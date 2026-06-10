ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବି ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ କଥା ଶୁଣିପାରେ ମୃତବ୍ୟକ୍ତି! ସତ ଜାଣିଲେ ଭୟରେ ଥରି ଉଠିବେ
ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କ'ଣ ସତରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ କଥା ଶୁଣିପାରେ ଶବ?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଧରି ଲୋକମାନେ ଭାବି ଆସିଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସ୍ୱର ଶୁଣିପାରେ କି ନାହିଁ?
ଆଧୁନିକ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ ଅନୁସାରେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୈବିକ ଏବଂ ମସ୍ତିଷ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସ୍ୱର ଶୁଣିପାରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ପ୍ରକୃତରେ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ଶୁଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ହେଲେ, ବିଭିନ୍ନ ଧାର୍ମିକ ପରମ୍ପରା ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କ’ଣ ଘଟେ ସେ ବିଷୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ପ୍ରଦାନ କରେ।
ବିଜ୍ଞାନ କ’ଣ କୁହେ:
ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ ସୂଚିତ କରେ ଯେ ଶ୍ରବଣ କେବଳ କାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ଶବ୍ଦକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ, ଶବ୍ଦ ତରଙ୍ଗ କାନ ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ମସ୍ତିଷ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ହେବାକୁ ପଡିବ।
ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମସ୍ତିଷ୍କ କାମ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦିଏ:
ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ, ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଅମ୍ଳଜାନର ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। ମାତ୍ର କିଛି ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ, ମସ୍ତିଷ୍କ କୋଷଗୁଡ଼ିକ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ କ୍ଷତି ପାଆନ୍ତି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମସ୍ତିଷ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ପରେ, ଶୁଣିବା, ବୁଝିବା ଏବଂ ଶବ୍ଦ ପ୍ରତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବା ପାଇଁ ଦାୟୀ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦିଏ।
ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ:
ଗବେଷକମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ ହାର୍ଟ ବନ୍ଦ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ମସ୍ତିଷ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଜାରି ରହିପାରେ; ଏହାକୁ ପ୍ରାୟତଃ ସକ୍ରିୟ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ।
କିନ୍ତୁ, ଏହା ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ପାଇଁ ଘଟେ, କେବଳ କିଛି ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଜୈବିକ ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ ଏବଂ ଶରୀରର ପ୍ରଣାଳୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେବା ପରେ, ଶ୍ରବଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ।
ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଶୁଣିବା କାହିଁକି ଅସମ୍ଭବ:
କାନ ଶବ୍ଦ ତରଙ୍ଗ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସମକାଳୀନ ଭାବରେ, ସ୍ନାୟୁଗୁଡ଼ିକ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ସଙ୍କେତ ପଠାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ସହିତ, ମସ୍ତିଷ୍କ ସେହି ସଙ୍କେତଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଅର୍ଥ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ, ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଣାଳୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦିଏ।
ଆତ୍ମା ବିଷୟରେ ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ:
ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆତ୍ମା ଶରୀରରୁ ଅଲଗା ହୋଇଯାଏ ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଘର ଏବଂ ପରିବାର ନିକଟରେ ରହିପାରେ।
ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଆତ୍ମା ତାର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ସହିତ ଜଡିତ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିପାରେ ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ। ହେଲେ, ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଏପରି ଅଭିଜ୍ଞତା ମୃତ ଶରୀରର ଶାରୀରିକ କାନ ମାଧ୍ୟମରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଆତ୍ମାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ମାଧ୍ୟମରେ ଘଟେ।
ଶରୀର ଶୁଣିପାରେ ନାହିଁ:
ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ, ଆତ୍ମା ଶରୀରରୁ ଅଲଗା ହେବା ପରେ, ଭୌତିକ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଚେତନା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଶରୀର ନା ଶୁଣିପାରେ, ନା କହିପାରେ, ନା କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇପାରେ।