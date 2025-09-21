ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ସାବଧାନ! ରିଲ୍ସ ଦେଖିଲେ ଚାଲିଯାଉଛି ସ୍ମରଣଶକ୍ତି, ଜାଣନ୍ତୁ କ’ଣ କହୁଛନ୍ତି ଏକ୍ସପର୍ଟ!

ରିଲ୍ସ ଦେଖିଲେ ହରାଇବେ ସ୍ମରଣଶକ୍ତି।

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ପିଲାଙ୍କଠାରୁ ବୟସ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ସମୟକୁ ଧ୍ୟାନରେ ନରଖି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଫୋନରେ ବିତାଉଛନ୍ତି। ବିଶେଷକରି ଲୋକମାନେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ରିଲ୍ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ସମୟ ବିତାଇ ଦିଅନ୍ତି।

ଯାହା ଶାରୀର ଉପରେ କୁପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଯାହା ଫଳରେ କଠିନତା, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ଖରାପ ପୋଶ୍ଚର ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ରିଲ୍ ଦେଖିବାର ନିଶା ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରେ।

ଯାହାକି ଆଜି କାଲି ଏକ ଗମ୍ଭୀର ସମସ୍ୟା ପାଲଟିଯାଇଛି। ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆଡ଼କୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଚାହିଁ ରହିବା ମାନସିକ ଥକ୍କାପଣ, ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା, କୁଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ଆଖିରେ ଶୁଷ୍କତା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।

ଯେଉଁମାନେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନଙ୍କ ନିଦ ଗାଏବ ହୋଇଯାଏ। ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କଠାରୁ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ରିଲ୍ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ଉପରେ କିପରି ପ୍ରଭାବ ପକାଏ।

ରିଲ୍ସ କିମ୍ବା ସର୍ଟ ଭିଡିଓ ଦେଖିବାର ନିଶା କେବଳ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରେ ନାହିଁ ବରଂ ଶରୀରକୁ ଅନେକ ରୋଗର ଘର ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବସି ରହିଥାଏ ଏବଂ ଆଳସ୍ୟ, ମେଦବହୁଳତା, ପିଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା, ବେକରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭଳି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଏହା ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ଏକାଗ୍ରତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ପଡିଥାଏ।

ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କ’ଣ କୁହନ୍ତି: ଜଣେ ନ୍ୟୁରୋ ଏବଂ ମେରୁଦଣ୍ଡ ସର୍ଜରୀ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ଲଗାତାର ସର୍ଟ ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ଏକାଗ୍ରତା ଏବଂ ସ୍ମୃତି ଉପରେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ।

ତେଣୁ ସୀମିତ ସମୟ ପାଇଁ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଭିଡିଓ କିମ୍ବା ରିଲ୍ ଦେଖିବାରେ ବିତାଉଥିବା ସମୟକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ମଧ୍ୟ ଭଲ।

ଅଧିକ ସମୟ ଦେବା ଭଲ ନୁହେଁ: ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପୁରା କରିବା ପାଇଁ ସଠିକ୍ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଜରୁରୀ, କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତର କୁହନ୍ତି ଯେ ନିରନ୍ତର ଆକର୍ଷଣୀୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ପୁସ୍ତକ ପଢିବା ଭଳି ଅଧିକ ଜଟିଳ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଏକ କଷ୍ଟକର କାର୍ଯ୍ୟରେ କାମ ଜାରି ରଖିବାର ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷମତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ।

ବର୍ଦ୍ଧିତ ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ଭାର: ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ହଠାତ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗ-ପରିବର୍ତ୍ତନ ମସ୍ତିଷ୍କ ଉପରେ ବୋଝ ବୃଦ୍ଧି କରେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ (ଚିନ୍ତାଶୀଳ) କ୍ଷମତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ।

ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯଦି ଆପଣ ଏକ ରିଲ୍ କିମ୍ବା ସର୍ଟସ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତା’ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଅନ୍ୟ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ତେବେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ବଜାୟ ରଖିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ।

ଧ୍ୟାନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହ୍ରାସ: ଡାକ୍ତରଙ୍କ ମତରେ କିଛି ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ସର୍ଟ ଭିଡିଓ ଦେଖନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିବାରେ ଏବଂ ବିଭ୍ରାନ୍ତିକୁ ଏଡାଇବାରେ ଅସୁବିଧା ହୁଏ।

ବିଭ୍ରାନ୍ତିକୁ ଏଡାଇବାରେ ଏହି ଅସୁବିଧା ମସ୍ତିଷ୍କର ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଣାଳୀ ଅତ୍ୟଧିକ ଉତ୍ତେଜିତ ହେବା ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ।

ଏହା କ’ଣ ସ୍ମୃତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ: ଡାକ୍ତରଙ୍କ ମତରେ ସର୍ଟ ଭିଡିଓର ବିଷୟବସ୍ତୁ ନିରନ୍ତର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ସ୍ମୃତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସ୍ମୃତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ।

ହ୍ରାସିତ ସ୍ମୃତି କ୍ଷମତା: ସୂଚନା ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଲାଭଦାୟକ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଏହାର ଦ୍ରୁତ ଗତି ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସ୍ମୃତି ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ଜଟିଳ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସହାୟକ ନୁହେଁ।

ରିଲ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍କ୍ରୋଲିଂକୁ ସୀମିତ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏକ ଦୈନିକ ସୀମା ସ୍ଥିର କରନ୍ତୁ। ଅତ୍ୟଧିକ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଚର୍ମକୁ ବୟସ୍କ କରିଥାଏ ଏବଂ ଆଖି ଉପରେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ।

