ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର ସହ କଣ ‘ନଗଦ ରାଶି’ ମିଳିଥାଏ? ଜାଣନ୍ତୁ ବିଜେତାଙ୍କୁ କ’ଣ କ’ଣ ସୁବିଧା ମିଳେ?
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର ସମାରୋହ ଚାଲିଛି। ଦେଶର ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏହି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବେସାମରିକ ସମ୍ମାନ ପାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମିଳୁଥିବା ସୁବିଧା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା।
Padma Awards 2026 : ଦେଶର ରାଜଧାନୀ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନର ଭବ୍ୟ ଦରବାର ହଲ୍ରେ ସୋମବାର ଦିନ ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ ସମାରୋହର ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚମତ୍କାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଗୌରବମୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସିନେମା, କଳା, ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ଥିଏଟର ଜଗତର ଅନେକ ମହାନ ବିଭୂତିଙ୍କୁ ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବେସାମରିକ ସମ୍ମାନରେ ଭୂଷିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଚଳିତ ବର୍ଷର ପୁରସ୍କାର ତାଲିକାରେ ସାମିଲ ମନୋରଞ୍ଜନ ଜଗତର ମହାନ କଳାକାର ଦିବଂଗତ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର, ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଦିଗ୍ଗଜ ଅଭିନେତା ମମ୍ମୁଟି ଏବଂ ବହୁମୁଖୀ ପ୍ରତିଭାର ଅଧିକାରୀ ଆର. ମାଧବନଙ୍କ ଭଳି ଅନେକ ନାମୀଦାମୀ ହସ୍ତୀଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ନିଜ ହାତରେ ଏହି ବିଶିଷ୍ଟ ପଦକ ପ୍ରଦାନ କରି ଦେଶ ତରଫରୁ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ। ଏହି ଗୌରବମୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ମନରେ ଏହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ତୀବ୍ର ଆଗ୍ରହ ରହିଥାଏ ଯେ, ଦେଶର ଏହି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବେସାମରିକ ସମ୍ମାନ ସହିତ ବିଜେତାମାନଙ୍କୁ କେତେ ପରିମାଣର ନଗଦ ଅର୍ଥରାଶି ବା ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ସରକାର ସେମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ବିଶେଷ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଜାଣିବା।
ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ କରାଯାଉଥିବା ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା
ଏହି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବେସାମରିକ ସମ୍ମାନ ପାଇବାକୁ ଥିବା ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ବ୍ୟାପକ ହୋଇଥାଏ। ଭାରତ ସରକାର ପ୍ରତିବର୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ସମଗ୍ର ଦେଶରୁ ଆଧିକାରିକ ନାମାଙ୍କନ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଦେଶର ଯେକୌଣସି ସାଧାରଣ ନାଗରିକ, ସାମାଜିକ ସଂସ୍ଥା, ସାଂସଦ, ବିଧାୟକ କିମ୍ବା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମ ସୁପାରିସ କରି ପାରିବେ। ଏହାପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କମିଟି ସମସ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତ ଆବେଦନର ଗଭୀର ଯାଞ୍ଚ କରିଥାଏ ଏବଂ ସେହି କମିଟିର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ସୁପାରିସ ଆଧାରରେ ବିଜେତାମାନଙ୍କ ନାମ ଉପରେ ମୋହର ଲାଗିଥାଏ।
ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତାମାନଙ୍କୁ କେତେ ନଗଦ ରାଶି ଏବଂ ସୁବିଧା ମିଳିଥାଏ?
ଆମ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି କଥାକୁ ନେଇ ପ୍ରାୟତଃ ଭ୍ରମ ରହିଥାଏ ଯେ ଏତେ ବଡ଼ ସମ୍ମାନ ସହିତ ବିଜେତାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ମିଳୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆଇନଗତ ସତ୍ୟତା ହେଉଛି ପଦ୍ମ ବିଭୂଷଣ, ପଦ୍ମ ଭୂଷଣ କିମ୍ବା ପଦ୍ମଶ୍ରୀ, କୌଣସି ବି ଶ୍ରେଣୀର ପୁରସ୍କାର ସହିତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ନଗଦ ରାଶି ଅର୍ଥାତ କ୍ୟାଶ ପ୍ରାଇଜ ଆଦୌ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ଏହି ଜାତୀୟ ସମ୍ମାନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ ଏବଂ ମୋହର ଥିବା ଏକ ଆଧିକାରିକ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର (ସନଦ) ଏବଂ ଏକ ମେଡାଲ୍ ହିଁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ବିଜେତାମାନଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ମାସିକ ଭତ୍ତା, ପେନ୍ସନ କିମ୍ବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବାର କୌଣସି ନିୟମ ନାହିଁ।
ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାରଗୁଡ଼ିକର ଶ୍ରେଣୀ କ୍ରମ କ’ଣ?
ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାରଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଶର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୌରବଶାଳୀ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ନାଗରିକ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟରେ ଗଣନା କରାଯାଏ। ବରିଷ୍ଠତା ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆଧାରରେ ଏହି ପୁରସ୍କାରଗୁଡ଼ିକୁ ତିନିଟି ପ୍ରମୁଖ ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ‘ପଦ୍ମ ବିଭୂଷଣ’କୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି, ଯାହା ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ‘ପଦ୍ମ ଭୂଷଣ’ ଆସେ ଏବଂ ତୃତୀୟ ସ୍ତରରେ ‘ପଦ୍ମଶ୍ରୀ’ ପୁରସ୍କାର ରଖାଯାଇଛି। ଯଦିଓ ଏହି ତିନୋଟି ସମ୍ମାନର ନିଜର ଏକ ଅଲଗା କ୍ରମ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣରେ ଅବଦାନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ତିନୋଟି ପୁରସ୍କାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗାରିମାମୟ ଏବଂ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
କେବେ ହେଲା ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାରର ଶୁଭାରମ୍ଭ?
ଯଦି ଏହି ଜାତୀୟ ସମ୍ମାନଗୁଡ଼ିକର ଇତିହାସ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା, ତେବେ ଭାରତ ସରକାର ଆଧିକାରିକ ଭାବେ ବର୍ଷ ୧୯୫୪ରେ ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର ଦେବାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଦେଶର ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରକମାନେ ଏହା ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ କେବଳ ‘ଭାରତ ରତ୍ନ’ ଭଳି ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ ହିଁ ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରତିଭାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ସମାଜର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜମି ସ୍ତରରେ କାମ କରୁଥିବା ଅସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ସ୍ତରର ପୁରସ୍କାରର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ଏହି ସୁଦୂରପ୍ରସାରୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ସହ ଏହି ସମ୍ମାନଗୁଡ଼ିକର ଭିତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ସମୟ ସହିତ ଆଜିର ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନର ତ୍ରି-ସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱରୂପରେ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ରହିଛି।