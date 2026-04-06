ସାରା ଦିନ ACରେ ରହୁଛନ୍ତି, ନ ଚାହିଁ ବି ବଢ଼ିପାରେ ଓଜନ, ଜାଣନ୍ତୁ ଏନେଇ କ’ଣ କହୁଛନ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞ

By Jyotirmayee Das

AC for Weight Gain: ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗରମରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଆଜିକାଲି ଘରେ ଏୟାର କଣ୍ଡିସନର (AC) ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଅଫିସ୍, ଘର, ମଲ୍, ମେଟ୍ରୋ, ବସ୍ ଆଦି ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟକ ସ୍ଥାନରେ AC ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଅନେକ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଏୟାର କଣ୍ଡିସନଡ୍ ପରିବେଶରେ ବିତାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ, ଅତ୍ୟଧିକ AC ବ୍ୟବହାର ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ । ତେବେ ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ AC ପରିବେଶରେ ବସିବା ମଧ୍ୟ ଓଜନ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଅଛି।

ପ୍ରକୃତରେ ଅନେକ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ, ଥଣ୍ଡା ପରିବେଶରେ ରହିବା ଶରୀରର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସ୍ତରକୁ ହ୍ରାସ କରେ, ଯାହା ଫଳରେ କ୍ୟାଲୋରୀ ଖର୍ଚ୍ଚ କମ୍ ହୁଏ ଏବଂ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଓଜନ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ। ବିପରୀତରେ, କେତେକ ଏହି ଧାରଣାକୁ ଏକ ମିଥ୍ୟା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ ବୋଲି ଖାରଜ କରନ୍ତି। ମତର ଏହି ଭିନ୍ନତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ସତ୍ୟ କେଉଁଠାରେ ଅଛି ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯଦି ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି, ତେବେ ଏହି ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ।

ଏସି ପରିବେଶରେ ଅଧିକ ସମୟ ବିତାଇବା ଦ୍ୱାରା ଓଜନ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ କି?

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

AI ଦୂର କରିବ ଏକାକୀପଣ? ରିସର୍ଚରୁ ପ୍ରକାଶ…

ଟ୍ୱିଟରର ନାଁ ବଦଳାଇ କାହିଁକି…

ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଏୟାରକଣ୍ଡିସନିଂ ପରିବେଶରେ ବସିବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରର ମେଟାବୋଲିଜିମ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ କମ୍ ହୋଇପାରେ। ଏହା ଘଟିଥାଏ କାରଣ, ଥଣ୍ଡା ପରିବେଶରେ ଶରୀରକୁ ଏହାର ମୂଳ ତାପମାତ୍ରା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଏତେ ଶକ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ । ଫଳସ୍ୱରୂପ, କମ୍ କ୍ୟାଲୋରୀ ଦହନ ହୁଏ। ଯଦି ଏହାକୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ବସିବା ସହିତ ମିଶାଇ ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ପ୍ରଭାବ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ଏବଂ ସମୟ ସହିତ ଓଜନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ବଢ଼ିପାରେ।

ଏସି ପରିବେଶରେ ବସିବାର ଆଉ ଏକ କ୍ଷତି

NCIB ଅନୁଯାୟୀ, ନିରନ୍ତର ଏୟାରକଣ୍ଡିସନିଂ ପରିବେଶରେ ରହିବା ଶରୀରର ତାପମାତ୍ରା ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ସହ୍ୟ କରିବାର ପ୍ରାକୃତିକ କ୍ଷମତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ହ୍ରାସ କରିପାରେ। ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ (WHO) ସହିତ ଜଡିତ ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକ ସୂଚିତ କରେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ବାରମ୍ବାର ଏକ ସ୍ଥିର ଥଣ୍ଡା ପରିବେଶରେ ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଏହା ତାର ଅନୁକୂଳନ କ୍ଷମତା ହରାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ । ଯାହାକି ବାହ୍ୟ ଗରମ କିମ୍ବା ଥଣ୍ଡା ସହିତ ନିଜକୁ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବାର କ୍ଷମତା। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଯେତେବେଳେ ପାଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ଶରୀର ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଅସହଜ ହୋଇଯାଏ। ଏହା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଶାରୀରିକ ଚାପ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ।

ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏହି କଥା

ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ Acre ପରିବେଶରେ ବିତାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ କିଛି କଥାକୁ ମନେ ରଖି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିପାରିବେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଡିହାଇଡ୍ରେସନ୍ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏସିରେ ବସି ପ୍ରଚୁର ପାଣି ପିଇବା ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ, ପ୍ରତି ୧-୨ ଘଣ୍ଟାରେ କିଛି ତାଜା ପବନ ପାଇବା ପାଇଁ ଏସିରୁ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣ କିଛି ହାଲୁକା ବ୍ୟାୟାମ କିମ୍ବା ଷ୍ଟ୍ରେଚିଂ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଅତ୍ୟଧିକ ଥଣ୍ଡା ତାପମାତ୍ରାରେ ରହିବାକୁ ଏଡାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ।

You might also like More from author
More Stories

AI ଦୂର କରିବ ଏକାକୀପଣ? ରିସର୍ଚରୁ ପ୍ରକାଶ…

ଟ୍ୱିଟରର ନାଁ ବଦଳାଇ କାହିଁକି…

କୋହଲିଙ୍କ ଠାରୁ ଗିଲଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏମାନଙ୍କ…

ମହାଦେବଙ୍କ କୃପାରୁ ଚମକିବ ଏହି ସବୁ ରାଶିର…

1 of 25,590