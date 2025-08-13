ଘରେ କୁକୁର ରଖିଲେ ଏହି 2 ଗ୍ରହ ହେବେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ; ଦୂର ହେବ ସବୁ ସମସ୍ୟା, ଜାଣନ୍ତୁ କୁକୁର ପାଳିବାର ନିୟମ…
କୁକୁର ପାଳନ ଲୋକଙ୍କର ଏକ ସଉକ । କିନ୍ତୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକ ଏହାର ଶୁଭ ଫଳାଫଳ ବିଷୟରେ ଅଜ୍ଞ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ, କୁକୁର ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଗ୍ରହର ଅଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ।ଜାଣନ୍ତୁ ତାହା ଜାଣିବା...
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ଆଜି ମଧ୍ୟ, ଘରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଦେଖାଯାଉଥିବା ପ୍ରାଣୀ ହେଉଛି କୁକୁର। ଲୋକମାନେ ନିଜ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପରି ନିଜ ଘରେ କୁକୁର ରଖନ୍ତି। କୁହାଯାଏ ଯେ, ଜୀବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୁକୁରକୁ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବିଶ୍ବସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ କୁହାଯାଏ । ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ନିଜ ଘରେ କୁକୁର ରଖନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜାଣିନଥାନ୍ତି ଯେ, ଘରେ କୁକୁର ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଗ୍ରହ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ କୁକୁରର ସେବା କରି ଆମେ ଅନେକ ଗ୍ରହର ଅଶୁଭ ପ୍ରଭାବକୁ ଶୁଭ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା ।
ଜୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ, ଘରେ କୁକୁର ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଶନି ଏବଂ କେତୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୁଅନ୍ତି, ବିଶେଷକରି କଳା କୁକୁର ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। କୁକୁର ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୁଏ ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ସଂଚାରିତ ହୁଏ। ତେଣୁ ଘରେ କଳା କୁକୁର ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ । ଯଦି ସମ୍ଭବ ନହୁଏ, ତେବେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ରଙ୍ଗର କୁକୁର ରଖିପାରିବେ।
ଶନିଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ
କଳା କୁକୁରକୁ ଶନି ଗ୍ରହ ପାଇଁ ଶୁଭ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନି ଦୋଷ, ଶନି ମହାଦଶା କିମ୍ବା ଶନି ଷାଢେସାତ ଅଛି, ତେବେ କଳା କୁକୁରର ସେବା କରିବା ଏବଂ କୁକୁରକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ।
କଳା କୁକୁରକୁ ଶନି ଦେବଙ୍କର ପ୍ରିୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏବଂ କୁକୁରକୁ ଭୈରବଙ୍କର ସେବକ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ।
କୁକୁର କିଏ ରଖିପାରିବ?
ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁକୁର କେତୁ ଗ୍ରହ ସହିତ ଜଡିତ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ କେତୁର ସକାରାତ୍ମକ ସ୍ଥିତି ଅଛି ସେମାନେ କୁକୁର ରଖିପାରିବେ । ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ କେତୁ ଗ୍ରହର ସକାରାତ୍ମକ ଫଳାଫଳ ମିଳିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କାମ ବିନା କୌଣସି ବାଧା-ବିଘ୍ନରେ ସମାପ୍ତ ହେବ। କୁକୁରକୁ ସ୍ନେହ କରି ଖାଇବାକୁ ଦେବା କିମ୍ବା ସେବା କରିବା ଦ୍ୱାରା, ଆପଣ କେତୁର ଅଶୁଭ ପ୍ରଭାବକୁ ହ୍ରାସ କରିପାରିବେ ।