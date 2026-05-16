ଚୀନ୍‌ରେ ପ୍ରଥମ ଥର ମଦ ପିଇଲେ ଟ୍ରମ୍ପ? ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଜାଣନ୍ତୁ ପୂରା ଘଟଣା

ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଭାଇରାଲ୍ ଭିଡିଓ...

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଚୀନ ଗସ୍ତର ଏକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଭିଡିଓରେ, ଟ୍ରମ୍ପ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଗ୍ଲାସ ଉଠାଇ ଚେସ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି।

ଏହା ପରେ, ଲୋକମାନେ ଦାବି କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଯେ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମଦ୍ୟପାନ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମଦ୍ୟପାନ ନିଷେଧ ନିୟମ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ପୋଷ୍ଟରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ ମଦ୍ୟପାନ କରିନାହାଁନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଚୀନରେ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ପାନୀୟ ପିଇଛନ୍ତି।

କିଛି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଏହାକୁ ଚୀନର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ଏକ କୂଟନୈତିକ ଇଙ୍ଗିତ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଏସିଆନ୍ ବିଜନେସ୍ ଡେଲିର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଚେସ ପାଇଁ ସାମ୍ପେନର ଏକ ଗ୍ଲାସ୍ ତାଙ୍କ ଓଠକୁ ଉଠାଇଥିଲେ। ଭିଡିଓରେ ସେ ଏକ ସାମାନ୍ୟ ସିପ୍ ନେଉଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ତା’ପରେ ଗ୍ଲାସ୍ଟିକୁ ତାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଦେଉଥିଲେ। କ୍ୟାମେରାରେ ଟ୍ରମ୍ପ ପାନୀୟକୁ ଗିଳିବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଟିରେ ଧରି ରହିଥିବାର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥିଲା।

ମଦ୍ୟପାନ ନକରିବାର କାରଣ ବଖାଣିଲେ ଟ୍ରମ୍ପ: ଟ୍ରମ୍ପ୍ ଅନେକ ଥର ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ କେବେ ମଦ୍ୟପାନ କରିନାହାଁନ୍ତି। ୨୦୧୭ ନିର୍ବାଚନରେ ​​ବିଜୟୀ ହେବା ପରେ, ସେ ଫକ୍ସ ନ୍ୟୁଜ୍ ସହିତ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ ମଦ୍ୟପାନ କରିନାହାଁନ୍ତି।

ବିବିସି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ମଦ୍ୟପାନରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଥିଲା ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ଫ୍ରେଡି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ଫ୍ରେଡି ଟ୍ରମ୍ପ ୪୨ ବର୍ଷ ବୟସରେ ମଦ୍ୟପାନ ଜନିତ ରୋଗରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ, ଟ୍ରମ୍ପ ଆଉ କେବେ ମଦ୍ୟପାନ କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ।

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଦ୍ୟପାନ, ଡ୍ରଗ୍ସ ଏବଂ ସିଗାରେଟ୍ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ତାଙ୍କ ଚୀନ୍ ଗସ୍ତର ଏହି ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଚହଳ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି।

ପୂର୍ବତନ ଟ୍ରମ୍ପ ପରାମର୍ଶଦାତା ଦାବିକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି: ତଥାପି, ପୂର୍ବତନ ଟ୍ରମ୍ପ ପରାମର୍ଶଦାତା ବ୍ରୁସ୍ ଲେଭେଲ୍ ଏହି ଦାବିଗୁଡ଼ିକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ X ରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଟ୍ରମ୍ପ ମଦ୍ୟପାନ କରିନାହାଁନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଟ୍ରମ୍ପ ମଦ୍ୟପାନ କରନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା ନିଶା ସେବନ କରନ୍ତି ନାହିଁ।

ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ମଦ୍ୟପାନ ଦାବି ସତ୍ତ୍ୱେ, କେହି ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ କରିନାହାଁନ୍ତି ଯେ ସେ ଚୀନରେ ମଦ୍ୟପାନ କରିଥିଲେ। ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସରକାରୀ ବିବୃତ୍ତି ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଏହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇନାହିଁ ଯେ ଗ୍ଲାସରେ ପ୍ରକୃତରେ ମଦ୍ୟପାନ ଥିଲା କି ଅନ୍ୟ କିଛି ଥିଲା।

 

