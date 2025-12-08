Smoking effects on Lips: ସତ ନା ମିଛ… ସିଗାରେଟ୍ ଟାଣିଲେ କ’ଣ କଳା ପଡ଼ିଯାଏ ଓଠ, ସତର୍କ କଲେ ବିଶେଷଜ୍ଞ
ସତରେ କ'ଣ ସିଗାରେଟ୍ ଓଠକୁ କଳା କରିଦିଏ?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ସିଗାରେଟ୍ ଟାଣିବା ଦ୍ୱାରା କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ବୋହୁତ ଅଧିକ ଥାଏ। ତଥାପି, କିଛି ଲୋକ ଏଥିରେ ଏତେ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ଯେ ସେମାନେ କୌଣସି କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ।
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିପଦ: କ’ଣ ସିଗାରେଟ୍ ଆମ ଓଠକୁ ମଧ୍ୟ କଳା କରିଥାଏ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରାୟତଃ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ରହିଥାଏ। ସିଗାରେଟ୍ ଶେଷ କରିବା ସମୟରେ, ଏହାର ଗରମ ଯୋଗୁଁ ଓଠର ଚର୍ମ ପୋଡ଼ାଜଳା ଅନୁଭବ ହୁଏ। କ’ଣ ଏହି କାରଣରୁ ଓଠ କଳା ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ?
ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏନେଇ ବିଶେଷଜ୍ଞ କ’ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଧୂମପାନ ଫୁସଫୁସ କର୍କଟ ରୋଗର ଆଶଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରେ। ଭାରତର ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଦୂଷଣର ବର୍ଦ୍ଧିତ ସ୍ତର ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ସିଗାରେଟ୍ ପିଇବା ନିଜ ପାଇଁ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଭଳି।
WHO ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିପଦ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛି। NCBI ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭାରତରେ ପ୍ରାୟ ୧ ନିୟୁତ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟେ। ତମାଖୁ ଖୈନି ଠାରୁ ସିଗାରେଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ପ୍ରକାରରେ ସେବନ କରାଯାଏ।
ଏହି ତମାଖୁ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଗମ୍ଭୀର ଚିନ୍ତାର କାରଣ। ହେଲେ, ଏଠାରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଯେ ସିଗାରେଟ୍ ଟାଣିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକୃତରେ ଓଠ କଳା ପଡେ କି ନାହିଁ। ଅଧିକ ଜାଣନ୍ତୁ…
ସିଗାରେଟ୍ ଟାଣିବା ଯୋଗୁଁ ଓଠ କଳା ପଡ଼ିଯାଉଛି:
ବରିଷ୍ଠ ପରାମର୍ଶଦାତା ଚର୍ମରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁସାରେ ସିଗାରେଟ୍ ପିଇବା ଆମ ଓଠକୁ କଳା କରିପାରେ। ସେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଥିରେ ନିକୋଟିନ୍ ଥାଏ, ଯାହା ଆମ ଓଠର ଚର୍ମରେ ଜମା ହୋଇ ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଚେନ୍ ସ୍ମୋକିଂ ଚର୍ମରେ ଗରମ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଯାହା ଓଠକୁ କଳା କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଡାକ୍ତର କୁହନ୍ତି ଯେ ଏହା ମେଲାନିନର ଅତ୍ୟଧିକ ଉତ୍ପାଦନ କରେ।
ଧୂମପାନ କାର୍ବନ ମନୋକ୍ସାଇଡ୍ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଗତ କରେ, ଯାହା ରକ୍ତ ପ୍ରବାହ ଏବଂ ଅମ୍ଳଜାନ ଯୋଗାଣକୁ ହ୍ରାସ କରେ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ କାରଣ ଯେ ଧୂମପାନ ଓଠର କଳାତା ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ।
ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ନିରନ୍ତର ଧୂମପାନ ମଧ୍ୟ ଶୁଷ୍କ ଓଠର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଯଦି ପ୍ରଦାହକୁ ସମାଧାନ କରାନଯାଏ, ତେବେ ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆହୁରି ଖରାପ ହୋଇପାରେ।
ଡକ୍ଟର କୁହନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ କ୍ରିଏଟାଇନ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ଚର୍ମ ରୁକ୍ଷ ହୋଇଯାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଯେତେବେଳେ ଧୂମପାନକାରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣର ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ନିକୋଟିନ୍ ସେମାନଙ୍କ ଚର୍ମର ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀକୁ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ, ଯାହା ଫଳରେ କଳାପଣ ବଢ଼ିପାରେ, ବିଶେଷକରି ଓଠରେ।
ଆପଣଙ୍କ ଓଠର ଚର୍ମକୁ କିପରି ଠିକ୍ କରିବେ:
ଡାକ୍ତର କୁହନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଓଠର ଚର୍ମକୁ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ SPF ଲିପ୍ ବାମ୍ ଲଗାନ୍ତୁ। ଯଥାସମ୍ଭବ ଆପଣଙ୍କ ଚର୍ମକୁ ହାଇଡ୍ରେଟ୍ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ।
ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉତ୍ପାଦ ଏଥିପାଇଁ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଚର୍ମକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ହାଇଡ୍ରେଟ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ପାଣି ପିଇବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ପ୍ରତିଦିନ ନଡ଼ିଆ ପାଣି ଏବଂ ଫଳ ସେବନ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ।
ଚମକଦାର ଚର୍ମରେ ଭିଟାମିନ୍ ସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ। ଆପଣ କମଳା ଏବଂ ଗୁଆ ଭଳି ଶୀତକାଳୀନ ଫଳ ଖାଇ ଏହି ଭିଟାମିନ୍ ଅଭାବକୁ ପୂରଣ କରିପାରିବେ। ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ସେବନ କରିବା ବହୁତ ଭଲ।
ସିଗାରେଟ୍ ଠାରୁ କିପରି ଦୂରେଇ ରହିବେ:
ଯଦି ଆପଣ ଧୂମପାନରେ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଦୈନିକ ସେବନ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଭାବପ୍ରବଣ ସମର୍ଥନ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ନିଜ ପରିବାର କଥା ଭାବନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ସିଗାରେଟ୍ ଏଡାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ।
କାମ ସ୍ଥାନରେ କିମ୍ବା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଧୂମପାନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଥାଏ। ଆପଣ ନ ଚାହୁଁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଠାରେ ଧୂମପାନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ, ଏପରି ସାଙ୍ଗସାଥୀକୁ ଏଡାନ୍ତୁ।
ବଜାରରେ ଅନେକ ଔଷଧ ଉପଲବ୍ଧ ଯାହା ନିକୋଟିନ୍ ନିଶା କମାଇବାରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ। ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ।
ନିଜକୁ ବ୍ୟସ୍ତ ରଖିବା ମଧ୍ୟ ଏକ ଭଲ ବିକଳ୍ପ ହୋଇପାରେ। ଏପରି କାମ କରନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ଆପଣ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି, କାରଣ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଧୂମପାନରୁ ବିଚଳିତ କରିପାରେ।