(Video) ଶିଶୁକୁ କୁକୁର କାମୁଡ଼ିବାର ପୁରୁଣା ଭିଡିଓ ହେଉଛି ଭାଇରାଲ, ଦେଖନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ମଝିରେ କାମୁଡି କିପରି କରୁଛି ଝୁଣଝୁଣା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଗତ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ କୁକୁର କାମୁଡ଼ିବାର ଅନେକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କୁକୁରମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଶିକାର କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ବଡ଼ଲୋକେ ସେମାନଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇନାହାଁନ୍ତି। କୁକୁରମାନଙ୍କର ଆତଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଡରୁଛନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ଭିଡିଓ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସାରିତ ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଏକ କୁକୁର ଜଣେ ନିରୀହ ଝିଅ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।

ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯେ, ଜଣେ ଝିଅ ରାସ୍ତାରେ ଖେଳୁଥିଲା। ତା’ପରେ ତାଙ୍କ ଆଖି ଗୋଟିଏ କୁକୁର ଉପରେ ପଡିଗଲା। ସେ ସ୍ନେହରେ କୁକୁରକୁ ଡାକିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜେ ଜାଣି ନଥିଲେ ଯେ, ସେ ନିଜ ପାଇଁ କେତେ ବଡ ସମସ୍ୟା ଆଣୁଛନ୍ତି। କୁକୁର ତା ଆଡକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଝିଅକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲା। ସେ ତା ’ମୁଣ୍ଡରେ କାମୁଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ତେବେ ସେତେବେଳକୁ ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକମାନେ ପାଟି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରି ଦେଇଥିଲେ, ଏହା ପରେ କୁକୁରଟି ପଳାଇ ଝିଅକୁ ଛାଡି ଦେଇଥିଲା। ତା’ପରେ ଲୋକମାନେ ଆସି ଝିଅଟିକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ପଚାରନ୍ତି।

#Ghaziabad: A little girl probably trying to cross the road was attacked by a stray dog in #Ghaziabad,UP. #StrayDog #StrayMenace pic.twitter.com/9v5fd202hH

— Saba Khan (@ItsKhan_Saba) September 6, 2023