କୁକୁର କାମୁଡ଼ିବାର କେତେ ସମୟ ଭିତରେ ଶରୀରରେ ବ୍ୟାପି ଯାଏ ବିଷ? ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ନେବା ଜରୁରୀ
କୁକୁର କାମୁଡ଼ା: ସାମାନ୍ୟ ଅବହେଳା ପଡ଼ିପାରେ ଭାରି...
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆପଣ ହୁଏତ କୁକୁର କାମୁଡ଼ାରୁ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ଶୁଣିଥିବେ କିମ୍ବା ପଢ଼ିଥିବେ। ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ରାବିଜ୍ ବ୍ୟାପିବା ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଏ। କୁକୁର କାମୁଡ଼ା ରାବିଜ୍ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ାଇଥାଏ, ଏହା ଏକ ଭାଇରସ୍ ଯାହା ସାପ ବିଷ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, କୁକୁରର ଲାଳ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟାପିଥାଏ।
ରାବିଜ୍ ରୋଗ ଅନେକ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ହୁଏ, ତେଣୁ ସମୟାନୁସାରେ ଟୀକାକରଣ ନେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଭାବନ୍ତି ଯେ କୁକୁର କାମୁଡ଼ିବା ପରେ ବିଷ କେତେ ସମୟ ବ୍ୟାପିଥାଏ? ଏହି ଭାଇରସ୍ ତୁରନ୍ତ ସାରା ଶରୀରରେ ବ୍ୟାପିଯାଏ ନାହିଁ। କାମୁଡ଼ିବା ପରେ, ଏହା ପ୍ରଥମେ କ୍ଷତ ପାଖରେ ରହିଥାଏ ଏବଂ ତା’ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ନାୟୁ ମାଧ୍ୟମରେ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଯାତ୍ରା କରେ।
ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ବିଷ ଶରୀରରେ ବ୍ୟାପିବାକୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗେ। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ହାରାହାରି ମସ୍ତିଷ୍କରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ୧ ରୁ ୩ ମାସ ସମୟ ଲାଗେ। ତଥାପି, କେତେକ ସମୟରେ କୁକୁର ମୁହଁ, ବେକ କିମ୍ବା ମୁଣ୍ଡ କାମୁଡ଼ିଲେ ଏହା ୪-୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ। କେତେକ ସମୟରେ ଏହା ୬ ମାସ କିମ୍ବା ଏକ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ନେଇପାରେ। ଏହା ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ମସ୍ତିଷ୍କରେ ପହଞ୍ଚିବ, ସେତେ ଶୀଘ୍ର ଲକ୍ଷଣ ଆରମ୍ଭ ହେବ।
ଯଦିଓ ବିଷ ବ୍ୟାପିବାକୁ କିଛି ସମୟ ଲାଗେ, ତଥାପି ଅବହେଳା ନ କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କୁକୁର କାମୁଡ଼ିବାର ୨୪ ରୁ ୭୨ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଆଣ୍ଟି-ରାବିଜ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ, ଏହାକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଦିଆଯିବା ଉଚିତ। ଏହା ପାଞ୍ଚଟି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନର ଏକ କୋର୍ସ, ୦, ୩, ୭, ୧୪ ଏବଂ ୨୮ ଦିନରେ ଦିଆଯାଏ।
କୁକୁର କାମୁଡ଼ିବା ପରେ କିଛି ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଉଚିତ, ଯେଉଁଥିରେ ତୁରନ୍ତ କ୍ଷତକୁ ସାବୁନ ଏବଂ ପାଣିରେ ୧୫ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇବା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହା ଅଧିକାଂଶ ଭାଇରସ ଦୂର କରିଦିଏ। ପରେ, ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଡାକ୍ତର ରାବିଜ୍ ଟିକା (୪-୫ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ) ଦେବେ। ଯଦି କାମୁଡ଼ି ଗଭୀର ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ସେମାନେ ଇମ୍ୟୁନୋଗ୍ଲୋବୁଲିନ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରନ୍ତି। ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଟିକା ନେବା ୧୦୦% ନିଶ୍ଚିତ।