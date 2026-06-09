ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ ଜିତିଲେ କ’ଣ ପ୍ରତିଥର ମିଳେ ‘୬ କିଲୋ ସୁନାର’ ଟ୍ରଫି ? ଦାମ ଜାଣିଲେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେବେ
ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟ୍ରଫି ୬ କିଲୋଗ୍ରାମର ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସୁନାରେ ତିଆରି। ତେବେ ବିଜେତା ଟିମ୍କୁ କ'ଣ ପ୍ରତିଥର ୬ କିଲୋ ସୁନାର ଟ୍ରଫି ଦିଆଯାଏ?
FIFA World Cup Trophy : ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଆଉ ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ବାକି ଅଛି। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଜୁନ୍ ୧୨ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବିଶ୍ୱକପ୍କୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଏହି କ୍ରମରେ, ଆସନ୍ତୁ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ ଟ୍ରଫି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଜାଣିବା। ଫିଫା ଟ୍ରଫିର ଓଜନ ୬ କିଲୋଗ୍ରାମ ଏବଂ ଏହା ସୁନାରେ ନିର୍ମିତ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ, ପ୍ରତିଥର ବିଜେତା ଦଳକୁ କ’ଣ ସୁନାରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ଅସଲି ଟ୍ରଫି ଦିଆଯାଏ କି? ଏଠାରେ ଆପଣ ଏହାର ଉତ୍ତର ପାଇବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଟ୍ରଫିର ମୂଲ୍ୟ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ।
କ’ଣ ପ୍ରତିଥର ୬ କିଲୋ ସୁନାର ଟ୍ରଫି ମିଳେ?
ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ରଖୁଛୁ ଯେ, ବିଜେତା ଦଳକୁ ପ୍ରତିଥର ଅସଲି ଟ୍ରଫି ମିଳେ ନାହିଁ। ବିଜେତା ଦଳକୁ କେବଳ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ପାଇଁ ଅସଲି ଟ୍ରଫି ଦିଆଯାଏ। ଏହାପରେ ଟ୍ରଫିଟିକୁ ଜୁରିଚ୍ରେ ଥିବା ଫିଫାର ମୁଖ୍ୟାଳୟକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଏ। ପରେ ବିଜେତା ଦଳକୁ ଏକ ନକଲି (ରେପ୍ଲିକା) ଟ୍ରଫି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ, ଯାହା କଂସା (Bronze)ରେ ତିଆରି ଏବଂ ସେଥିରେ ସୁନାର ପ୍ରଲେପ ଦିଆଯାଇଥାଏ।
ଅସଲି ଟ୍ରଫିର ମୂଲ୍ୟ କେତେ?
ଫିଫାର ଅସଲି ଟ୍ରଫିର ମୂଲ୍ୟ କେବଳ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ ନୁହେଁ, ବରଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ ଦିଗକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆକଳନ କରାଯାଏ। ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟ୍ରଫିର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୨୦ ନିୟୁତ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର (ପ୍ରାୟ ୧୯୦ କୋଟି ଟଙ୍କା)। ତେବେ ଟ୍ରଫିର ସରକାରୀ ମୂଲ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ନାହିଁ।
ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଜିତିଥିଲା ପୂର୍ବ ଟାଇଟଲ୍
ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଏଥରର ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିୟନ୍ ଭାବେ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବ। ଲିଓନେଲ ମେସିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଗତ ୨୦୨୨ ବିଶ୍ୱକପ୍ର ଫାଇନାଲରେ ଫ୍ରାନ୍ସକୁ ହରାଇଥିଲା। ଫାଇନାଲ ମୁକାବିଲା ବେଶ୍ ରୋମାଞ୍ଚକର ଥିଲା। ୯୦ ମିନିଟ୍ ସମୟ ଏବଂ ୩୦ ମିନିଟ୍ ଅତିରିକ୍ତ ସମୟ ପରେ ଉଭୟ ଦଳର ସ୍କୋର ୩-୩ ସମାନ ଥିଲା। ଏହାପରେ ପେନାଲ୍ଟି ସୁଟ୍ଆଉଟ୍ରେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ୪-୨ରେ ବିଜୟୀ ହୋଇ ଟାଇଟଲ୍ ନିଜ ନାମରେ କରିଥିଲା।