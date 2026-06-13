କ’ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହକୁ ମଜବୁତ କରିଥାଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାର ? ଜାଣନ୍ତୁ ୧୨ଟି ଯୋଗ ମୁଦ୍ରା ଏବଂ ଏହାର ଫାଇଦା

ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାର ଦ୍ୱାରା କ’ଣ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ? ଜାଣନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାରର ୧୨ଟି ମୁଦ୍ରା, ଏହାର ଫାଇଦା ଏବଂ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହାର ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ

By Priyanka Das

Surya Namaskar : ଆପଣଙ୍କୁ କ’ଣ ପ୍ରାୟତଃ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ଅଭାବ ଅନୁଭବ ହେଉଛି? କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ସତ୍ତ୍ୱେ କ’ଣ ମାନ-ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସଫଳତା ଆଶା ମୁତାବକ ମିଳୁନାହିଁ? ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏଭଳି ଅନେକ ସ୍ଥିତିକୁ ଦୁର୍ବଳ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ରାଜା ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ, ଯିଏ କି ବ୍ୟକ୍ତିର ଶକ୍ତି, ନେତୃତ୍ୱ କ୍ଷମତା, ଆତ୍ମବଳ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରନ୍ତି। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ହିଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉପାସନାକୁ ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି।

୨୧ ଜୁନ‌ରେ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ ଆମକୁ ସେହି ଯୋଗ ପରମ୍ପରାଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ମନେ ପକାଇଦିଏ, ଯାହା ଶରୀର ଏବଂ ମନ ଦୁଇଟିଯାକକୁ ସନ୍ତୁଳିତ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏସବୁ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଅଭ୍ୟାସ ହେଉଛି ‘ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାର’। ଏହା କେବଳ ଏକ ଯୋଗାସନ ନୁହେଁ, ବରଂ ୧୨ଟି ଯୋଗ ମୁଦ୍ରାର ଏକ ସମାହାର, ଯାହାର ପ୍ରତିଦିନ ଅଭ୍ୟାସ ଶରୀର ଏବଂ ମନ ଉଭୟକୁ ସୁସ୍ଥ ଓ ସମୃଦ୍ଧ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ।

ପ୍ରତିଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକତା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ସକାଳ ସମୟରେ ଖାଲି ପେଟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାର କରିବା ସବୁଠାରୁ ଲାଭଦାୟକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଲୋକମାନେ ୫ ରୁ ୬ ଚକ୍ରରୁ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହାର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ାଇ ପାରିବେ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ବର୍ଷା ଦିନେ ଘରେ ପଶିଯାଆନ୍ତି ସାପ, ଏହି କୋଣରେ…

ଗୋଟିଏ ଗ୍ୟାଲନ LNGରେ କେତେ କିଲୋମିଟର ଚାଲିଥାଏ…

ପ୍ରକୃତରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାର କ’ଣ, ଯାହାକୁ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ?

ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାର ସଂସ୍କୃତର ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ “ସୂର୍ଯ୍ୟ” ଏବଂ “ନମସ୍କାର” ର ମିଶ୍ରଣରେ ଗଠିତ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା। ଏଥିରେ ୧୨ଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଯୋଗ ମୁଦ୍ରାକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ୍ରମରେ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହା ଶରୀର, ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଏବଂ ମନ ମଧ୍ୟରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବାର ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭ୍ୟାସ ଭାବେ ପରିଗଣିତ।

ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାରର ୧୨ଟି ଯୋଗ ମୁଦ୍ରା

୧. ପ୍ରଣାମାସନ : ଦୁଇ ହାତ ଯୋଡ଼ି ସିଧା ଠିଆ ହୋଇ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରାଯାଏ।
୨. ହସ୍ତ ଉତ୍ତାନାସନ : ହାତକୁ ଉପରକୁ ଟେକି ଶରୀରକୁ ପଛ ଆଡ଼କୁ ସାମାନ୍ୟ ଢଳାଯାଏ।
୩. ପଦହସ୍ତାସନ: ଅଣ୍ଟାରୁ ଆଗକୁ ଝୁଙ୍କି ହାତକୁ ପାଦ ପାଖରେ ମାଟି ଆଡ଼କୁ ନିଆଯାଏ।
୪. ଅଶ୍ୱ ସଞ୍ଚାଳନାସନ: ଗୋଟିଏ ପାଦ ପଛକୁ ନେଇ ସାମ୍ନା ଆଣ୍ଠୁକୁ ଭାଙ୍ଗି ଉପରକୁ ଅନାଇବାକୁ ହୁଏ।
୫. ଦଣ୍ଡାସନ : ଦୁଇଟିଯାକ ପାଦକୁ ପଛକୁ ନେଇ ଶରୀରକୁ ଏକ ସିଧା ରେଖାରେ ରଖାଯାଏ।
୬. ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ନମସ୍କାର : ଆଣ୍ଠୁ, ଛାତି ଏବଂ ଚିବୁକକୁ ମାଟିରେ ଲଗାଇ ପ୍ରଣାମ ମୁଦ୍ରା କରାଯାଏ।
୭. ଭୁଜଙ୍ଗାସନ : ଶରୀରର ଉପର ଭାଗକୁ ଉପରକୁ ଟେକି ପଛ ଆଡ଼କୁ ବଙ୍କା କରାଯାଏ।
୮. ପର୍ବତାସନ : ନିତମ୍ବ (କଣ୍ଟା) କୁ ଉପରକୁ ଟେକି ଶରୀରକୁ ଓଲଟା ‘V’ ଆକାରକୁ ଅଣାଯାଏ।
୯. ଅଶ୍ୱ ସଞ୍ଚାଳନାସନ: ଏବେ ଅନ୍ୟ ପାଦଟିକୁ ଆଗକୁ ଆଣି ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ମୁଦ୍ରାକୁ ପୁନରାବୃତି କରାଯାଏ।
୧୦. ପଦହସ୍ତାସନ: ପୁଣିଥରେ ଆଗକୁ ଝୁଙ୍କି ହାତକୁ ପାଦ ପାଖକୁ ଅଣାଯାଏ।
୧୧. ହସ୍ତ ଉତ୍ତାନାସନ: ଶରୀରକୁ ଉପରକୁ ଟେକି ହାତକୁ ପଛ ଆଡ଼କୁ ନିଆଯାଏ।
୧୨. ପ୍ରଣାମାସନ: ଶେଷରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଫେରିଆସି ହାତ ଯୋଡ଼ାଯାଏ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- Guru Shukra Yuti Yog 2026: ୧୦ ଜୁନ‌ରୁ ଗଠନ ହେବ ଗୁରୁ-ଶୁକ୍ର ଯୁତି, ଏହି ୪ଟି ରାଶିକୁ ମିଳିପାରେ ଧନ, ସଫଳତା ଓ ଖୁସିର ସଙ୍କେତ

ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାରର ମହତ୍ତ୍ୱ:
ବୈଦିକ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ, ପିତା, ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ର, ନେତୃତ୍ୱ କ୍ଷମତା, ଯଶ ଏବଂ ଜୀବନ ଶକ୍ତିର କାରକ ବୋଲି ମାନାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହ ମଜବୁତ ହୁଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତିର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର କ୍ଷମତା, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଆକର୍ଷଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ଜ୍ୟୋତିଷାଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାର କରିବାକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଉଥିବା ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭ୍ୟାସ ବୋଲି ମନେକରନ୍ତି।

ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାରର ପ୍ରମୁଖ ଲାଭ:-
ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକତା ବଢ଼ାଇବାରେ ସହାୟକ: ପ୍ରତିଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ମାନସିକ ଦୃଢ଼ତା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ବିକଶିତ ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳେ।

ଶରୀରକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିଥାଏ: ଏହା ସମଗ୍ର ଶରୀରର ମାଂସପେଶୀକୁ ସକ୍ରିୟ ଓ ଚୁସ୍ତ କରିଥାଏ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଦିନସାରା ସତେଜତା ଏବଂ ସ୍ଫୂର୍ତ୍ତି ବଜାୟ ରହେ।

ଓଜନ ସନ୍ତୁଳିତ ରଖିବାରେ ସହାୟକ: ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାର ଏକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଫୁଲ୍-ବଡି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ (ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାରୀରିକ ବ୍ୟାୟାମ), ଯାହା କ୍ୟାଲୋରି ବର୍ଣ୍ଣ କରିବାରେ ଏବଂ ଫିଟନେସ୍ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ।

ହୃଦୟ ଏବଂ ଫୁସଫୁସ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ: ନିୟମିତ ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ଭଲ ହୁଏ ଏବଂ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ପ୍ରଣାଳୀ (Respiratory system) ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହୋଇଥାଏ।

ମାନସିକ ଚାପ ଏବଂ ଚିନ୍ତା ଦୂର କରିବାରେ ସହାୟକ: ଯୋଗ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାର ଅଭ୍ୟାସ ମନକୁ ଶାନ୍ତ ରଖେ ଏବଂ ମାନସିକ ଚାପ କମାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।

You might also like More from author
More Stories

ବର୍ଷା ଦିନେ ଘରେ ପଶିଯାଆନ୍ତି ସାପ, ଏହି କୋଣରେ…

ଗୋଟିଏ ଗ୍ୟାଲନ LNGରେ କେତେ କିଲୋମିଟର ଚାଲିଥାଏ…

ଚଢ଼େଇର ମଳ ବିକ୍ରି କରି ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସୁଦୃଢ଼…

ବର୍ଷାରେ EV ଚଲାଇବା ଏବଂ ଚାର୍ଜ କରିବା…

1 of 25,864