ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ! ତାଳି ମାରି ‘ରାଧେ ରାଧେ’ ଜପ କରୁଛି କୁକୁର, ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ୍
କୁକୁରର ଭକ୍ତି ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନେଟିଜେନ୍ସ
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଇଣ୍ଟରନେଟରେ କେବେ, କିଏ ଏବଂ କ’ଣ ଭାଇରାଲ ହେବ ତାହା କହିବା କଷ୍ଟକର। ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏପରି ଏକ ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯାହାକୁ ପ୍ରଥମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା କଷ୍ଟକର।
ଏହି ଭାଇରାଲ କ୍ଲିପ୍ରେ ଏକ କୁକୁର ଦେଖାଯାଉଛି ଯିଏ “ରାଧେ-ରାଧେ” ଶୁଣି ତଳେ ବସି ତାଳି ମାରୁଛି। ଏହି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଦୃଶ୍ୟ ନେଟିଜେନମାନଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ କରୁଛି।
ଏହି ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓର ପଛପଟୁ, ଲୋକଙ୍କୁ ‘ରାଧେ-ରାଧେ’ ମନ୍ତ୍ର ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ ସେଠାରେ ବସିଥିବା ଏକ କୁକୁର ତୁରନ୍ତ ତା’ର ଆଗ ଗୋଡ଼ ଉଠାଇ ମଣିଷ ପରି ତାଳି ମାରିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି।
ଏହି କେଇ ସେକେଣ୍ଡର ଭିଡିଓଟି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ @evyaanb ନାମକ ଏକ ଆକାଉଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ସେୟାର କରାଯାଇଛି।
ଏହାର ଲୋକପ୍ରିୟତା ଏଥିରୁ ଜଣାପଡୁଛି, କାରଣ ଏହାକୁ ୧୧୦ ନିୟୁତରୁ ଅଧିକ ଥର ଦେଖାଯାଇଛି ଏବଂ ୧୦ ନିୟୁତରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି।
ଏହି ଭିଡିଓଟି ଗତ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀରେ ସେୟାର ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଏହା ପୁଣିଥରେ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂରେ ଆସିଛି ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଲୋକମାନେ ଏହି ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ଭିଡିଓ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ କମେଣ୍ଟର ବର୍ଷା କରୁଛନ୍ତି।
ଜଣେ ୟୁଜର ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଭକ୍ତ କୁକୁରଟି ପ୍ରତିଦିନ ସମସ୍ତ ଦେବତାଙ୍କ ଆରତୀ ସମୟରେ ମନ୍ଦିର ପାହାଚରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥାଏ। ଅନ୍ୟ ଜଣେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପଶୁମାନେ ମଧ୍ୟ ରାଧା ରାଣୀଙ୍କ ଭକ୍ତିରେ ବୁଡ଼ି ରହନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକ “ରାଧେ-ରାଧେ” ଏବଂ ହାର୍ଟ ଇମୋଜି ସହିତ କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି।