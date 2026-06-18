କ’ଣ ସତରେ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଦେଖିଲେ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି ବାମନ ଶିଶୁ, ଜାଣନ୍ତୁ ପ୍ରଚଳିତ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଇ କଣ କୁହେ ବିଜ୍ଞାନ
ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ଦେଖିଲେ ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁର କ୍ଷତି ହୁଏ କି? ଜାଣନ୍ତୁ ବିଜ୍ଞାନ କଣ କହୁଛି
Solar Eclipse and Pregnancy: ବିଜ୍ଞାନ ଯେତେ ଆଗକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆମ ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଭ୍ରମ ରହିଛି । ବିଶେଷ କରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗକୁ ନେଇ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ସମାଜରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଏହାର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଭୟ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନଙ୍କ ମନରେ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥାଏ ।
ପରାଗ ଦେଖିଲେ ଗର୍ଭରେ ବଢ଼ୁଥିବା ପିଲା ବାମନ ଜନ୍ମ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ତାର କୌଣସି ଶାରୀରିକ ଦୋଷ ଦେଖାଦେଇପାରେ ବୋଲି ପ୍ରାୟତଃ ଦାବି କରାଯାଏ । ମାତ୍ର ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ସାରା ବିଶ୍ୱର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏହି କଥାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି । ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ମାନ୍ୟତା ପଛରେ ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ସତ୍ୟତା ରହିଛି ।
ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ବନାମ ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନ
ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ସମୟରେ ଶିଶୁର ବିକାଶ ଏବଂ ତାର ଉଚ୍ଚତା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବା ନେଇ ଯେଉଁ ସବୁ କଥା କୁହାଯାଏ, ସେଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାଳ୍ପନିକ ଏବଂ ପୁରାଣ କାହାଣୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ । ଆଧୁନିକ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନରେ ଏଭଳି କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ, ଯାହା ପ୍ରମାଣିତ କରିପାରିବ ଯେ ପରାଗ ଯୋଗୁଁ ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁର କୌଣସି କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ ।
ଏହା ଏକ ସାଧାରଣ ଏବଂ ଅତି ସ୍ୱାଭାବିକ ମହାଜାଗତିକ ଘଟଣା, ଯେଉଁଥିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଘୂରି ଘୂରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟକୁ ଚାଲିଆସେ । ଏହି ସମୟରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରୁ କୌଣସି ମାୟାବୀ କିମ୍ବା ବିପଜ୍ଜନକ କିରଣ ନିର୍ଗତ ହୁଏନାହିଁ, ଯାହା କାହାର ଶରୀରର ଗଠନକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରିବ ।
ପରାଗ ଦେଖିଲେ ଶରୀରର କେଉଁ ଅଂଶକୁ ରହିଛି ବିପଦ?
ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗର ପ୍ରଭାବ ଗର୍ଭରେ ବଢ଼ୁଥିବା ପିଲା ଉପରେ ପଡ଼ୁନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣ ବିନା କୌଣସି ସୁରକ୍ଷାରେ ଖାଲି ଆଖିରେ ପରାଗ ଦେଖିବାକୁ ବାହାରିଯିବେ । ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗକୁ ବିନା କୌଣସି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚଷମାରେ ସିଧାସଳଖ ଦେଖିବା ଆଖି ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଜ୍ଜନକ ହୋଇପାରେ ।
ପରାଗ ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରଖର କିରଣ ଆପଣଙ୍କ ଆଖିର ରେଟିନାକୁ ଗମ୍ଭୀର ଭାବେ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇପାରେ । ଏହାଦ୍ୱାରା ଆଖିର ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚାଲିଯାଇପାରେ, ଯାହାକୁ ମେଡିକାଲ୍ ଭାଷାରେ ‘ସୋଲାର୍ ରେଟିନୋପାଥି’ କୁହାଯାଏ ।
ଶିଶୁର ଉଚ୍ଚତା କମ୍ ହେବା କିମ୍ବା ବାମନର ଅସଲ କାରଣ
ଯେକୌଣସି ଶିଶୁର ଉଚ୍ଚତା କମ୍ ହେବା, ବାମନପଣ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତାର ମାତାପିତାଙ୍କ ଜିନ୍ ଏବଂ ଗର୍ଭାବସ୍ଥା ସମୟରେ ମିଳୁଥିବା ପୋଷଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ । ଯଦି ମା’ଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ଡାଏଟ୍ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟପେୟ ନମିଳେ, ତେବେ ଶିଶୁର ବିକାଶ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଆକାଶରେ ହେଉଥିବା କୌଣସି ପରାଗ ଯୋଗୁଁ ନୁହେଁ ।
ବିଜ୍ଞାନ ସ୍ପଷ୍ଟ କହେ ଯେ, ଏଭଳି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହି କେବଳ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଏବଂ ସଠିକ୍ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଜରୁରୀ ।
କେତେ ସତ ପୁରୁଣା ମାନ୍ୟତା?
ଆମ ସମାଜରେ ପରାଗକୁ ନେଇ ଶତାବ୍ଦୀ ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ପୁରୁଣା ନିୟମ ଚାଲିଆସୁଛି, ଯେପରିକି ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ ପରାଗ ସମୟରେ ଛୁରୀ, କଇଞ୍ଚି କିମ୍ବା କୌଣସି ଧାରୁଆ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପରାଗ ସମୟରେ ରୋଷେଇ କରିବା, ଖାଇବା ଏବଂ ଶୋଇବା ମଧ୍ୟ ବାରଣ ହୋଇଥାଏ ।
କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏହା ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ, ଏହି ସବୁ କଥାର କୌଣସି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆଧାର ନାହିଁ । ଏହା କେବଳ ପୁରୁଣା କାଳରୁ ଚାଲିଆସୁଥିବା ଏକ ରୂଢ଼ିବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ମାତ୍ର ।