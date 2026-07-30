Smartwatch Cancer Risk: ସ୍ମାର୍ଟୱାଚ୍ ପିନ୍ଧିଲେ ହୁଏ କି କ୍ୟାନ୍ସର? ଏନେଇ ଏକ୍ସପର୍ଟଙ୍କ ମତ କ’ଣ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା

ସ୍ମାର୍ଟୱାଚ୍ ପିନ୍ଧିଲେ କ୍ୟାନ୍ସରର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼େ କି?

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଆଜିକାଲି ପ୍ରାୟ ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ ସ୍ମାର୍ଟୱାଚ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏହା ହାର୍ଟ ରେଟ୍, ଷ୍ଟେପ୍ ସଂଖ୍ୟା, ନିଦର ଗୁଣବତ୍ତା ଭଳି ଅନେକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ ଟ୍ରାକ୍ କରିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକ ଦିନସାରା ଏବଂ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାତିରେ ଶୋଇବା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ପିନ୍ଧି ରଖନ୍ତି।

ତେବେ କେତେକ ଲୋକ ଦାବି କରନ୍ତି ଯେ ସ୍ମାର୍ଟୱାଚ୍‌ରୁ ବାହାରୁଥିବା ରେଡିଏସନ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ଭଳି ଗୁରୁତର ରୋଗର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ାଇପାରେ। ଏଭଳି କଥା ଶୁଣି ଅନେକଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଯେ, ପ୍ରତିଦିନ ସ୍ମାର୍ଟୱାଚ୍ ପିନ୍ଧିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ କେଉଁଠି ବିପଦଜନକ ତ ନୁହେଁ।

ଏଭଳି ଗୁଜବ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ଏହି ବିଷୟରେ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କ’ଣ କହୁଛନ୍ତି ତାହା ଜାଣିବା ଅଧିକ ଜରୁରୀ। ଆସନ୍ତୁ, ଏହା ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଜାଣିବା।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଭୁଲରେ ବି ଖାଆନ୍ତୁନି ଏସବୁ…

ରାତିରେ ରାସ୍ତାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ମାଳ ମାଳ…

ସ୍ମାର୍ଟୱାଚ୍‌ରୁ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ରେଡିଏସନ୍ ବାହାରେ:

ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ମାର୍ଟୱାଚ୍ ବହୁତ କମ୍ ଶକ୍ତିର ରେଡିଓ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଅର୍ଥାତ୍ ନନ୍-ଆୟୋନାଇଜିଂ ରେଡିଏସନ୍ ନିର୍ଗତ କରିଥାଏ।

ଏହା ସେହି ପ୍ରକାରର ଶକ୍ତି, ଯାହା ରେଡିଓ ତରଙ୍ଗ ଓ ଆଲୋକରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଏହି ରେଡିଏସନ୍ ଏକ୍ସ-ରେ ଭଳି ଆୟୋନାଇଜିଂ ରେଡିଏସନ୍‌ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ, କାରଣ ଏଥିରେ ମାନବ ଶରୀରର କୋଷ କିମ୍ବା DNAକୁ ସିଧାସଳଖ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଶକ୍ତି ନଥାଏ।

ଏହାଛଡ଼ା, ଅଧିକାଂଶ ସ୍ମାର୍ଟୱାଚ୍ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କାମ କରେ, ଯାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ କମ୍ ଶକ୍ତିରେ ସିଗ୍ନାଲ୍ ପ୍ରସାରଣ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ବୈଜ୍ଞାନିକ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହାରୁ ନିର୍ଗତ ରେଡିଏସନ୍ ସାଧାରଣ ବ୍ୟବହାରରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବଡ଼ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ପ୍ରମାଣ ମିଳିନାହିଁ।

Uttarakhand Govt.

ବିଶେଷଜ୍ଞ ଓ ଗବେଷଣା କ’ଣ କହୁଛି:

ବିଶ୍ୱର ବଡ଼ ବଡ଼ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର ମତ ଅନୁଯାୟୀ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଭଳି କୌଣସି ଠୋସ୍ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରମାଣ ମିଳିନାହିଁ, ଯାହା ଏହା ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିପାରିବ ଯେ ସ୍ମାର୍ଟୱାଚ୍‌ରୁ ନିର୍ଗତ ହେଉଥିବା କମ୍ ଶକ୍ତିର ରେଡିଓ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି କ୍ୟାନ୍ସରର କାରଣ ହୁଏ।

ଏକ ରିପୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, କୋଷ, ପଶୁ କିମ୍ବା ମଣିଷଙ୍କ ଉପରେ ହୋଇଥିବା କୌଣସି ଅଧ୍ୟୟନରେ ରେଡିଓ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଶକ୍ତିକୁ କ୍ୟାନ୍ସର ସହ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରମାଣ ମିଳିନାହିଁ।

ତେବେ କେତେକ ବିଶେଷଜ୍ଞ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥାନ୍ତି। କାରଣ, ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଓ ଲଗାତାର ଡିଭାଇସ୍‌କୁ ଚର୍ମ ସହ ଲଗାଇ ରଖିବାର ପ୍ରଭାବ ଉପରେ ଆହୁରି ଗବେଷଣା ହେବା ବାକି ରହିଛି।

କିନ୍ତୁ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ତଥାପି କିଛି ସହଜ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି। ଯେପରିକି, ରାତିରେ ଶୋଇବା ସମୟରେ ସ୍ମାର୍ଟୱାଚ୍ ଖୋଲି ରଖିବା, ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲେ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ଓ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କନେକ୍ସନ୍ ବନ୍ଦ ରଖିବା ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଲଗାତାର ସ୍ମାର୍ଟୱାଚ୍ ପିନ୍ଧାଇବାରୁ ଦୂରେ ରଖିବା।

କାରଣ, ପିଲାମାନଙ୍କ ଶରୀର ଏବେ ବିକାଶ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଥାଏ ଏବଂ ଅଧିକ ସମୟ ଡିଭାଇସ୍ ବ୍ୟବହାରର ପ୍ରଭାବ ଉପରେ ଆହୁରି ଅଧ୍ୟୟନ ଜାରି ରହିଛି। ତେଣୁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଏକ ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇପାରେ।

ସାରକଥା, ସ୍ମାର୍ଟୱାଚ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ସୃଷ୍ଟି କରେ ବୋଲି ପ୍ରଚାରିତ ଦାବିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରମାଣ ସମର୍ଥନ କରୁନାହିଁ।

You might also like More from author
More Stories

ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଭୁଲରେ ବି ଖାଆନ୍ତୁନି ଏସବୁ…

ରାତିରେ ରାସ୍ତାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ମାଳ ମାଳ…

China Artificial Sun: ଚୀନ୍ ତିଆରି କରୁଛି…

ତିନି ଛୁଆର ମା’, ପୁଅ ବୟସର ପ୍ରେମିକ ସହ…

1 of 29,758