସ୍କୁଟର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ପେଟ୍ରୋଲର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ, ଅନେକ ଆରୋହୀ ଇନ୍ଧନ ଭର୍ତ୍ତି କରିବାରେ ବିଳମ୍ବ କରନ୍ତି ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ‘ରିଜର୍ଭ ମୋଡ୍’ରେ ସେମାନଙ୍କର ବାଇକ୍ ଚଲାଇବା ଜାରି ରଖନ୍ତି।
ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ରିଜର୍ଭରେ ଚଲାଇବା ସ୍ୱାଭାବିକ ଏବଂ କୌଣସି କ୍ଷତି କରେ ନାହିଁ; ହେଲେ, ଅଟୋମୋଟିଭ୍ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ମତ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ରିଜର୍ଭ ଇନ୍ଧନ କେବଳ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ଉଚିତ। ରିଜର୍ଭରେ ବାଇକ୍ ଚଲାଇବା ଦ୍ଵାରା ଇଞ୍ଜିନ୍ ଏବଂ ଇନ୍ଧନ ପ୍ରଣାଳୀର ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନ ଉପରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ।
ପ୍ରଥମେ, ଏହା ବୁଝିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ‘ରିଜର୍ଭ’ ଏକ ପୃଥକ ଟ୍ୟାଙ୍କ ନୁହେଁ। ଏହା ମୁଖ୍ୟ ଇନ୍ଧନ ଟ୍ୟାଙ୍କ୍ ର ଏକ ଅଂଶ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପେଟ୍ରୋଲ ସ୍ତର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୀମା ତଳେ ଖସିଯାଏ ସେତେବେଳେ ଏହା ବ୍ୟବହାରରେ ଆସିଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ, ଅଧିକାଂଶ ବାଇକ୍ ୧ ରୁ ୨.୫ ଲିଟର ଇନ୍ଧନ ସଂରକ୍ଷଣରେ ରଖିଥାଏ।
ଏହି ସିଷ୍ଟମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆରୋହୀଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ପହଞ୍ଚିବା ଏବଂ ରାସ୍ତାରେ ବାଇକ୍ ଅଟକି ନଯିବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା। ତେଣୁ, କେବଳ ଜରୁରୀକାଳୀନ ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ରିଜର୍ଭ ଇନ୍ଧନ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ସର୍ବଦା ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଏ।
ରିଜର୍ଭ ଇନ୍ଧନ ସେଟିଂରେ ନିରନ୍ତର ବାଇକ୍ ଚଲାଇବା ଦ୍ଵାରା ଇନ୍ଧନ ପମ୍ପ ଉପରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଚାପ ପଡ଼ିପାରେ। ଇନ୍ଧନ ପମ୍ପ ଟାଙ୍କି ଭିତରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲ ନିଜେ ଏହାକୁ ଥଣ୍ଡା ରଖେ; ଯେତେବେଳେ ଟ୍ୟାଙ୍କରେ ଇନ୍ଧନ ସ୍ତର ବହୁତ କମ୍ ଥାଏ, ପମ୍ପ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଥଣ୍ଡା ଗ୍ରହଣ କରେ ନାହିଁ।
ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ପମ୍ପ ଅଧିକ ଗରମ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଏହାର ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ। ଏହି ସ୍ଥିତିରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ରହିବା ଦ୍ଵାରା ଇନ୍ଧନ ପମ୍ପ ବିଫଳ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ିଯାଏ।
ସମୟ ସହିତ, ଇନ୍ଧନ ଟାଙ୍କିର ତଳ ଭାଗରେ ଧୂଳି, କଳଙ୍କ ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ କଣିକା ଜମା ହେବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ଯେତେବେଳେ ବାଇକ୍ଟି ଲଗାତାର ଭାବରେ ରିଜର୍ଭ ସେଟିଂରେ ଚଲାଯାଏ, ଇନ୍ଧନ ପ୍ରଣାଳୀ ଏହି କଣିକାଗୁଡ଼ିକୁ ଟାଣିବା ଆରମ୍ଭ କରିପାରେ।
ଏହା ଇନ୍ଧନ ଫିଲ୍ଟରକୁ ବନ୍ଦ କରିପାରେ ଏବଂ ମଇଳାକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଦେଇଥାଏ, ଇଞ୍ଜିନ କିମ୍ବା ଇନ୍ଧନ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ସିଷ୍ଟମରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ, ଯାହା ବାଇକ୍ର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଏବଂ ମାଇଲେଜ୍ ଉଭୟକୁ ନକାରାତ୍ମକ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ।
କିଛି କିଲୋମିଟର ପାଇଁ ରିଜର୍ଭରେ ବାଇକ୍ ଚଲାଇବା ଦ୍ଵାରା ଇଞ୍ଜିନକୁ କୌଣସି ବଡ଼ ସିଧାସଳଖ କ୍ଷତି ହୁଏ ନାହିଁ; ନିର୍ମାତାମାନେ ଏହି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଜଣେ ଆରୋହୀ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବେ।
କିନ୍ତୁ, ଟ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରାୟ ଖାଲି ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାରମ୍ବାର ଚଲାଇବା ଦ୍ଵାରା ଇଞ୍ଜିନକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଇନ୍ଧନ ଯୋଗାଣରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଏହା ଇଞ୍ଜିନ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ ଏବଂ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଭାବରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଘଷା ଏବଂ ଛିଣ୍ଡିବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ।
ରିଜର୍ଭ ଇନ୍ଧନରେ ଏକ ବାଇକ୍ କେତେ ଦୂର ଯାତ୍ରା କରିପାରିବ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବାଇକ୍ର ମଡେଲ୍, ଏହାର ମାଇଲେଜ୍ ଏବଂ ରିଜର୍ଭରେ ବଳକା ଇନ୍ଧନର ପରିମାଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ।
ସାଧାରଣତଃ, ଯଦି ଏକ ବାଇକ୍ର ମାଇଲେଜ୍ ପ୍ରତି ଲିଟରରେ ୫୦ ରୁ ୬୦ କିଲୋମିଟର ଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରାୟ ୧ ରୁ ୧.୫ ଲିଟର ପେଟ୍ରୋଲ୍ ରିଜର୍ଭରେ ବାକି ଥାଏ, ତେବେ ଏହା ପ୍ରାୟ ୫୦ ରୁ ୯୦ କିଲୋମିଟର ଦୂରତା ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିବ।