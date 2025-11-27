ସତରେ କ’ଣ ଶୀତଦିନରେ ଚଢ଼େନି ମଦ ନିଶା, ଜାଣନ୍ତୁ କ’ଣ ରହିଛି ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣ

ଶୀତଦିନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନୁଭବ ହୁଏ ମଦନିଶା।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଶୀତଦିନେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ମଦ୍ୟପାନ କରିବା ଏକ ଭିନ୍ନ ଅଭିଜ୍ଞତା, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ଶୀତଦିନେ ମଦ୍ୟପାନର ପ୍ରଭାବ କାହିଁକି ଧୀର ହୁଏ କିମ୍ବା ନିଶା ଧୀରେ ଧୀରେ ଚଢ଼େ?

ଶୀତଦିନର ଥଣ୍ଡା ବାୟୁ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଦେଇଥାଏ ଯେ ଆପଣ ପରେ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି? ନା ଏହା କେବଳ ଏକ ପୌରାଣିକ କାହାଣୀ? ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ ଶୀତଦିନେ ମଦ୍ୟପାନର ପ୍ରଭାବ କିପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ।

ମଦ୍ୟପାନ ଶରୀରକୁ କିପରି ପ୍ରଭାବିତ କରେ:

ମଦରେ ଇଥାନଲ୍ ନାମକ ଏକ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଥାଏ। ଏହା ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଥିବା ଗାମା-ଆମିନୋବ୍ୟୁଟିରିକ ଏସିଡ୍ (GABA) ରିସେପ୍ଟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ, ନ୍ୟୁରୋନାଲ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଧୀର କରିଦିଏ।

ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ଆରାମ ଅନୁଭବ କରେ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ଚାପ ହ୍ରାସ ପାଏ ଏବଂ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ଅନୁଭବ କରେ। ହେଲେ, ଥଣ୍ଡା ପାଗରେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଘଟେ।

ଶୀତଦିନେ ମଦ ନିଶା କମ୍ ହେବାର ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣ:

ମନ୍ଥର ମେଟାବୋଲିଜିମ୍: ଥଣ୍ଡାରେ ଶରୀରର ମେଟାବୋଲିଜିମ୍ ଧୀର ହୋଇଯାଏ। ଶରୀରର ମୂଳ ଉତ୍ତାପ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହା ମଦ୍ୟପାନର ପ୍ରଭାବକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନୁଭବ କରିପାରେ।

ରକ୍ତ ପ୍ରବାହ ହ୍ରାସ: ଥଣ୍ଡା ପବନରେ, ଶରୀର ରକ୍ତ ପ୍ରବାହକୁ ଉପର ଅଂଶ ବଦଳରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ମଦ୍ୟପାନ ପୁରା ଶରୀରରେ ସମାନ ଭାବରେ ବଣ୍ଟନ ହୁଏ ନାହିଁ, ଏବଂ ନିଶା ଧୀରେ ଧୀରେ ହୁଏ।

ମଦ୍ୟପାନରୁ ଗରମର ଭ୍ରମ: ମଦ୍ୟପାନ କରିବା ପରେ ଶରୀର ତୁରନ୍ତ ଉଷ୍ମ ଅନୁଭବ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଏକ ଭ୍ରମ। ମଦ୍ୟପାନ ଶରୀରର ପ୍ରକୃତ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ଶରୀର ପୃଷ୍ଠରେ ରକ୍ତବାହୀ ନଳୀଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରସାରିତ କରେ, ଯାହା ଉଷ୍ମତାର ଅନୁଭବ ସୃଷ୍ଟି କରେ।

ଏହି କାରଣରୁ, ଅନେକ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଯେ ମଦ୍ୟପାନ ଥଣ୍ଡା ପାଗରେ କମ୍ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ, କିନ୍ତୁ ଏହା କେବଳ ଶରୀରର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା।

ଶୀତଦିନେ ଅତ୍ୟଧିକ ମଦ୍ୟପାନ କରିବା ବିପଦଜନକ:

ଥଣ୍ଡାରେ ମଦ୍ୟପାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଏ। ମଦ୍ୟପାନ ଶରୀରର ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରାକୁ ହ୍ରାସ କରିପାରେ, ଯାହା ହାଇପୋଥର୍ମିଆ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରେ। ବାହାରେ ମଦ୍ୟପାନ କରିବା କିମ୍ବା ବାହାରେ ଅଧିକ ସମୟ ବିତାଇବା ବିଶେଷ ଭାବରେ ବିପଜ୍ଜନକ।

ମଦ୍ୟପାନ ଶରୀରର ଚେତନା ଏବଂ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ଧୀର କରିଦିଏ, ଯାହା ଫଳରେ ଥଣ୍ଡା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ, ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଶୀତଦିନେ ଏବଂ ଏକ ଉଷ୍ମ, ସୁରକ୍ଷିତ ପରିବେଶରେ ମଦ୍ୟପାନକୁ ସୀମିତ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି।

